Stiller Revoluzzer - Mat Rebeaud über den Umstieg aufs E-Motocross

Vogelgezwitscher – und auch Mat ­Rebeaud fliegt. Mit seinem Motorrad. Gut vier Sekunden ist er in der Luft. Und nach der Landung ist keine dröhnende Maschine zu hören, nur ein leises Surren. Mat ist eine Ikone des internationalen Freestyle-Motocross (FMX). 2003 landete er seinen ersten Backflip, seither hat der Westschweizer so ziemlich alle Titel gewonnen, die es im FMX-Sport zu ­holen gibt – darunter auch Red Bull X-Fighters, Night of the Jumps und sieben Medaillen bei den X Games. Heute ist er E-Motocrosser und gilt als Visionär in der Szene.

Mat vor dem Training. Der benachbarte Bauer freut sich über null Lärm. © Dean Treml

Als Mat vor vier Jahren ein Video mit seinem ersten E-Bike postete, erhielt er hauptsächlich Hasskommentare. Benzingeruch und Lärm gehörten zu dem Sport, so der raue Ton. Mat nahm es gelassen. «Natürlich liebe ich den Sound und den Geruch, weil ich viele schöne Erinnerungen damit verbinde. Aber mit E-Bikes ist es so viel einfacher, so viel cooler. Ich kann fahren, wann und wo ich will, störe niemanden.» Für Mat eröffnen E-Bikes ganz einfach neue Welten.

Die Piste ist überall

Mit seinen E-FMX-Bikes kann er Stunts dort vollführen, wo es sonst keiner darf. Etwa im Schnee von Laax, wo sonst nur Fortbewegungsmittel wie Ski und Snowboards erlaubt sind. Dort flog er über die Pisten wie auch über die Innentreppen des Luzerner Verkehrshauses – allein im Museum, ein Kindertraum. Heute kann er seine Stunts an Staudämmen ausführen oder im Windpark am Gotthardpass. «Es ist aufregend, auf diese Weise neue Terrains zu erkunden», sagt Rebeaud. Vorgefertigte Rampen und Dirt Tracks sind eine Sache, Natur eine völlig andere. Und für die Zukunft des Motocross sieht er – grün.

Mit seinem E-FMX-Bike darf Mat fahren, wo andere nicht dürfen. © Dean Treml

An dem ersten Event sei das alles noch ungewohnt gewesen. «Das E-Bike hat keine Motorvibrationen. Die einzigen Vibrationen, die du spürst, bekommst du von der Strecke.» Am Anfang sei es schwierig gewesen, es fehlte ihm die Information aus dem Motor. «Ich hörte nur die Motoren anderer, von meiner Maschine fehlte mir die auditive Info.» Mittlerweile habe er sich neu orientiert, sein Gehör sei sensibler geworden. Nun hört er etwa, ob die Kette richtig geölt ist oder nicht, Dinge, die sonst im Mo­toren­lärm untergehen, nicht im Detail wahrgenommen werden können.

Unangenehm sind inzwischen eigentlich nur noch Kleinigkeiten: Fluchen beispielsweise lasse es sich nicht mehr ganz so ungeniert wie zuvor. «Merde!» geht nicht mehr im knatternden Motorengeräusch unter. Es ist jetzt umgekehrt: Seine mo­men­tane Emotion übertönt das leise Summen.

Waaas? Motocross ganz ohne Benzin­geruch und Lärm? Langsam, aber sicher verfliegt der Zorn der Puristen.

Seit zwei Jahren arbeitet Mat an der Entwicklung eines neuen Motorrads für die Firma Stark: die Stark VARG, eine ästhetisch höchst an­sprechende Maschine mit 80 PS und 118 Kilogramm, etwa zehn Kilogramm schwerer als herkömmliche Motor­räder derselben Klasse. «Man spart sich allerdings sieben, acht Liter Benzin und damit Gewicht», sagt Mat. Mit der E-Maschine lassen sich 45-Minuten-Rennen bei einer Maximalgeschwindigkeit von 142 km/h fahren oder sechs Stunden in leichtem Gelände. Schub und Beschleu­nigung seien anders, sagt Mat, aber daran habe er sich gewöhnt.

Mat zieht in der Werkstatt Schrauben am Fahrwerk seiner Stark VARG an. © Dean Treml

Was Wettbewerbe angeht, bewegen sich E-Bikes noch in einem Grau­bereich. Herkömmliche Kategorien ­basieren auf Grössen von Motoren oder Zylinderzahlen, die auf E-Bikes nicht anwendbar sind. Seine Stark ­entspreche in etwa einer 450‑Kubik­zentimeter-Maschine. «Wir befinden uns in einem Wandel», sagt Mat. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis es auch eigene Bewerbe geben werde. Bis dahin geniesse er das Allein­stellungsmerkmal, das er sich mit dem Umstieg geschaffen habe.

Der Vater des Erfolgs

Vater Antoine Rebeaud wartet bereits am Trainings-Track nahe Payerne, Mats Geburtsort. Er prüft Reifen und Kette der Stark-Maschine, zieht ein paar Schrauben am Getriebe an. Antoine begleitet Mat seit dessen An­fängen im Motorradsport, war auf so gut wie jedem Wettbewerb und Event und schaute dabei immer dazu, dass die Technik stimmt: «Wenn ich das Bike vorbereite, weiss Mat, dass alles passt.» Viele Worte braucht es dazu nicht, der gegenseitige Respekt ist selbst für Außenstehende offensichtlich. Mit der Umstellung auf E-Bikes wird Antoine weniger gebraucht; wenn es Probleme gibt, wird viel via Chip und Computer ganz direkt aus Barcelona gelöst, wo das Headquarter von Stark ist. Ob Antoine das stört? «Nein!», lacht er. Er finde es aufregend, lerne ständig Neues. Aufgrund der neuen Technologien wüssten sie etwa, wie lange Mat bei seinen Stunts in der Luft ist, wie schnell er in die Kurven geht. Und Antoine weiss, wovon er spricht.

Früher griff der Vater zum Werkzeug, sobald es Probleme gab. Heute macht das der Computer – von Barcelona aus.

Der Grundstein für Mats Erfolg wurde über Generationen gelegt: ­Fredy, der Grossvater, fuhr erfolgreich Rennen auf nationaler Ebene, mit einer DKW. Vater Antoine fuhr Rennen auf einer Zweitakter-Montesa. Viel habe sich seither verändert, sagt Antoine – nicht nur der Lärm, der nun ausbleibt. Sein eigener Vater habe über seine Motorrad-Karriere hinweg einen einzigen Helm gehabt, erzählt Antoine, er selber zwei, das war’s. In Mats Garage sieht es ganz anders aus.

Mats Haus in Grangettes. Der Solarstrom versorgt Haus, Auto und E-Bikes. © Dean Treml

Dutzende Helme sind hier abgelegt und mehr als ein Dutzend Motorräder und Fahrräder aufgereiht. In der integrierten Werkstatt gibt es eine Wand voll mit Schraubenziehern, -schlüsseln und Hämmern. Und mittendrin die Ladestation für den Star der Garage: die Stark VARG. Das Knattern? Nein, das vermisse er nicht, sagt Mat. Sein älterer Sohn ist da radikaler. Der Fünfjährige kann das laute Motorengeräusch von Papis alten Bikes nicht ausstehen. Er und sein dreijähriger Bruder sind bereits beide auf E-Bikes unterwegs. Sie springen über Rampen, die sie in der Wiese des Hinterhofs aufgestellt haben. Und was hören wir währenddessen? Kuhglocken.

Mats Grossvater Fredy auf einer DKW von 1953. © Dean Treml Opa Fredy hatte sein Motorrad und einen Helm – aus. Enkel Mat hat eine Garage voller Helme. Und jeder Menge Technik.

Denn auf dem angrenzenden Hang weiden die Kälber von Mats Schwieger­vater. Es ist ein bäuerliches Idyll in der Romandie. Das Familienkürzel RMF (für Rebeaud, Mat und Floriane) ziert Gatter, Hausfassade und – als Tattoo – die Oberarme von Mat und seiner Frau Floriane und ­bezeugt den starken Zusammenhalt.

Wer weiss, sagt Mat, vielleicht werden ihn die Enkelkinder einmal fragen, wie das damals war. Damals, als Motorräder noch Benzin brauchten. Mat freut sich darauf. «Dann sage ich: ‹Damals waren Bikes laut. Und Menschen regten sich auf, als es mit E-Bikes losging.› Das wird lustig.»

Mat in seiner Garage in Grangettes. © Dean Treml

Das Anwesen hat Familie Rebeaud von Florianes Grossmutter übernommen und aufwendig renoviert. Der Strom von Solarpaneelen reicht aus, um das ehemalige Bauernhaus zu versorgen. Müssen die Bikes und das E-Auto ganz aufgeladen werden, reichen die zehn Kilowatt nicht aus, und es braucht noch zusätzlichen Strom aus der Steckdose. Minimal extra, winkt Mat ab. Die Rebeauds sind weitgehend Selbstversorger.

Beim Training in Waadt präsentiert Mat den Backflip. © Dean Treml Motocross mitten in der Stadt? Eine Revolution, an die Elektro-Mat ganz fest glaubt.

Das Killer-Argument

«So viele Leute schreiben mich an und fragen: ‹Ich finde das so cool, was du machst – wie kann ich selbst mit dem Motocross beginnen?› Ich antworte dann: ‹Okay. Du kaufst ein Bike, dann einen Van, fährst drei Stunden zu einem Trainings-Track.›» Doch an Sonntagen sind Motocross-Tracks in der Schweiz geschlossen – wegen Lärmbelästigung. Damit fällt jener Tag weg, an dem die meisten Zeit für den Sport hätten.

Auch ohne Lärm sorgt Mat für Aufsehen, wenn er durch die Kurven driftet. © Dean Treml

Und überhaupt sei der grosse Zeitaufwand für viele ein Killer-Argument. E-Bikes hingegen könnten den Sport retten, sagt Mat. «Ich bin mir sicher, dass sie neue Menschen in den Sport bringen, die sonst nie Motocross fahren würden.» Man stelle sich vor: ein Motocross-Track in Stadtnähe oder gar mitten in der Stadt? «Das wäre eine echte Revolution!», sagt Mat Rebeaud.­ Eine mit Vogelgezwitscher.