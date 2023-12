Fotografin Leslie Hittmeier: Powder to the people

Wer so grinst, bevor er sich die Felsrinne runterstürzt, weiss, was er tut: Auf Nick Russell (l.) und Danny Davis wartet unten ein weiterer Fotograf. Davor aber: Tiefschnee-Lines und Highspeed.

Snowboarderin Elena Hight unterwegs für die HBO-Serie «Edge of the Earth».

Drei Wochen waren Leslie und Snowboarderin Elena Hight (im Bild) für die HBO-Serie «Edge of the Earth» unterwegs. Schweisstreibende Aufstiege, eiskalte Nächte, keine Bade­wanne – dafür gab es später eine Emmy-Nominierung.

