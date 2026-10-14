Genoni ist mit Holzstöcken aufgewachsen.
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Goalie Leonardo Genoni: Show Stopper

Wie Generationen vor ihm: Leonardo Genoni ist der letzte Goalie der Liga, der mit einem Schläger aus Holz spielt – hier erklärt er, warum.
Autor: Werner Jessner
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Das Teil

Marke: Brian’s; Modell: Zero G; Anzahl: 2025/26 zwei Stück

Marke: Brian’s; Modell: Zero G; Anzahl: 2025/26 zwei Stück

© Leander Baumberger/EVZ

«Ich spiele mit einem Brians Zero G aus Holz. Er ist schwerer als Carbonstöcke, auch weil ich eine komplette Rolle Tape anbringe, um ihn gut halten zu können. Die Fabrik, aus der der Stock kam, gibt es seit vier Jahren nicht mehr, ich kann also keine neuen Stöcke mehr beziehen. Eine letzte Produktionsstätte in Europa stellt noch Holz­stöcke her. Dort beziehe ich meine Trainingsschläger. Ich habe sieben neue Brians auf Lager. Die verteidige ich wie einen Goldschatz.»
Leonardo Genoni, 39, ist Traditionalist, wenn es um seine Ausrüstung geht.

Leonardo Genoni, 39, ist Traditionalist, wenn es um seine Ausrüstung geht.

© Leander Baumberger/EVZ

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