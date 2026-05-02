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Art & Design
Michelle Khare: Ready for Take-Off
Die US-Amerikanerin Michelle Khare ist ein Action-Star der neuen Generation. In ihren YouTube-Videos stellt sie sich ihren grössten Ängsten – und Millionen schauen begeistert zu.
Von aussen wirkt Michelle Khares Büro wie ein Haus unter vielen hier in Burbank, Kalifornien: kubische Formen, glatte weisse Wände, offene Fensterflächen. Umso ungewöhnlicher wird es im Inneren. Da hängen ein Basecap mit Secret-Service-Logo und ein Schild mit der Aufschrift „Madame President“ an der Wand, im Regal steht eine Biografie des legendären Entfesselungs- und Zauberkünstlers Harry Houdini. Ins Auge springt, passend dazu, ein Poster im Stil klassischer Film-noir-Plakate: Darauf steckt Khare im schwarzen Badeanzug kopfüber in einem Wassertank. Sie ist mit Ketten gefesselt.
Es ging nicht nur darum, die Sache zu überleben. Es ging darum, dabei badass auszusehen.
Das Bild zeigt eine Szene, die sich tatsächlich zugetragen hat, als Zitat des legendärsten Houdini-Tricks. Michelle Khare musste mehr als zweieinhalb Minuten lang die Luft anhalten, ehe sie sich aus den Ketten und dem Wassertank befreit hatte.
Die meisten Requisiten aus Michelle Khares YouTube-Filmen und Andenken an ihre denkwürdigsten Auftritte lagern im Keller des Hauses. „Sieh mal, damit habe ich mich in die ‚Mission: Impossible‘-Premiere geschlichen“, sagt Khare und zieht die Folie von einer Latexmaske, die einen weisshaarigen Greis zeigt. „Ich hatte die Wahl: Entweder ich ziehe ein hübsches Kleid an und hoffe darauf, Tom Cruise zu treffen und ein Foto mit ihm zu kriegen. Oder ich gehe aufs Ganze.“ Sie entschied sich für Letzteres und bekam ein Foto mit Tom Cruise, als sie sich auf dem roten Teppich die Greisenmaske vom Gesicht riss.
„Aufs Ganze gehen“ kann man durchaus als Khares Lebensprinzip sehen. In den vergangenen sieben Jahren schaffte es die heute 33-Jährige mit ihrer YouTube-Dokureihe „Challenge Accepted“ auf mehr als fünf Millionen Abos. In der Reihe absolviert sie Prüfungen aller Art: 911-Notrufe entgegennehmen, vom Kampfsport-Neuling in 90 Tagen zum Schwarzgurt werden oder den berühmtesten Schauspieler der Welt auf dessen eigener Premiere verblüffen.
Als Actionstar der neuen Art ist für Khare der Weg zum Stunt ebenso Teil der Show wie der Stunt selbst. Sie führt uns in den oberen Stock des Hauses, in ein schlichtes Konferenzzimmer. „Hier haben wir den Flugzeug-Stunt geplant“, sagt sie.
Mit „Flugzeug-Stunt“ meint Khare eines ihrer jüngsten und zugleich bisher riskantesten Projekte: sich aussen an einem Militärflugzeug festhalten, bei 240 km/h, ohne Fallschirm, ohne Schutzbrille. Sie trug dabei einen massgeschneiderten grauen Anzug, genauso wie Tom Cruise bei seinem Stunt in „Mission: Impossible – Rogue Nation“.
Geradezu obsessiv bereitete sie sich auf das Projekt vor, unter anderem mit knallharten Drills zum Training der Oberkörper- und Nackenmuskulatur, bei hurrikanstarkem Gebläse im Windtunnel. „Es ging nicht nur darum, dass ich die Sache überlebe“, sagt Michelle Khare. „Es ging darum, dass ich dabei badass aussehe.“
Im Juni letzten Jahres war es so weit: Khare schnallte sich an eine C-130 Hercules. Was ihr auf 600 Meter Höhe durch den Kopf ging, nur eine winzige Unachtsamkeit von einer Katastrophe entfernt? „Festhalten und ruhig bleiben“, sagt sie so entspannt, als würde sie von einer Samstagmorgen-Yogastunde erzählen.
„Challenge Accepted“ gibt es seit 2018. Inzwischen ist die Serie zu einem genresprengenden Koloss gewachsen – halb Dokumentation, halb Draufgänger-Performance. Und ganz Khare. Sie arbeitet sich in den verschiedenen Folgen an den Aufnahmehürden bei Eliteberufen ab: Feuerwehrfrau, NASA-Astronautin, Secret-Service-Agentin, Schachgrossmeisterin. Die Einsätze gehen immer an die körperlichen und mentalen Grenzen – und oft darüber hinaus. Schafft sie die Hell Week der Navy SEALs? Kriegt sie eine Mandantin in einem simulierten Mordprozess frei? Welche Figur macht sie als Victoria’s-Secret-Model?
Länge und Tiefe
Das Format ist YouTube-typisch – knallige Thumbnails, rasanter Schnitt –, es ist aber nicht fürs Nebenbei-Scrollen gemacht. Eine der meistgesehenen Folgen, die 90-Tage-Schwarzgurt-Challenge, dauert satte 77 Minuten. „Das ist lang, ja“, sagt Khare, „aber die Folge ist dicht und schnell. Jeder Moment musste sich seinen Platz in diesen 77 Minuten verdienen.“ In einer Zeit schrumpfender Aufmerksamkeitsspannen liefert Khare den Beweis dafür, dass Tiefe und Länge ihr Publikum finden – vorausgesetzt, die Geschichte trägt. „Es stimmt nicht, dass Jüngere nicht mehr aufmerksam zusehen können“, sagt sie. „Menschen gehen einfach selektiver mit ihrer Zeit um. Wir sitzen nicht mehr eingepfercht im Kino wie früher. Im Kino von heute kann man sich in jeder Sekunde wegklicken. Deshalb ist es meine Aufgabe als Creatorin, Host und Produzentin, jeden einzelnen Moment mit Unterhaltung und Inspiration zu füllen.“
Khare wurde in Memphis, Tennessee, geboren, wuchs aber in Shreveport, Louisiana, auf – einem Ort, an dem das Kino, wie sie sagt, „so etwas wie unsere Kirche“ war. „Es gab nicht viel anderes zu tun“, erzählt sie, „also gingen wir jedes Wochenende ins Kino.“ Ihr Vater, eingewandert aus Indien, lernte Englisch, indem er Actionfilme im Original sah; Streifen mit Tom Cruise liefen daheim auf und ab. „Filme waren Teil unserer Familie. Wir gingen gemeinsam ins Kino, danach diskutierten wir stundenlang, was uns gefiel und was nicht.“
In der Schule passte Khare in kein Raster. Sie nahm an Wissenschaftswettbewerben teil und qualifizierte sich für die US-Nachwuchsmeisterschaften im Fechten; sie liebte Taekwondo ebenso wie Differenzial- und Integralrechnung. „Einer meiner Lieblingssprüche lautet: ‚Ein Alleskönner ist zwar Meister in nichts, aber oft besser als ein Meister in einer Sache.‘ Die meisten kennen nur die erste Hälfte des Spruchs.“
Später studierte sie Digital Media Technology, belegte Code-Seminare, vertiefte sich in alles, was mit Film zu tun hat. Es folgten Praktika, dann wechselte Khare als Produzentin zu BuzzFeed – damals, Mitte der 2010er, der Prototyp des viralen Digital-Publishers. „Schreiben, drehen, spielen, Regie führen, schneiden, hunderte Videos in zwei Jahren. Ich lernte zu scheitern – und schnell wieder aufzustehen.“
Zur selben Zeit unterschrieb sie einen Vertrag als Radrennfahrerin. Das hiess: unter der Woche neben dem Bürojob wie eine Profi-Athletin trainieren, am Wochenende quer durch die USA zu Rennen fliegen. Der Zeitplan war auf Dauer nicht durchzustehen. Doch sie wollte weder das eine noch das andere aufgeben. Also suchte sie einen dritten Weg: „Ich dachte: Was, wenn ich meinen sportlichen Ehrgeiz, meine Neugier und meine Leidenschaft fürs Storytelling verbinde?“ Aus diesem Gedanken entstand „Challenge Accepted“. Manche der frühen Folgen dauerten nur vier Minuten, andere – etwa das Training für Victoria’s Secret – mehr als zwanzig. „Wir analysierten die Zahlen und waren erstaunt: Die längeren, aufwendigeren Filme performten am besten“, sagt Khare. „Also fragten wir uns: Was, wenn wir uns auf wenige, aber umso größere Projekte konzentrieren?“
Eine Ego-Sache
Je grösser das Projekt, desto grösser der Aufwand und das Risiko, auch das wirtschaftliche – und Rückschläge gab es reichlich. In einer Folge belegte sie einen Crashkurs an der renommiertesten Butler-Akademie der Welt in den Niederlanden und – Spoiler – fiel durch. Ihre In‑90-Tagen-zum-Schwarzgurt-Reise scheiterte letztendlich am Ziegel, den sie mit der Handkante nicht durchschlagen konnte. „Ich ging trotzdem weiter jeden Samstag in den Unterricht“, sagt sie. „Ich dachte: Egal ob es im Video landet oder nicht, ich werde diesen Ziegel brechen.“
Manchmal ist scheitern der stärkste Part der Geschichte.
Sechs Monate später, es war Tag Nummer 264, zerbarst der Ziegel unter ihrer Handkante. Das Video ist auf Instagram zu sehen: Khare durchschlägt den Ziegel zum ersten Mal, auf ihren Kampfschrei folgt ein fast verwunderter Schrei der Erleichterung, ehe sie in Tränen ausbricht. „Ironischerweise war es dann irgendwann gar nicht mehr nötig, dass ich den schwarzen Gurt am Ende doch schaffe“, sagt sie. „Es war mehr eine Ego-Sache. Das Stärkste an der Geschichte war, das ehrliche Scheitern zu zeigen.“
Einfach durchziehen
Bei manchen Herausforderungen mag das Scheitern dramaturgisch reizvoll sein, bei anderen wäre es dramatisch – wie beim „Rogue Nation“-Stunt. „Den berühmtesten Stunt von Tom Cruise zu wiederholen, war die bei weitem verrückteste Idee, die wir je hatten“, sagt sie. „Und es war ein Riesenglück, dass wir sie gemeinsam mit Red Bull umsetzen konnten.“ Vom ersten Gedanken bis zur Umsetzung vergingen sechs Monate. „Viel schneller, als ich das für möglich gehalten hätte“, sagt Khare.
Das Team brachte top-professionelle Partner an Bord: Safari Technologies, Hollywoods führende Kameraspezialisten in Sachen Stunts und Action, montierten einen massgefertigten Kameraarm an das Flugzeug und eine RED-Kamera auf einem gyrostabilisierten Halterungssystem an einen Helikopter, der – geflogen vom Red Bull Air Force-Piloten Aaron Fitzgerald – die Maschine während des Stunts umkreiste. „Wir hatten eine komplette Luftfahrt-Crew, wie bei einer Hollywood-Produktion“, sagt Khare. „Ich trug einen grauen Anzug wie Tom im Film, keine Schutzbrille, nur massgefertigte Sklerallinsen zum Schutz. Ein einziges Steinchen im Auge bei dieser Geschwindigkeit, und es ist vorbei – das ist, als wärst du von einer Pistolenkugel getroffen worden.“
Risiko Fallschirm
Der furchteinflössendste Teil der Challenge? Khare musste auf die Sicherung durch einen Fallschirm verzichten. „Ein Fallschirm wäre in so einem Setting kein Sicherheitsfaktor, sondern ein zusätzliches Risiko“, erklärt sie. „Wenn er sich öffnet, während du aussen festgeschnallt bist, wirst du in Sekundenbruchteilen zum Fixpunkt – das kann dich ernsthaft verletzen.“
Als einzige Rückversicherung blieb ein vereinbartes Handzeichen als Signal an die Leute im Flugzeug, die Tür zu öffnen und Khare im Notfall blitzschnell ins Innere zu ziehen. „Mehr Spielraum gab es nicht.“
Einige der wichtigsten Trainingseinheiten galten der Psyche. Unter Anleitung von Sean MacCormac von der Red Bull Air Force absolvierte Khare mehrere Sessions im Indoor-Windtunnel. „Sie drehten die Windstärke auf weit über 200 km/h, dann simulierten wir den Stunt“, sagt sie. „Sean liess mich die Szene in allen erdenklichen Variationen durchspielen: wie es perfekt laufen, was alles schiefgehen könnte. Ich sollte, egal was passiert, den Atem kontrollieren und Ruhe bewahren. Denn ein grosser Teil eines gelungenen Stunts ist die Performance: immer souverän bleiben, zur Kamera schauen, die Augen offen halten.“ Sie absolvierte Atemübungen und gezieltes Training, um dem enormen Druck der Windströmung auf Nacken und Schultern standhalten zu können. „Du kannst es dir so vorstellen, als müsstest du im Orkan auf wackeligem Untergrund eine halbe Stunde lang den Upward Dog halten, wie im Yoga“, sagt sie.
Wir machen keine einfachen Sachen.
Auf dem roten Teppich der „Mission: Impossible“-Premiere nutzte Khare die Gelegenheit, ihr Idol nach seinem Rezept für einen Signature-Stunt der Marke Tom Cruise zu fragen. „Trainieren“, sagte er. „Trainieren, trainieren, trainieren. Wissen, was man tut. Alles methodisch und sehr gründlich aufbauen.“ Cruise’ Worte hallten während der beinharten Drills in ihr nach – besonders jene, die er zum Abschied zu ihr sagte: „Es geht nicht darum, vorsichtig zu sein. Es geht darum, dass du weisst, was du tust.“
Ready und fokussiert
Trotz aller Perfektion und Professionalität in der Vorbereitung: In der Woche vor dem Event plagten Khare Albträume. „Es gibt die Produzentin Michelle und die Künstlerin Michelle“, sagt sie. „Die Produzentin denkt: Toll, das wird unglaublich! Die Künstlerin: Oh nein, jetzt muss ich es wirklich tun.“ Auf dem Flugfeld machte es dann klick. „Die Crew war bereit, vorbereitet, ruhig. All systems go. Von einer Sekunde auf die andere waren alle Zweifel und Ängste verflogen. Ich war komplett ready, ruhig, fokussiert.“
Zurück im Schnittraum des „Challenge Accepted“-Büros in Burbank zeigt Khare eine Sequenz aus den Aufnahmen: Sie hängt an der Flanke der C-130 Hercules, kein Schrei, kein Zucken, auch als die Maschine beschleunigt und die immer stärkere Windströmung ihre Füsse von dem schmalen Tritt reisst, auf dem sie zu Beginn stand. Sie hält den Blick blinzelnd nach vorn, später nach unten – trotz ihrer Höhenangst. „Etwa auf halber Strecke wurde es sogar richtig spassig“, sagt sie und grinst. „Ich war voller Adrenalin, wie nie zuvor in meinem Leben. Ich kannte Adrenalin durch körperliche Anstrengung – das hier war Adrenalin durch pure Reizüberflutung.“ Als die Maschine aufsetzte, sprang Khare zu Boden – und liess die Tränen fliessen. „Es war der grösste Kick meines Lebens“, sagt sie. „Ich werde nie vergessen, wie ich danach die Crew umarmt habe. Es war ein gemeinsamer Erfolg, zu dem alle etwas beigetragen haben.“
Eine Actionheldin ist jemand, die ihr Leben in vollen Zügen lebt. Und dabei immer wieder ihre Angst besiegt.
Es ist wohl das Wechselspiel zwischen der Produzentin Michelle und der Performerin Michelle, das sie antreibt. „Wir machen keine einfachen Sachen“, sagt sie. „Wenn es nicht herausfordernd ist, ist es keine Geschichte für uns.“
An Khares Badezimmerspiegel klebt ein Post-it. Auf ihm steht: „Wenn ich heute nur ein junges Mädchen inspirieren kann, habe ich meinen Job gemacht.“ Sie erklärt, was es mit der Notiz auf sich hat: „Wenn du so einen Kanal startest wie ich, denkst du am Anfang nur an Views und daran, das nötige Geld für den nächsten Dreh zu verdienen. ‚Views‘ klingt ja so technisch. Doch in Wahrheit sind das Menschen, die dir zusehen. Millionen Menschen, die du beeinflusst, inspirierst. Du hast Wirkung, und die zählt. Daran soll mich dieser Zettel täglich erinnern.“
Und wohin geht „Challenge Accepted“? Was sind Khares Pläne, den Erfolgskanal weiterzuentwickeln? „Das definiere ich“, sagt sie. „Oder genauer gesagt: meine Angst.“ „Denn eine Actionheldin“, sagt Khare, „ist jemand, die ihr Leben in vollen Zügen lebt. Und dabei immer wieder ihre Angst besiegt.“
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