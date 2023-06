Beachvolleyballerinnen auf Erfolgskurs

Anouk hat entschieden, dass der Weg gemeinsam weitergeht: «Wir sahen uns nicht in der Opferrolle. Nach ein paar Wochen war da die Frage: Wie können wir beide diese Zeit bestmöglich nutzen, um noch stärker zurückzukommen? » Beachvolleyball sei manchmal wie eine intensive Paartherapie, erzählt sie. Man lernt sich selbst und seine Spielpartnerin extrem gut kennen: «Wir gehen tagtäglich zusammen ans Limit und möchten es gemeinsam verschieben. Wir haben so viele Situationen erlebt, schöne wie schwierige. Joana weiss ganz genau, wie ich funktioniere, und umgekehrt.»

Seit 2017 ein Team, waren beide am Anfang sehr impulsiv im Wettkampf. «Wir waren jung, unerfahren und laut», bringt es Anouk auf den Punkt. Sie mussten trainieren, ihre Gefühle bewusster einzusetzen: «Es gibt Emotionen, die Aggressivität und Überzeugung ins Spiel bringen. Aber es gibt auch unkontrollierte Emotionen, die dich von wichtigen Spielentscheidungen ablenken.» Nach der Verletzung waren sie auf Rang 40 der Weltrangliste zurückgefallen. Jetzt kämpfen sie sich zurück. Wollen Punkte sammeln, Stabilität und Rhythmus im Spiel finden. Ihr Ziel ist es, bereits dieses Jahr bei den Grossanlässen wieder Medaillen ins Visier zu nehmen. Ihr Fernziel: Gold bei den Olympischen Spielen in Paris 2024.

