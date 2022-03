Wer ist ein guter Chef? – Marc Stoffel über Führungsqualitäten

Der klassische Alpha-Manager hat ausgedient, sagt Marc Stoffel. Der Schweizer muss es wissen: Er liess sich im Jahr 2013 von seinen Kollegen bei der Software-Schmiede Haufe-umantis in einer Art basisdemokratischen Umstrukturierungsprozess zum CEO wählen, krempelte den Laden hierarchisch ordentlich um und machte sich sieben Jahre später dort selbst überflüssig. Marc Stoffel ist also nicht nur ein Pionier, sondern auch ein Paradebeispiel für jenen innovativen, leicht diffusen Unternehmergeist, der unter dem Trendbegriff «New Work» derzeit durch die Chefetagen der internationalen Businesswelt weht.

Trotzdem sieht er die schöne neue Arbeitswelt beim Thema Führung oft auf einem kapitalen Irrweg – denn viele Unternehmen, die sich diese strukturelle Modernität auf die Fahnen heften, interpretieren New Work mit der Brechstange: indem sie Führungskräfte und Hierarchien einfach abschaffen. Davon hält Marc Stoffel wenig bis gar nichts. Sein Ansatz: «Wir brauchen auch in New-Work-Strukturen extrem viel Führung – nur eben anders als früher.» Stoffel macht drei Typen von Leader aus: «Die Kreuzfahrtkapitäne, die für ein tolles Erlebnis für Mitarbeiter und Kunden sorgen. Die verrückten Wildwasserfahrer, die sich ohne Rücksicht auf Verluste auf neue Geschäftschancen stürzen. Und die Wettkampf-Segler, die Transformationen hart am Wind meistern.» Im Interview erzählt er über seine Erfahrungen als gewählter CEO, das Ende der klassischen Alphatiere und wie er bei Haufe-umantis mit dem Flottenmodell neue Formen von Leadership ermöglicht hat.

INNOVATOR: Marc, nach allem, was du erlebt hast: Was bedeutet für dich heute Chefsein?

MARC STOFFEL: Ich glaube, dass Chefs oft mit Schweizer Taschenmessern mit tausend Klingen verwechselt werden. Als Chef muss man empathisch sein, aber auch Biss haben, Ziele erreichen, super kommunizieren und organisieren können, man muss nahe beim Kunden sein, aber doch auch bei den Mitarbeitern ... Man tut so, als wären Führungskräfte MacGyver oder gar Jesus. Leadership scheitert aus meiner Sicht sehr oft daran, dass man die Frage, was «Chefsein» denn eigentlich sein soll, überhaupt nicht klärt. Unsere Idee für die CEO-Wahl bei Haufe-umantis damals war ja, genau diese Frage immer wieder neu auszuhandeln.

Der Visionär: Marc Stoffel testete schon 2013 neue Modelle von Führung. © Gian Paul Lozza

Wie habt ihr das gemacht?

Wir haben mit den Mitarbeitern ausgehandelt, welcher Chef für die Herausforderungen der nächsten zwölf Monate der Richtige ist. Wir haben jedoch rasch gemerkt, dass uns dafür die Tools fehlen und dass sich auch in nur zwölf Monaten viel mehr ändert, als man denkt. Wir sind jährlich um 30, 40 Prozent gewachsen, ständig kamen neue Standorte hinzu. Ob du ein Unternehmen mit tausend, ein paar hundert oder auch nur ein Team mit fünf Mitarbeitern hast, ist unterm Strich egal – die Bedürfnisse für Leaderhip ändern sich ständig.

Montags will man Freiraum und Anarchie für maximale Innovation, in der Krise will man einen Steve Jobs, der alles weiss und instinktiv den richtigen Kurs fährt, und einen Tag später die optimale Kombination aus beidem. Das ist lächerlich. Daran scheitert meiner Meinung nach diese ganze New-Work-Debatte, weil man diese Rollen noch nicht geklärt hat – und auch der Sprachgebrauch, um die Chefrolle zu artikulieren und auszuhandeln, fehlt. Wir haben dieses kulturelle Defizit damals extrem stark thematisiert, und an der Fragestellung jahrelang mit viel Herzblut herumexperimentiert, sind aber schlussendlich an der Komplexität der “permanenten Führungsaushandlung” gescheitert - und an unseren eigenen Emotionen.

Man tut so, als wären Führungskräfte MacGyver oder gar Jesus Marc Stoffel weiss, dass viele ein falsches Bild von ihrem Chef haben.

2013 stellte sich der damalige CEO von umantis, Hermann Arnold, zur Wahl und hat gleichzeitig dich, quasi als Gegenkandidaten, nominiert – warum?

Damals ist umantis stark gewachsen, und es ging darum, vom Start-up ins Scale-up, also von der innovativen in die operative Phase überzugehen. Als Start-up-CEO macht man, wie Hermann damals, extrem viel selbst. Er dachte für die weitere Skalierung sei ich die bessere Wahl, weil er den neuen Anforderungen an einen CEO damals aus seiner Sicht nicht mehr genügen konnte oder wollte. Kulturell gesehen war das für uns ein riesen Einschnitt. Über das Chefsein zu diskutieren, ist war für uns ein grösseres Tabu, als über Sex oder Politik zu reden. Und ich unterstelle mal: Trotz New Work ist das heute immer noch genauso schwierig wie vor zehn Jahren.

Marc Stoffel: «Chefs müssen keine Schweizer Taschenmesser sein» © Gian Paul Lozza

Marc Stoffels Lebenslauf

Praktikant bei Haufe-umantis

Sales Director bei Haufe-umantis

Ab 2013 CEO

2020 schafft er sich selbst wieder ab

Er verkauft das Unternehmen und geht auf Reisen

Teilzeit-Verwaltungsrat bei Sherpany

Gründer der Klimaschutz-NGO 42hacks.com

Eure Idee war ja nicht nur, den CEO auf Zeit zu wählen, sondern generell Führung auf Zeit. Warum?

Führung auf Zeit bedeutet: einmal geht der eine voran, einmal die andere. Dadurch ergibt sich weniger Ego, weniger Macht und Führung als Dienstleistung – dachten wir zumindest. Ehrlich gesagt war das ziemlich naiv. Wir alle waren Tekkies, und für uns erschien das durchdacht und eigentlich ganz einfach: Wir legen die Chefrollen fest, definieren einen Abstimmungsprozess zur demokratischen Wahl und schon gilt das Ganze als Commitment. Dann müssen wir nur noch eine passende Software dazu entwickeln, und schon will die ganze Welt das nach unserem Muster anwenden …

Aber?

Aber: So funktioniert das nicht. Zumindest nicht so schnell. Wir haben unzählige Interviews gegeben, die Journalisten gaben sich zeitweise die Klinke in die Hand, und die wollten natürlich alle die coolste Headline haben. Und wir dachten nur: Was sollen wir erzählen? Wir haben es ja selbst nicht unter Kontrolle! Wir hatten die Büchse der Pandora geöffnet, es war ein echtes Experiment. Das haben wir auch immer gesagt: Beim Experimentieren musst du erwarten, dass es 20, 100, 500 Mal schief geht, bis es irgendwann funktioniert. Aber erklär das mal einer neuen Mitarbeiterin, die uns bei RTL gesehen hat, sich aufgrund dessen bei uns beworben hat und dann merkt, dass es ist im Joballtag doch nicht so einfach ist. Oder einem Chef, der abgewählt wurde, das aber tunlichst nicht persönlich nehmen soll. Das ist total schwierig. Ich halte Führung auf Zeit zwar für den richtigen Weg, aber er führt über ein Minenfeld.

Über das Chefsein zu diskutieren, ist für uns immer noch ein grösseres Tabu, als über Sex oder Politik zu reden. Marc Stoffel über die Fehler, die Führungskräfte nach wie vor begehen.

Was hättest du als CEO gern anders gemacht?

Vor allem, früher erkennen. Früher erkennen, dass weder alle Mitarbeiter wild, innovativ und experimentierfreudig sind, noch dass das Unternehmen diese Radikalität an allen Stellen benötigt. Wir waren völlig getrieben von der New-Work-Vision à la “Lasst uns anders arbeiten” und haben anfangs alle Veränderungen immer über das ganze Unternehmen gestülpt. Wir, und auch ich, haben also versucht, das Unternehmen als ein Schiff in eine neue Richtung zu lenken. Im Nachhinein scheint uns das ziemlich idiotisch. Warum nicht einfach dort starten, wo wir ganz augenscheinlich ein anderes Umfeld benötigen? Wenn es klappt, super, dann wird‘s auch immer mehr Gefolgschaft geben und sich viral verbreiten. Und wenn es scheitert – und das tun Experimente naturgemäss oft – hat man wenig riskiert.

Ihr habt bei Haufe-umantis in Folge die sogenannte «Fleat Organisation» aufgebaut: Was steckt dahinter?

Ja, nach all unseren Lernerfahrungen haben wir das Unternehmen in eine Flotte umgebaut: es gibt das Kerngeschäft, das Kreuzfahrtschiff, und dann kleine Wildwasserrafts, in denen – ähnlich wie bei Start-ups – unternehmerische Teams mit neuen Geschäftsideen experimentieren und sich den Wildbach runterstürzen. Die Rafts werden selbstorganisiert und ganz unterschiedlich von Mini-CEOs geführt, die auch von ihren Teams gewählt werden. Viele davon sind zerschellt, aber einige wurden zu Segelbooten, die das Geschäft dann hart am Wind transformiert haben und in neue Gewässer vorgeschnellt sind.

Ist es gefährlich, mit «New Work» sofort alle Bereiche im Unternehmen auf Veränderung zu setzen?

Es ist nicht nur gefährlich, sondern auch dumm. Die oft gestellte Frage, welchen Chef oder welche Unternehmenskultur möchte ich, ist viel zu emotional behaftet. Die wesentlich entscheidendere Frage ist: Was brauchen wir? Man braucht meistens nicht die mega Veränderung bis in die letzte Ritze der Firma – dafür aber in ganz bestimmten Teilen vielleicht sogar eine superradikale Veränderung.

Wir haben das bei uns selbst und bei ganz vielen Kunden gesehen – ich nenn’s mal den grossen Auftritt der New-Work-Zombies: also schicke weisse Sneakers , Du-Kultur, neue tolle Büros ... Aber im Herzen genau die gleiche Hierarchie wie vorher. Die Gretchenfrage lautet: Muss man durch die Zombies durch, um das Thema reflektierter anzupacken oder kann man aus Fehlern anderer lernen? Ich persönlich habe diese Frage bis heute nicht wirklich beantworten können. Aber ich hoffe, durch dieses Interview einen Beitrag zu leisten, dass es für viele schneller und erfolgreicher geht.

Wie hat sich denn dein Führungsstil über die Jahre verändert? Du wurdest ja bis 2019 als CEO immer wieder gewählt.

Ja, und ich habe dabei viel gelernt. Anfangs habe ich die Vision für Geschäftsmodelle und Produkte vorgegeben, alles selbst entschieden. Irgendwann wurde ich dann zum Trainer am Spielfeldrand, habe die Spielmethode reingebracht, damit die Mitarbeiter selbst ihr Ding machen. Und ich habe mir systematische Fragen gestellt und im Zuge dessen das Flottenmodell entwickelt. Ich habe damals aber auch erkannt: Als Chef nur mehr der Coach zu sein, wie es in den Medien derzeit oft hochgehalten wird, ist auch nicht immer zielführend. Ab und zu musst du auch wieder das Steuer übernehmen oder auf einem Boot mal richtig mitpaddeln.

Aber wer hat im Business-Alltag realistisch betrachtet schon die Zeit für derartige Reflexionen?

Richtig, das ist ein wichtiger Punkt. Meine Frau hat mich im Sommer 2019 glücklicherweise ins Sabbatical gezwungen, damit ich endlich wieder mehr Zeit für die Familie habe. Wir haben fast ein Jahr im Camper gelebt und sind gemeinsam durch Europa getingelt. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Fakt ist: Du kannst im System nur bedingt eine persönliche Entwicklung durchmachen, manchmal braucht es auch etwas Abstand.

Brauchen wir denn die klassischen Alpha-Manager aus dem Hierarchie-Zeitalter noch? Also Führungskräfte, die sagen, wo es langgeht und die alles durchmanagen?

Solche klassischen Alpha-Manager, die Command & Control machen und micromanagen, brauchen wir bestimmt nicht mehr. Aber wir brauchen auch in New-Work-Strukturen extrem viel Führung. Nur wird diese Führung je nach Art des Geschäfts immer wieder anders sein. Deshalb hilft auch hier das Flottenbild: der Kapitän eines etablierten Kreuzfahrtschiffs führt ganz anders als ein Team-Leader auf dem Wildbach oder in einem Wettkampfsegler. Dieses Bild der Flotte ist auch dem demokratischen Zugang zu einem Unternehmen viel näher: Als Mitarbeiter wähle ich das Boot, das mich am meisten anzieht.

Hat gut lachen: Marc Stoffel wurde als CEO Jahr für Jahr wiedergewählt. © Gian Paul Lozza

Es sitzen also nicht alle Mitarbeiter im sprichwörtlich selben Boot?

Nein, aber in der gleichen Flotte. Wer sich was aussucht, hat natürlich mit der Art des Geschäfts, des Führungsstils und dem ganzen Team zu tun. Genauso gibt es eine enorme Vielfalt an Führungsrollen, was z.B. auch für die Gründer interessant ist. Ich habe oft beobachtet, dass Unternehmensgründer in der Skalierungsphase in Manager-Rollen gepresst wurden, wo sie entweder nicht reinpassten oder sich tendenziell langweilten.

Beides ist der Supergau bei solch seltenen unternehmerischen Persönlichkeiten, die du gar nicht rekrutieren kannst! Im Flottenverband können solche Gründertypen immer wieder neue Gewässer entdecken, Wildbäche herunterstürzen und so auch das Unternehmen nachhaltig erfolgreich halten. Also hilft das Flottenbild auch, um Serial Entrepreneurs innerhalb des Unternehmens «heranzuzüchten».

Als Chef nur mehr der Coach zu sein, wie es in den Medien derzeit oft hochgehalten wird, ist auch nicht immer zielführend. Marc Stoffel über den Lernprozess aus seiner Zeit als CEO

Du bist nach deiner Auszeit selbst nicht mehr zu Haufe-umantis zurück. Hermann Arnold und du habt eure Anteile verkauft und ein Start-up gegründet. Warum das?

Ja, wir wollten wieder etwas Neues aufbauen, eine Art Tinder für den Arbeitsmarkt. Wir haben ein neues Produkt gebaut, von der Webseite bis zur Werbeanzeige und Kaltakquise alles selbst gemacht – wir fanden das so geil, wieder alles selbst machen zu dürfen. Diese Sehnsucht, die wir als CEOs nicht ausleben konnten …

Inzwischen führt ihr auch eine globale Bewegung gegen die Klimakrise an: Mit der digitalen NGO 42hacks.com wollt ihr in Hackathons eine Million Menschen zur Problemlösung bewegen. Wie kam es dazu?

Vergangene Weihnachten dachten wir: Wir Idioten machen gerade das nächste Start-up, obwohl gerade der Planet brennt. Wir haben beide kleine Kinder und dachten, was sagen wir, wenn sie uns in ihren Teenagerjahren fragen: Was habt ihr denn in eurer privilegierten Situation gegen den Klimawandel gemacht? Also haben wir uns eine Woche gemeinsam eingesperrt und überlegt, was können wir zwei Hansln ohne jegliche Ahnung Sinnvolles tun.

Wir haben gemerkt: Von unseren 10.000 LinkedIn-Kontakten arbeiten gerade mal vier vollamtlich im Klimabereich, das müssten doch viel mehr sein. Also ist unsere Mission, eine Million Menschen zu aktivieren, um das Klimaproblem zu lösen – nicht über Konsumverzicht, Veganismus und Tesla , sondern mit Innovation. Und auch das ist New Work: Mit den Hackathons holen wir freitags für zwei Stunden Leute aus aller Welt unter maximalem Zeitdruck zusammen, die in spontanen Teams und Challenges neue Lösungen finden. Damit wollen wir im Sinne des neuen Leadership die Menschen ermutigen, selbst mitzugestalten. Denn: jeder kann einen Unterschied machen.

Ein rasanter Aufstieg

Marc Stoffel hat eine ungewöhnliche Führungskarriere hinter sich. Er stieg vom Praktikanten zum Sales Director bei der Softwareschmiede Haufe-umantis auf und liess sich 2013 vom damaligen CEO Hermann Arnold zur CEO-Mitarbeiterwahl aufstellen. Er gewann und strukturierte mit seinen Mitarbeitern die Organisation in Richtung New Work neu. 2020 schaffte sich Marc Stoffel als CEO selbst ab, ging mit seiner Familie auf Reisen und verkaufte mit Hermann Arnold das Unternehmen vollständig an die Haufe Group. Heute ist er Teilzeit-Verwaltungsrat beim Software-Startup Sherpany. Gemeinsam mit Arnold hat Marc Stoffel unter dem Titel «Dream-Teams» das Tinder für Jobs sowie die Klimaschutz-NGO 42hacks.com gegründet.