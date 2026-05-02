Lo & Leduc: Ready für Übermorn

Längst sind sie mehr als ein Rap-Duo – sie sind fester Teil des Schweizer Soundtracks. Die Berner Lorenz Häberli und Luc Oggier mixen seit langem schon Mundart-Rap mit Pop und liefern Songs, die hängen bleiben, im Kopf wie im Herzen. Spätestens seit mixen seit langem schon Mundart-Rap mit Pop und liefern Songs, die hängen bleiben, im Kopf wie im Herzen. Spätestens seit «Jung verdammt» kennt sie hierzulande ­praktisch jeder. Sie schaffen den Spagat ­zwischen Tiefgang und Leichtigkeit. Mal geht es um durchfeierte Nächte, mal auch um grössere Fragen. Mit ihrem neuen Album «Krise als Chanson» zeigt das Duo eine etwas ­kantigere, politischere Seite.

Der Vibe bleibt aber: smart, eingängig und ziemlich nah dran am echten Leben. Mit «Wie es ist» gibt es erstmals einen Track auf Hochdeutsch. «90 Millionen Menschen können damit ­theoretisch verstehen, was wir sagen», meint das Duo. Gut so, finden wir.

Rosalía – Milionària

Lo: «Rosalía ist eine unserer Lieblingskünstlerinnen, seit sie 2018 das Album ‹El mal querer› rausgebracht hat. Sie hat eine starke Verbindung zu Regionalsprachen. Direkt nachdem sie, auf Spanisch singend, ihren Durchbruch geschafft hatte, veröffentlichte sie diesen Song auf Katalanisch.»

Leduc: «Den Song versteht man auch, wenn man nicht Kata­lanisch kann.»

The Beatles -– Yesterday

Lo: «Es war schwierig, sich für nur einen Song der Beatles zu entscheiden. Ich bin mit dieser Band aufgewachsen, sie ist eine der ersten, die ich aktiv gehört habe. Wir haben auch eine gemeinsame Verbindung zu dem Lied: Vor ein paar Jahren haben wir es von ‹Yesterday› auf ‹Übermorn› umgedichtet.»

Leduc: «Wir müssen nur noch rechtlich klären, ob wir es auch rausbringen können!»

Missy Elliot – Get Ur Freak On

Leduc: «Sie ist eine Legende und fällt in die Jahre, in denen US-Rap für uns prägend war. Wir verbinden den Song mit einer bestimmten Zeit und Energie. Missy Elliot war ein Role Model für viele im Rap nach ihr. Mit Timbaland hat sie eine Soundästhetik geprägt. Merci, Missy!»

Lo: «Du kannst dir heute ­Missy-Elliot-Songs anhören, und sie rappt immer noch verdammt gut.»

Bad Bunny – NUEVAYoL

Leduc: «Die Platte kam 2025 in der ersten Januarwoche raus, und schon war klar: Das Album des Jahres ist da! Was ich damals nicht wusste, ist, welch kulturell und gesellschaftlich wichtige Stimme Bad Bunny in dieser super­toxischen Zeit haben wird.»

Lo: «Wie Rosalía schafft er es, globale Popmusik zu machen und gleichzeitig immer wieder klar Haltung zu zeigen – ein wertvoller Kompass.»