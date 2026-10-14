Goalie Leonardo Genoni: Show Stopper

«Ich spiele mit einem Brians Zero G aus Holz. Er ist schwerer als Carbonstöcke, auch weil ich eine komplette Rolle Tape anbringe, um ihn gut halten zu können. Die Fabrik, aus der der Stock kam, gibt es seit vier Jahren nicht mehr, ich kann also keine neuen Stöcke mehr beziehen. Eine letzte Produktionsstätte in Europa stellt noch Holz­stöcke her. Dort beziehe ich meine Trainingsschläger. Ich habe sieben neue Brians auf Lager. Die verteidige ich wie einen Goldschatz.»