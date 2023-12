Ein Mann wechselt die Welt

Ziemlich was los an diesem Tag: Zweimal Zidane, einmal Petit, drei Tore, und Frankreich ist Fussballweltmeister. Und auch für einen gewissen Jean-Laurent Ratchel, heute 37, öffnet sich plötzlich ein Tor – zu seiner neuen Welt. Es führt den zwölfjährigen Jungen aus Saint-Martin in der Karibik am 12. Juli 1998 direkt nach La Clusaz, Frankreich. In der Hoffnung auf bessere Bildung, bessere Lebensbedingungen. Und noch niemand ahnt an dem Tag, dass es ausgerechnet mit Jean-Laurent, kurz JL, schon sehr bald schnell abwärtsgeht. Rasant und trickreich – und richtig erfolgreich.

Ziemlich was los an diesem Tag: Zweimal Zidane, einmal Petit, drei Tore, und Frankreich ist Fussballweltmeister. Und auch für einen gewissen Jean-Laurent Ratchel, heute 37, öffnet sich plötzlich ein Tor – zu seiner neuen Welt. Es führt den zwölfjährigen Jungen aus Saint-Martin in der Karibik am 12. Juli 1998 direkt nach La Clusaz, Frankreich. In der Hoffnung auf bessere Bildung, bessere Lebensbedingungen. Und noch niemand ahnt an dem Tag, dass es ausgerechnet mit Jean-Laurent, kurz JL, schon sehr bald schnell abwärtsgeht. Rasant und trickreich – und richtig erfolgreich.

