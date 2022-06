Anders als beim Strassenlauf oder Rennen auf der Ebene, wo man die ganze Zeit nach Möglichkeiten sucht, um sich abzulenken, ist es in den Bergen nämlich genau umgekehrt, erklärt sie. «Es gibt so viele schöne Dinge um dich herum und du bist so fokussiert und präsent, wenn du über Steine und Wurzeln läufst, dass es etwas total Meditatives hat. Selten bin ich so bei mir wie in diesen Momenten.» Zu ihren grössten Erfolgen zählen u.a. der Sieg beim Garda Trentino Trail 2017, sie war die schnellste Frau beim Skyrace am Hochkönig 2018 und schaffte es 2019 beim Yading Skyrun in China auf Platz drei.