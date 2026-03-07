Kolume «On a positive note»: Philippe Lamon

Zugegeben, Furchtlosigkeit gehört nicht zu meinen besonderen Eigenschaften. Mein verrücktestes Unterfangen? Der Halbmarathon von Lausanne.

Ein Lauf, der mit unkoordinierten Bewegungen, ­todeskampfähnlichem Geröchel und dem Schwur ­endete, mich nie wieder einer solchen Strapaze auszusetzen. Also entschloss ich mich, ein ruhiges, unspektakuläres Leben als Schriftsteller zu führen – fernab von Ultraläufen und Bungee-Jumping.

Ein ­Leben, das einzig den Gefahren ausgesetzt ist, die meine Romanfiguren durchleben, während ich ­bequem hinter dem Computerbildschirm sitze. Aber dann kamen die Kinder.

Erst ein Loop in dreissig Metern Höhe, dann eine 360-Grad-Schraube: Ich fühlte mich wie eine durchgeknallte Flipperkugel. Ich schrie, fluchte, betete und weinte. In dieser Reihenfolge. Philippe Lamon

Wie wohl so ziemlich jede junge, dynamische Familie sind wir letztes Jahr in den Europa-Park gefahren, den riesigen Freizeitpark in Baden-Württemberg. Da meine Frau und meine Tochter ebenso wenig auf Nervenkitzel stehen wie ich, haben wir ein eher ruhiges Programm mit Panoramabahn und kleinen, hübschen Karussells zusammengestellt. Das Problem: Mein neunjähriger Sohn liebt Adrenalinkicks. Er hört Metal und schaut sich gerne Eis­hockeyspiele an, bei denen es so richtig zur Sache geht. Von der Wand in seinem Zimmer lächelt Marco Odermatt herab, Seite an Seite mit Darth Vader.

Als wir im Themenbereich Island ankamen und mein Sohn den «Blue Fire Megacoaster» erblickte, leuchteten seine Augen: «Papa, fahren wir damit?» Ich hätte mir eine ehrbare Ausrede ausdenken ­können. So etwas wie «Dafür bist du noch zu klein, das kannst du in ein paar Jahren machen» oder so.

Angesichts seines hoffnungsvollen Blickes war mir jedoch klar, dass ich ein Opfer bringen musste. Schliesslich könnte es ein intensiver Moment in un­serer Vater-Sohn-Beziehung werden, eine prägende Erinnerung in unserem Leben. Ich sagte mir, dass seine Idole Marco Odermatt und Darth Vader eine Fahrt mit dem «Blue Fire Megacoaster» auf der ­linken Arschbacke absitzen würden.

Es wurden die längsten zwei Minuten meines Lebens.

Schon der Start hatte es in sich: von 0 auf 100 km/h in zweieinhalb Sekunden. Es folgten ein Loop in mehr als dreissig Metern Höhe, eine 360-Grad-Schraube und weitere sadistische Elemente, die bei mir – in dieser Reihenfolge – Schreien, Fluchen, Beten und Weinen hervorriefen. Ich fühlte mich wie eine durchgeknallte Flipperkugel, wie ein Slip im Schleudergang einer Waschmaschine.

Als die Achterbahn endlich zum Stehen kam, blickte ich – kurz vor dem Kollaps – zu meinem Sohn rüber. Mit einem Seufzer latenter Enttäuschung sagte er diesen Satz, den ich mein Leben lang nicht vergessen werde: «Schon vorbei?»

Einige Wochen darauf sind wir ins Schwimmbad gefahren. Mein Plan war es, dort gemütlich in der Sonne zu liegen und einen Krimi zu lesen. Das Pro­blem: Das Aquasplash in Renens ist nicht irgendein Schwimmbad. Seine spektakulären Wasser­rutschen haben es weit über die Region hinaus bekannt gemacht. Besonders berüchtigt: die rote «Harakiri», die beeindruckende grüne «Cobra» und vor allem die weisse Rutsche mit dem vielsagenden Namen «Kamikaze». Freifall aus 18 Metern Höhe mit einer Geschwindigkeit bis zu 60 km/h. Mein Sohn ist mit einem breiten Grinsen durchgerauscht. Dann rief er mir lässig zu: «Jetzt du, Papa!» Ich konnte nicht kneifen. Ich redete mir ein: Schlimmer als der «Blue Fire Megacoaster» konnte es nicht werden.

In seinem Roman erzählt Lamon humorvoll von einem verkannten Tennis-Champ. © Verlag Cousu Mouche

Als ich oben ankam, erstarrte ich. Dieses Ding war schwindelerregender als die Kitzbüheler Streif und der Freeride-Wahnsinn Xtreme Verbier zusammen. Mein Sohn und seine Freunde ermutigten mich von unten. Doch ich war wie gelähmt. Hinter mir bildete sich eine ungeduldige Schlange. Ich stellte mir vor, wie enttäuscht mein Sohn sein würde, wenn ich kneife. Für einen Neunjährigen ist sein Vater ein Halbgott. Also schloss ich die Augen und stürzte mich mit einem lauten Schrei, der bis nach Bern zu hören gewesen sein muss, hinunter. Keine fünf Sekunden später war ich unter Applaus im Ziel. Ich war am Leben, glücklich und ein Held.

Aber die Heldengeschichte ist hier noch nicht zu Ende, denn das Schwimmbad in Renens hat auch eine schöne Sprunganlage. Ein Meter. Drei Meter. Fünf Meter. Und – klar – auch zehn Meter. Mein Sohn wollte da rauf – mit seinem supermutigen Papa, der ihm zeigen würde, wie es geht. Beflügelt vom Adrenalinrausch der weissen «Kamikaze» stieg ich ahnungslos die unzähligen Stufen hinauf. Ich fühlte mich unbesiegbar. Doch oben auf der Plattform tat ich, was man in solchen Fällen niemals tun sollte: Ich schaute nach unten. Mir wurde schlagartig klar, dass zehn Meter verdammt hoch sind. Unten am Beckenrand hatte sich bereits eine Menschenmenge versammelt, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollte. Fans der Luftakrobatik, die bestimmt dachten, ich würde ihnen einen dreifachen Salto gehechtet präsentieren. Mein Ziel war jedoch einzig und allein, meinen wuchtigen Körper von diesem gott­verdammten Sprungturm zu stürzen, ohne dabei im Krankenhaus zu landen. Das habe ich geschafft.

Gefolgt von meinem Sohn.

Am Ende fielen wir uns voller Stolz in die Arme. Wir waren die Könige der Welt. In diesem Moment war auch ich neun Jahre alt. Das Schokoladeneis, das wir uns kurz darauf als Belohnung gönnten, hatte einen ganz besonderen Geschmack.

Rückblickend denke ich, dass es sich gelohnt hat, meine Komfortzone zu verlassen. Vielleicht können es meine Heldentaten nicht mit den Leistungen eines Ultramarathon-Läufers wie Kílian Jornet aufnehmen. Aber ich habe einiges über mich selbst gelernt. So durfte ich das einmalige Gefühl erleben, meine Ängs­te überwunden und meinen Sohn unwahrscheinlich stolz gemacht zu haben (auch wenn zwischen Marco Odermatt und Darth Vader noch kein Bild von mir hängt). Das ist mehr wert als die Besteigung der Annapurna in Turnschuhen.

Trotz meiner heldenhaften Taten mache ich mir nichts vor: Meine Zukunft liegt eher im Schreiben als im Extremsport. Mein Basejump? Geschichten er­zählen. Mein Ironman? Persönlichkeiten zum Leben erwecken. Meine ultimativen Dopaminkicks? Den Schlusspunkt unter einen Roman setzen, mein Buch im Buchladen sehen, mich mit Lesern austauschen.

Allerdings werde ich schon bald wieder in mein Superheldenoutfit schlüpfen müssen. Denn mein Sohn hat zu seinem Geburtstag dieses Jahr ein besonders originelles Geschenk bekommen: Indoor-Skydiving im Freifall-Simulator für die ganze Familie.

Ich kann es kaum erwarten.

Philippe Lamon hat vier Romane veröffentlicht. Der letzte, «Le Match du siècle» (Verlag Cousu Mouche, 2025), erzählt humorvoll die Geschichte eines verkannten Tennis-Champions. @philippe_lamon