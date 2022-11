Wuchtig, dominant. Und im nächsten Moment, im nächsten Move, zart und zerbrechlich. Mamadou Kalombo, genannt Mams, ist mit seinen 34 Jahren eine Schweizer Hip-Hop-Legende. Denn wenn der gebürtige Kongolese tanzt, dann tanzt er das volle Leben, sein Leben. Und obwohl das nicht immer einfach war, entstehen dabei diese magischen Momente: «Manchmal habe ich den Eindruck zu fliegen, kann mich absolut frei ausdrücken.

Dann weiss ich danach nicht mehr, welche Moves ich gezeigt habe – aber vom Gefühl her ist es, als hätte ich gelb leuchtende Haare und eine Art Aura um mich herum.» Wenn Mams so drauf ist, dann ist alles möglich. «Ich bin zwar nicht mehr so geschmeidig wie früher. Aber im letzten Jahr habe ich in einem Finale einen Rückwärtssalto hingelegt, mit Spagat – ich wusste vorher nicht mal, dass ich das noch kann.»

Krabbelstube als Dancefloor

Ja, er kann. Und wie. Er hat alle Schweizer Battles von Rang und Namen gewonnen. Und die Tänzerinnen und Tänzer aus seiner Talenteschmiede sind seinem Beispiel gefolgt. Mams hält seit mehr als fünfzehn Jahren die urbane Tanzkultur in der Schweiz in Bewegung. Er hat 2014 und 2015 beim Red Bull Beat It, beim Red Bull Dance Your Style 2021 und beim Juste Debout 2013 in Griechenland den Sieg erkämpft. Dazu kommt ein halbes Dutzend erster Plätze beim urbanen Tanzfestival von Lausanne Au-delà des Préjugés.

Sobald Mams zu tanzen beginnt, trägt ihn nur noch das Gefühl. © Gian Paul Lozza Manchmal spüre ich diese absolute Freiheit, dieses Gefühl zu fliegen. Mamadou Kalombo alias Mams, 34, über seinen Tanz zwischen Lust und Lebenshilfe

Ertanzt, erkämpft, erlebt. Denn Tanzen, das hat er von klein auf gelernt, die Krabbelstube war sein erster Dancefloor: Bereits als er tapsige Schrittchen machte, brachte sein Vater ihm die ersten kongolesischen Tanzfiguren bei. Mit dem Kultfilm «Breakin’» den er sich auf Anraten seines Vaters und seines grossen Bruders ansah, stand für ihn dann fest: Er würde sein Leben dem Hip-Hop und dem Streetdance widmen. Doch bis dahin folgen noch viele Real-Life-Battles.

Als er mit seinen Eltern aus dem Kongo in die Schweiz kommt, ist er gerade einmal ein Jahr alt. Mit zwölf schliesst er sich dem Jugendzentrum Equinox in seiner Heimatstadt Vevey an. Dort besucht er Tanzkurse unter der Obhut seiner Jugendleiter, die für ihn «wie Eltern» waren, wie er erzählt. «Sie standen immer hinter uns, um uns bei unseren Projekten und künstlerischen Ambitionen zu beflügeln.» Und diese Fürsorge hat Mams stark geprägt: «Der Tanz hat mich gewissermassen auf den rechten Weg geführt.» Worin der unrechte bestand, darüber möchte er nicht reden. Vom Problemkind zum Vorzeigetänzer, solche Klischees will er nicht strapazieren.

Stark und zart: Mams’ Ausdruck wechselt von Move zu Move © Gian Paul Lozza

Zum Profi-Tänzer wird er schliesslich in Lausanne. Als er mit siebzehn eine Bäckerlehre macht, entdeckt er zufällig eine Zeitungsannonce: Einige Vorreiter der internationalen Dance-Szene bieten eine professionelle Ausbildung an. Seine Kindheitsfreundin Joséphine Rémy, später Choreografin für Grössen wie Snoop Dogg und Bad Bunny, spornt ihn an. So lernt er unterschiedliche Tanzstile, das Locking, Popping , House Dance und sogar indische Tänze. Der Kurs ist heute das Reservoir, aus dem er bei seinen Moves schöpft.

Mams und die Mangas

Am Wochenende, wenn er all die kleinen Jobs erledigt hat, die ihn über Wasser halten, trifft er Gleichgesinnte zum Tanzen in den Clubs der Stadt, im Atelier Volant oder im Loft. Schon ziemlich erwachsen und dennoch unerschütterlich Kind: Sein Vorbild ist Goku, eine Figur aus der Manga-Serie «Dragon Ball», die auf den ersten Blick eher scheu und zurückhaltend wirkt und erst im Kampf Superkräfte entwickelt.

Wer ist Mams? Herkunft Der 34-jährige Hip-Hop-Tänzer wurde im Kongo geboren. Als Einjähriger kam er mit seinen Eltern in die Schweiz. Tanz-Anfänge Mit zwölf beginnt er regelmässig zu tanzen, mit siebzehn bekommt er eine professionelle Ausbildung.

Und Goku ist Mams ist Mamadou Kalombo . «Sobald er anfängt, ist er ein anderer Mensch», erzählt Voldo, einer seiner Schüler, der sich 2021 bei Red Bull Dance Your Style im Finale Mams geschlagen geben musste. «Er ist unberechenbar und versprüht eine unglaublich explosive Energie. Bei all unseren Battles ist er der Angstgegner, der, gegen den keiner antreten will.»

Mams Vorbild ist Goku, ein Krieger aus der Manga-Serie «Dragon Ball». © Gian Paul Lozza

Mams, der Dancefloor-Titan – der aber auch lustig kann: Sein Gespür fürs Entertainment geht ebenfalls auf seine Kindheit zurück. Er war damals ein grosser Fan von Steve Urkel, der Hauptfigur der Serie «Alle unter einem Dach» – so was wie ein pubertierender, grimassierender Jerry Lewis. Zu jener Zeit träumte auch der kleine Mamadou von einer Schauspielkarriere. «Ich liebte es, verkleidet in die Schule zu gehen. Und ich war schon immer ein grosser Fan des Theaters und des Rollenspiels.

Klar, dass das Tanzen den Showman in mir weckt. Ich mag es, mich beim Tanzen klar auszudrücken. Ich denke, dieser instinktive Ansatz gefällt den Leuten. Sie sehen, dass ich kein Programm abspule. Ich gehe die Sache sehr spielerisch an. Vor dem Tanzen filme ich mich auch gern selbst», erzählt er.

Im Jahr 2006 verlässt er Lausanne, um in seiner Heimatstadt Vevey zusammen mit Joséphine Rémy seine erste Tanzschule zu gründen, das K-Unik und spätere Studio LesZarts. Ein gewagtes Unterfangen in einer Stadt, die Hip-Hop zu jener Zeit bereits seit fünf Jahren boykottiert – nach einer Schlägerei bei einer Veranstaltung hatte die Stadtverwaltung jegliche weiteren Events untersagt.

«Ich machte mir Sorgen um die Hip-Hop-Kultur und wollte den Leuten durchs Tanzen die positive Seite der Szene zeigen», sagt Mams. «Und es hat funktioniert.» Schon nach kurzer Zeit kann er sich vor Schülerinnen und Schülern kaum noch retten. Er nimmt an mehreren Auflagen von Juste Debout teil – einem der weltweit wichtigsten Wettbewerbe im Hip-Hop.

Seine Karriere gerät allerdings ins Stocken – denn auf dem Papier ist er immer noch Kongolose, und die dortige Behörde verzögert aus Willkür die Ausstellung eines neuen Passes. Das Dokument, heisst es immer wieder, zirkuliere zwischen den Amtsstuben, ein schikanöser Eiertanz. Der ihn daran hindert, seinen Bekanntheitsgrad in den Vereinigten Staaten weiter zu steigern, wo er gegen die besten Tänzer der Welt antreten könnte.

Äusserlich wirkt er muskulös und monumental … © Gian Paul Lozza … tief drinnen lebt in ihm das Kind weiter. © Gian Paul Lozza

«Er sollte mit uns nach Las Vegas kommen. Das Projekt ist aber gescheitert», erinnert sich sein Schüler Voldo. «Schliesslich bin ich für ihn hingefahren», sagt er. «Mams kümmert sich immer um die anderen. Es wird Zeit, dass er etwas mehr an sich denkt.» Und Mams selbst räumt ein: «Irgendwie stimmt das schon: Früher wollte ich immer meine Stadt oder mein Land vertreten, ich hab’s für die anderen gemacht. Dabei habe ich vergessen, was mich als Menschen ausmacht.»

Endlich – mit dem ersehnten Pass in der Tasche und dem ersten Platz der Schweiz-Ausgabe von Red Bull Dance Your Style 2021 in der Biografie – bereitet er sich nun auf das internationale Finale von Red Bull Dance Your Style am 10. Dezember 2022 in Johannesburg vor. Und laut Freund und Schüler Voldo, der ebenfalls in Südafrika antanzt, hat Mams die besten Chancen auf den Sieg: «Bei ihm tanzt sogar das Gesicht! Er kommuniziert extrem gut, und man kapiert sehr schnell, welche Energie er rüberbringen will.»

Die Stimmen im Kopf

Auf Johannesburg bereitet sich Mams schon seit einem Jahr mental vor, nachdem das Event 2021 wegen Covid abgesagt wurde. Er besinnt sich durch Yoga und Meditation wieder auf sich – damit er bei den Battles ganz instinktiv aus dem Bauch heraus tanzen kann. «Genau wie Goku: reiner Instinkt!», sagt er und lächelt ein wenig. «Zu Beginn eines Battles gibt es zehn Sekunden, in denen sich die verschiedenen Stimmen in meinem Kopf gegenseitig anschnauzen. So weiss ich, wann es Zeit ist, so richtig abzugehen. Danach läuft alles instinktiv. Ich liebe es, dem Freestyle seinen Lauf zu lassen.»

Mams großes Karriere-Ziel war es, dass seine Eltern ihm einmal zusehen. © Gian Paul Lozza

Der Schweizer Titel bei Red Bull Dance Your Style 2021 hat ihm die Motivation gegeben, noch einmal auf internationaler Bühne durchzustarten. Er will die Rückschläge hinter sich lassen und sich «Träume erfüllen, von denen ich mich schon verabschiedet hatte. Mein grösster Traum war, dass mir meine Mutter einmal beim Tanzen zuschaut.»

Und zu Red Bull Dance Your Style in der Schweiz kamen sie alle: die Eltern, die Neffen, die Nichten, die grossen Brüder. «Als ich die Tränen meiner Mutter sah, war mir klar: Ich hatte ein ganz grosses Ziel erreicht.» Mams, ein Mann tanzt sich glücklich. Ein Mann tanzt das Leben.