Lilou Ruel: Hals über Kopf

Wenn sie wirklich trainiert, springt sie daheim vom Hausdach. Oder sie meditiert: Denn der wichtigste Sprung ihrer Karriere ist der Gedankensprung.

Sechsmal kletterte ich auf die Mauer, sechsmal wieder runter – erst dann liess ich los … Lilou Ruel

Metropole als Spielplatz: Auf diesen Bildern experimentiert Lilou mit den Perspektiven. Doch ihr grosses Abenteuer fand in der grauen Vorstadt statt – irgendwo zwischen Angst und Adrenalin.

Es ist einer dieser gesichtslosen Orte in den Banlieues von Paris. Doch für Lilou Ruel, 20, ist es der Ort, der all ihre Träume bündelt. So viel Energie, so viel Hoffnung, so viel Risiko – zwischen dem dreckigen Grau zweier Plattenbauten.

Der Absprungpunkt liegt auf der Betonmauer einer Aussentreppe in 16 Meter Höhe, der Landepunkt ein paar Meter tiefer auf einem Flachdach mit Kiesbelag. 4,5 Meter beträgt die Sprungdistanz zwischen den beiden Gebäuden. «Und wenn du stürzt, stirbst du», hält Lilou ganz lapidar fest, die im Parkour (dem schnellstmöglichen Lauf durch eine Umgebung voller Hindernisse) und im Freerunning (einer Abfolge von kreativen Moves, es geht um den Flow, nicht um die Zeit) zu den Weltbesten gehört.

Freerunning über den Dächern von Paris © Little Shao

Manpower Gap nennt sich diese ikonische Location, und Männer haben sie schon als klassischen Sprung, Salto oder Seitwärtssalto bewältigt. Aber noch nie eine Frau. «Also habe ich mich schlau gemacht: über den Sprung, die Gefahr, den Beschaffenheit des Bodens bei der Landung, die Entfernungen», sagt Lilou. Zunächst habe sie sich gefragt: «Soll ich mein Leben für einen Sprung riskieren?» Und dann kam der 3. Mai 2022. «Ich bin auf das schmale Mäuerchen beim Absprung geklettert, nicht mehr als zehn Zentimeter breit.» Und dann? Ein Rückzieher? Ein Sprung? «Dann spürst du es – ob du bereit bist, es zu wagen, oder nicht …»

Fast genau 19 Jahre zuvor, am 9. Mai 2003, wird Lilou Ruel in der Normandie geboren. Ihr Vater ist Ingenieur, ihre Mutter leitet einen Coworking-Space. Ihr Bruder Tom, heute 22, läuft Marathon und fährt Radrennen. Die Familie wohnt in Plaisance-du-Touch, einer Kleinstadt in der Nähe von Toulouse. 20.000 Einwohner, ein Haus, ein Garten, ein Trampolin – und sofort springt der Funke über.

«Ich habe mit sieben Jahren mit dem Trampolinspringen begonnen, erst mit Saltos nach vorne und dann zur Seite.» Und dann hat ihr Nicolas, ihr Nachbar, den Rückwärtssalto beigebracht. Es ist ein Donnerstag, als sie ihn erstmals schafft. Und der Samstag darauf, als sie mit Nicolas erstmals in eine Parkour-Halle geht. Und bleibt. «Ich war neuneinhalb, ich war das einzige Mädchen unter älteren Jungs, aber ich habe mich wie zu Hause gefühlt.» Lilou trainiert nun einmal pro Woche in der Halle, bald schon zweimal. Mit elf Jahren ist sie schon auf ansehnlich hohem Niveau, Nicolas schlägt vor, ein Video zu drehen. «Ich habe Lines gemacht, also Abfolgen von Bewegungen. Nicholas hat das Video auf YouTube hochgeladen – und auf einmal ging die Post ab!» Unter den Leuten, die ihr Video kommentieren und ihr gratulieren, sind auch Lilous Vorbilder – Freerunner, die sie jeden Tag inspirieren. Dabei sieht sie sich erst einmal gar nicht als neuen Szenestar.

Urbaner Chic und Business-Look als Outfit für den etwas anderen Arbeitstag © Little Shao

«Ich wollte eigentlich Tierärztin werden, zu dieser Zeit konnte noch kaum wer von Parkour leben, und Mädchen schon gar nicht.» Doch da ist diese Leidenschaft, die sich nicht einfach überspringen lässt. Lilou: «Ich beschloss, mehr zu trainieren, und Yassine, mein Coach aus dem Parkour-Club, unterstützte mich. Er hat mir ein Gerüst mit Plattformen und Stangen geliehen, das ich im Garten aufgebaut habe. So habe ich zwei Jahre trainiert.» Manchmal übt sie nur einige Minuten pro Woche, manchmal stundenlang. Lilou ist bald richtig gut und nimmt an lokalen Bewerben teil.

2017 dreht der Fotograf Julien Blanc ein Video mit Lilou und schickt es nach Schweden, in der Hoffnung, dass sie zur Air Wipp Challenge eingeladen würde, dem zweitgrössten Parkour- Wettbewerb der Welt. Und tatsächlich: Lilou darf mit ihren erst 15 Jahren mitmachen. «Ich bin mit meinem Vater los, das war unglaublich. Ich habe dort die grössten Stars gesehen und konnte noch nicht einmal Englisch. Aber sie haben mich erkannt, sie kannten sogar meinen Vornamen, und kamen auf mich zu. Mein Vater war furchtbar stolz, es waren ja nur wenige Mädchen am Start. Am Ende wurde ich Dritte.»

Griff nach der Spitze. © Little Shao

2018 wird Lilou erneut nach Schweden eingeladen. «Aber beim Training habe ich mich verletzt, ich habe zwar trotzdem versucht mitzumachen, musste aber aufgeben», sagt sie. «Danach musste ich fünf Monate lang pausieren, aber dafür war im Privatleben, am Gymnasium und mit meinen Kumpels, alles in Ordnung.» Und dann verletzt sie sich erneut. «Es ging mir trotz allem gut, auch wenn ich von Parkour erst einmal die Nase voll hatte.» Alles geben, wenn’s geht, aber nichts erzwingen, wenn nicht: Das ist die Lebensphilosophie der Lilou Ruel. Und so kommt sie im April 2019 endlich wieder an ihre Sprossen und Trampolins

Lilou ist 16 Jahre alt und hat ein Ziel: Red Bull Art of Motion. Es ist der Contest des Jahres, von dem alle reden. Normalerweise findet er auf der griechischen Insel Santorin statt, dieses Jahr wird er aber in Matera, im Süden Italiens, ausgetragen. «Ich habe davon geträumt, diesen Wettkampf zu gewinnen», erinnert sie sich. «Ich habe unterwegs meinen Koffer verloren, und beim Training hat mir meine Ferse wehgetan. Ich bin nur Vorletzte geworden. Das war ziemlich hart – aber nicht schlimm.»

Die Magie der Kamera

2020 dreht Lilou in Lille einen Werbespot für Mini Cooper. «Mir ist nach und nach klar geworden, dass mir Style wichtig ist, genau wie der künstlerische Aspekt. Und vor der Kamera ist es magisch – ich liebe es, im Mittelpunkt zu stehen. Du hast eine Aufgabe, und die Leute erwarten viel von dir. In solchen Momenten denke ich: Ich bin genau dort, wo ich sein muss.»

Pause für Lilou auf den Dächern von Paris © Little Shao

Und Nicolas, der Nachbar, hat wesentlichen Anteil daran. «Er war meine erste Inspirationsquelle », sagt Lilou. «Er ist sehr talentiert und hat seinen eigenen Stil, die Lines zu kombinieren. Das hat mich sehr angespornt, meinen eigenen unverwechselbaren Stil zu entwickeln. Denn dafür bin ich bekannt: für meinen Stil. Er ist einzigartig für Mädchen. Ich kombiniere Freerunning und Tricking, also Elemente aus der Bodengymnastik.»

Und dann kommen die Lockdowns – alles zu, doch Lilou öffnet sich Neuem. «Das Wetter war schön, ich hatte mein Gerüst im Garten, das Trampolin, den Pool, meinen Nachbarn. Ich habe Krafttraining gemacht und jeden Morgen meditiert und visualisiert. Das war paradiesisch», sagt sie. Und: «Das war ein grosser Wendepunkt für mich, ich habe mich für die Botschaften des Universums geöffnet.» Klingt abgehoben, ist aber ein echter Vorwärts- Move. «Ich stelle mir vor, wie ich Parkour mache, Krafttraining betreibe, wie ich den Pokal hochhebe und ihn küsse. Du visualisierst, was du erreichen willst, und nach einiger Zeit macht dein Gehirn keinen Unterschied mehr. Es zu visualisieren ist, wie es zu erleben.» Jeder Sprung ist zunächst ein Gedankensprung.

Mit dem Mentaltraining hatte Lilou im Februar 2021 begonnen, als der Coach und Mentaltrainer Alexandre Lacaze sie kontaktierte. «Um bekannter zu werden, hat er nach Sportlern gesucht, denen er helfen kann. Wir haben alle zwei, drei Wochen eine Videokonferenz abgehalten und sind auch dazwischen in Kontakt geblieben. Er gibt dir, je nachdem welche Fortschritte du machst, verschiedene Hilfsmittel an die Hand, auch Ernährungstipps. Er hat mich eineinhalb Jahre lang begleitet, bei der Visualisierung und der Meditation. Das hilft mir, mich auf das Positive zu konzentrieren und das Negative ins Positive zu wenden. Das zeigt mir: Wenn du etwas ganz fest willst, tritt es auch ein.» Und wie!

Im April 2021 nimmt Lilou am Red Bull Al-Andalus in Spanien teil, einem gemischten Wettbewerb mit Freerunning und Parkour. «Ich habe gewonnen, das war ein absoluter Traum.» Kurz danach schafft Lilou ihr Abitur mit Auszeichnung. Dann kommt Red Bull Art of Motion,ausgetragen im Juli 2021 auf zwei Schiffen in Piräus, dem Hafen von Athen. «Ich habe die Auszeichnung für den besten Trick gewonnen und bin insgesamt Zweite geworden. Ich war sehr zufrieden und stolz.» Danach steht für Lilou im September die Weltmeisterschaft im Freerunning und Parkour in Sofia an. «Ich bin Erste im Freerunning geworden und Zweite im Parkour. Ich war plötzlich Weltmeisterin, fühlte mich wie die Königin der Welt – magisch.»

Verkehrte Welt - das ist der Alltag der Leichtathletin Lilou Ruel. © Little Shao

Doch da sind noch diese beiden Plattenbauten in den Pariser Banlieues, so plump und banal hingeklotzt wie tausende andere – und doch einzigartig. Denn die 4,5 Meter dazwischen, genannt Manpower Gap, sind der Sprung, der im Freerunning und im Parkour die Welt bedeuten. Lilou trainiert mit ihrem Mental- und Athletikcoach Thomas Lacarriere. Sie arbeitet an ihrer Sprungkraft, am Aufprall, an der Belastbarkeit der Knie, der Knöchel. «Ich sprang im Training vom Dach unseres Hauses, meine Mutter fragt sich, was los ist», sagt Lilou.

Der Moment der Senkrechten inmitten eines Saltos – im Hintergrund die Seine © Little Shao

Erst fühlte ich mich zufrieden und stolz – doch plötzlich war ich die Königin der Welt. Lilou Ruel

Und dann der 3. Mai 2022. «Am Morgen visualisierte ich im Bett eine Stunde lang den Sprung – und dann stand ich plötzlich da, auf diesem schmalen Mäuerchen. Ich stieg sechsmal rauf, sechsmal wieder runter. Beim siebten Mal liess ich los und sprang.» Als erste Frau. Richtung Flachdach des gegenüberliegenden Blocks. Lilou Ruel hebt ab, um zu landen. Unversehrt. Glücklich. Als Teil der Sportgeschichte.

Lilou Ruel nutzt Paris als ihre Spielwiese, um sich kreativ auszudrücken. © Little Shao