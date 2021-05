Jolanda Neff – Nur wer sich anstrengt, findet Leichtigkeit

Diese Verspieltheit trug sie weit. 2016 in Rio de Janeiro war sie die grosse Favoritin. Doch sie gewann nicht Gold, Jolanda Neff gewann: gar nichts. Platz sechs. Dabei war sie mit der gleichen Ernsthaftigkeit und dem gleichen Ehrgeiz an den Start gegangen wie in all den Rennen in all den Jahren zuvor. Doch plötzlich fehlte der Spass. Wie es dazu gekommen war, braucht nicht mehr im Detail besprochen zu werden.

