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Eishockey
Goalie Leonardo Genoni: Show Stopper
Wie Generationen vor ihm: Leonardo Genoni ist der letzte Goalie der Liga, der mit einem Schläger aus Holz spielt – hier erklärt er, warum.
Das Teil
«Ich spiele mit einem Brians Zero G aus Holz. Er ist schwerer als Carbonstöcke, auch weil ich eine komplette Rolle Tape anbringe, um ihn gut halten zu können. Die Fabrik, aus der der Stock kam, gibt es seit vier Jahren nicht mehr, ich kann also keine neuen Stöcke mehr beziehen. Eine letzte Produktionsstätte in Europa stellt noch Holzstöcke her. Dort beziehe ich meine Trainingsschläger. Ich habe sieben neue Brians auf Lager. Die verteidige ich wie einen Goldschatz.»