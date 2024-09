Duplantis vs. Warholm: Duell der Titanen

Alles beginnt mit einer launigen Blödelei zwischen Mondo Duplantis und Karsten Warholm im Juli 2023.

Im Stade Louis II in Monaco absolvieren die beiden Superstars der Leichtathletik-Welt an diesem Nachmittag ein lockeres gemeinsames Sprint-Training als Vorbereitung auf das abendliche Diamond League-Meeting: der Schwede Duplantis – zu diesem Zeitpunkt Weltmeister und Olympiasieger im Stabhochsprung, der zuletzt sechsmal in Folge den Weltrekord verbessert hat – und der Norweger Warholm, schnellster 400-Meter-Hürdenläufer der Welt.

Nach dem Training blödeln die beiden rum. Nur ein paar Betreuer nehmen Notiz davon, und vielleicht wäre alles ganz ohne Folgen geblieben, würde nicht jemand zufällig das Smartphone draufhalten und einen 60-Sekunden-Clip von dem Gespräch auf Social Media teilen – der daraufhin viral geht.

Beim Warm up ist die Stimmung noch locker und entspannt. © Gianfranco Tripodo

Das verwackelte Video beginnt damit, dass man jemanden aus dem Off hört. Er schlägt vor, die beiden sollten über 100 Meter gegeneinander antreten. «Würde ich gerne machen», sagt Duplantis. «Echt?», antwortet Warholm, scheinbar verblüfft. «Könnten wir machen. Aber später, wenn es für uns beide passt. Nicht heute.» «Klar», wiederholt Duplantis.

«Ich leihe dir sogar ein Paar meiner Spikes», sagt Warholm mit gespielter Grosszügigkeit. «Damit du keine Ausreden hast.» Im Hintergrund beginnen Betreuer zu kichern. Und die beiden Superstars haben sichtbar Spass daran, einander zu necken.

Ich bin hier derjenige, der alles zu verlieren hat. Karsten Warholm weiss, wie hoch die Erwartungen an ihn sind

«Klar, muss alles fair ablaufen, Bruder … du hast ja auch wirklich geile Treter», sagt Duplantis, begutachtet theatralisch Warholms knallig orangefarbene Puma-Spikes, und nach einer kleinen Pause setzt er fort: «Ich kann nicht versprechen, dass ich dir den Hintern versohle. Aber ich kann dir versprechen, dass ich es dir verdammt schwer mache.»

«Für mich wäre es viel peinlicher zu verlieren als für dich», antwortet Warholm. Beide Männer zappeln herum, als würden sie schon am Start stehen. «Ich bin hier derjenige, der alles zu verlieren hat.»

Ein paar Stunden später dominiert Warholm seinen Wettkampf über 400 Meter Hürden souverän – und markiert dabei einen neuen Diamond League-Rekord. Duplantis wird im Stabhochsprung Vierter – es ist die grösste Überraschung des Abends, denn in den letzten vier Jahren hat Duplantis davor nur zweimal einen Wettbewerb nicht gewonnen, an dem er teilgenommen hat.

Mondo hat sich beim Training speziell auf den Start fokussiert. © Gianfranco Tripodo Für Karsten als Hürdenläufer sind Sprints Teil seines Trainingsplans. © Gianfranco Tripodo

Fünf Wochen vergehen, der Tag in Monaco ist längst abgehakt, das nachmittägliche Geplauder vergessen, das wichtige Diamond League Meeting am Züricher Letzigrund steht an. Pressekonferenz. «Eine Frage an Karsten und Mondo», ruft ein Reporter. «Vor dem Meeting in Monaco gab es einen Clip in den sozialen Medien, in dem ihr über einen 100-Meter-Showdown gesprochen habt. Wird der jemals passieren?»

Beide Sportler richten sich auf ihren Sesseln auf, sehen einander an, Duplantis zuckt mit den Schultern. «Ich weiss es nicht. Aber ich würde gerne …»

«Ich bin zwiegespalten», sagt Warholm. «Die Leute denken wahrscheinlich, dass ich superschnell laufen kann. Aber ich glaube nicht, dass ich die Zahl 9 (er meint eine Zeit unter 10 Sekunden, Anm.) auf der Uhr sehen würde.»

«Hoffentlich nicht!» scherzt Duplantis. «Die Sache würde Spass machen. Ist ja ein tolles Match-up», fährt Warholm fort. «Wenn wir einen Termin finden, der für uns beide in den Trainings- und Wettkampfplan passt, spricht nichts dagegen. Schliesslich sind wir sind keine Typen, die sich vor der Herausforderung drücken, oder?» Er wirft Duplantis einen Blick zu.

«Das ganz sicher nicht», nickt Duplantis grinsend. «Ihr müsst wissen: Jetzt sitzt er vor einem Mikrofon, da ist er natürlich diplomatischer. Als ich ihm so ein Rennen zum ersten Mal vorgeschlagen habe, hat er mich ein wenig abblitzen lassen.»

Mondo gilt jetzt schon als GOAT im Stabhochsprung. © Gianfranco Tripodo

«Nun ja, ich wollte dich nicht blamieren», sagt Warholm, nun grinst auch er. «Du rechnest ja damit, dass du eine Chance hast, sonst würdest du mich ja nicht herausfordern.»

Noah Lyles, sechsfacher Sprint-Weltmeister (und nach Olympia 2024 schnellster aktiver 100-m-Sprinter der Welt) sitzt neben den beiden auf dem Podium der Pressekonferenz, lange schweigend, aber jetzt mischt auch er sich ein. «Sag einfach, dass du besser bist als er», sagt er zu Warholm. «Dieses ganze Rumgezicke hier!»

Lyles wird nach seiner Prognose gefragt. «Ich setze mein Geld auf dich, Karsten. Du weisst, wie man mit Startblöcken umgeht», sagt er und legt seine Hand auf Warholms Schulter, bevor er auf Duplantis zeigt. «Dich habe ich noch nie in Startblöcken gesehen.»

Karsten nimmt das Rennen, bei aller Freundschaft, sehr ernst. © Gianfranco Tripodo

«Klar gehe ich als Aussenseiter ins Rennen», sagt Duplantis. «Aber ich denke, ich werde die Leute überraschen.»

«Es wird also passieren …», sagt Warholm. Nach diesem Tag bei der Züricher Pressekonferenz gibt es also kein Zurück mehr. Die Bühne ist bereitet. Und was passiert dann? Nichts. Sehr lange. Nichts.

Ein Jahr später

Zwölf Monate sind im Sport eine lange Zeit. Im September 2023, nur 17 Tage nach der Pressekonferenz, brach Duplantis erneut den Weltrekord, diesmal übersprang er in Eugene im US-Bundesstaat Oregon 6,23 Meter. Im April 2024, in Xiamen, China, schaffte er 6,24 Meter. Bei den Olympischen Spielen in Paris im August dieses Jahres holte er in drei Sprüngen erst Gold, dann den olympischen Rekord, dann einen weiteren Weltrekord: 6,25 Meter. Nur 20 Tage später, bei der Silesia Diamond League in Polen, ging es noch einen Zentimeter höher, 6,26 Meter. Drei Weltrekorde in einer Saison, sein zehnter in viereinhalb Jahren, Duplantis war der Überflieger der Sportwelt.

«Ich weiss, dass ich noch höher springen kann», kommentierte er trocken. «Mein Ziel sind 6,30 Meter.» Für Warholm verlief das Jahr holpriger. Zwar hatte er nur wenige Tage vor der Pressekonferenz in Zürich 2023 seinen dritten Weltmeistertitel errungen. Und es folgte Gold bei den Europameisterschaften. Doch bei den Meetings in Oslo und Monaco verpasste er den Sieg – beide Male nur um eine schmerzhafte Hundertstelsekunde.

Tausende Zuschauer wollten sich den Showdown nicht entgehen lassen. © Gianfranco Tripodo

Vor dem Olympia-Start in Paris stand der Norweger unter Druck. Vier Jahre zuvor in Tokio hatte er nach dem Gewinn der Goldmedaille jubelnd sein Trikot zerrissen. Er war am Höhepunkt, hatte mit 45,94 Sekunden die 46-Sekunden-Marke geknackt, seinen eigenen Weltrekord um 0,76 Sekunden zertrümmert. Niemand war je zuvor auch nur annähernd so schnell die 400 Meter Hürden gelaufen wie er. Doch im Stade de France sollte es nicht sein. Der Amerikaner Rai Benjamin, in Tokio von Warholm geschlagen, nahm Revanche. «Rai hat einen grossartigen Job gemacht», sagte Warholm hinterher. «Jeder tut, was er kann, um an dem Tag der Beste zu sein. Heute war er das.»

Neben all dem Drama schien eine bestimmte Wette nebensächlich, auf unbestimmte Zeit verschoben, vergessen. Doch es kam anders. Drei Tage nach den Olympischen Spielen postete Warholm eine Nachricht auf Instagram: «A battle for the ages. 100m to settle it all @ mondo_duplantis !» (Ein Rennen für die Ewigkeit, 100 Meter, die alles regeln @ mondo_duplantis !) Duplantis antwortete mit einem einfachen «LFG». Let’s fucking go, legen wir los.

Der Countdown

Der Letzigrund in Zürich ist eines der legendärsten Stadien der Sprint-Geschichte. Hier lief 1960 der Deutsche Armin Hary als erster Mensch die 100 Meter in 10 Sekunden, hier machte sich 1984 die Amerikanerin Evelyn Ashford mit 10,76 zur schnellsten Frau der Welt, hier stellte Carl Lewis 1998 mit 9,93 einen Weltrekord auf, hier liess der Jamaikaner Asafa Powell mit 9,77 einen weiteren folgen. Und hier fand im August 2023 auch die denkwürdige Pressekonferenz mit Duplantis und Warholm statt. Fast ein Jahr später, am 4. September 2024, soll hier nun das historische Duell stattfinden, am Tag vor dem Diamond-League-Meeting.

Der eine Kontrahent ist der grösste Stabhochspringer aller Zeiten, der andere ist jener Mann, den es über 400 Meter Hürden zu schlagen gilt. Aber 100 Meter? Fremdes Terrain für beide.

Warholm betritt die Arena. Seine ersten Worte: „Shit is getting real.” © Gianfranco Tripodo

«Die Leute vergessen, dass ich früher Zehnkämpfer war», sagt Warholm, «und der 100-Meter-Lauf ist einer der zehn Bewerbe.» Bis 2016 war der Norweger Zehnkämpfer, erst dann wechselte er zu den 400 Metern Hürden und wurde ein Jahr später Weltmeister. Sein letztes offizielles 100-Meter-Rennen datiert mit 2017: Warholm lief damals als 21-Jähriger 10,49 Sekunden.

Noah Lyles mag Duplantis vielleicht nie in Startblöcken gesehen haben, aber dem schwedisch-amerikanischen Modellathleten sind sie nicht fremd. Der in Lafayette, Louisiana, aufgewachsene Duplantis (sein Vater war US-Stabhochspringer, seine Mutter schwedische Siebenkämpferin und Volleyballerin) erzielte seine persönliche Bestleistung über 100 Meter mit 18 Jahren bei einer regionalen Highschool-Meisterschaft, bei der er auch im Stabhochsprung antrat. «Ich wollte meine Beine für die 100 Meter schonen», sagte er damals – was ihn nicht daran hinderte, den Stabhochsprung zu gewinnen. Anschliessend stürmte er im Sprint in 10,57 Sekunden zum Sieg.

Am Ende trug Duplantis keine Schuhe mit Spikes von seinem Rivalen. © Gianfranco Tripodo

«Ich bin kein richtiger 100-Meter-Läufer. Ich bin das nur ein paar Mal in der High School gelaufen», sagt Duplantis heute. «Es ist nicht meine Disziplin. Es ist auch nicht seine Disziplin, obwohl er vielleicht ein bisschen mehr als ich ein Sprinter ist. Aber ich mache genug Sprinttraining, um eine passable Figur abgeben zu können.»

Im Vorfeld des Rennens begannen beide Athleten in ihrer jeweiligen Heimat zu trainieren – Duplantis in Uppsala, Schweden (er verbringt die Winter in Louisiana), Warholm in Oslo (er mischt dies mit den wärmeren Gefilden Teneriffas). Warholm lässt seine Fans via Instagram an seinem Trainingsalltag teilhaben, inklusive oben-ohne-Läufe im klirrend kalten norwegischen Winter oder Holzhack-Einheiten in tief verschneiten Wäldern. In Wahrheit ist der Trainingsplan des Norwegers minuziös geplant, Schwerpunkte sind intensives Gewichtheben, plyometrische Übungen (Sprungtraining) und Sprints.

«Sprint ist der wichtigste Teil meines Trainings», sagt er. «Und mein Trainer ist einer der besten, wenn nicht sogar der beste Sprinttrainer, den ich kenne.» Die Rede ist von Leif Olav Alnes, einem 67-jährigen ehemaligen Sprinter, der seine Trainer-Karriere eigentlich schon beendet hatte. Doch dann entdeckte er Warholms Talent und überzeugte ihn davon, dass der Hürdenlauf seine wahre Berufung sei. Im Gegenzug überzeugte ihn Warholm, aus dem Ruhestand zurück zu kehren. Die Beziehung der beiden ist eher die bester Freunde als die zwischen Mentor und Schüler. «Mondo unterschätzt wahrscheinlich, dass ich Sprints auf hohem Niveau trainiere", sagt Warholm. „Ich glaube, Karsten unterschätzt, dass ich schnell bin», kontert Duplantis. «Ich mache definitiv mehr Sprinttraining, als die Leute denken.»

Ich glaube, Karsten unterschätzt, dass ich schnell bin. Mondo Duplantis darüber, dass er doch auch viel Sprinttraining macht

Duplantis' Trainer sind seine Mutter Helena (zuständig für Kraft- und Konditionstraining, übrigens Tocher eines schwedischen Stabhochspringers) und sein Vater Greg (technisches Coaching), der es in seiner aktiven Stabhochsprung-Karriere auf mehr als beachtliche 5,80 Meter brachte. „Wir sind eine Stabhochsprung-Familie", sagt Duplantis in seinem Dokumentarfilm The Next Centimeter, der vor den Olympischen Spielen von Paris veröffentlicht wurde. Auch Greg kommt in dem Film vor. Auf die Frage, was einen guten Stabhochspringer ausmacht, sagt er: «Du musst ein Sprinter, ein Weitspringer und ein Turner sein.»

Nach knapp 10 Sekunden steht der Sieger fest. © Gianfranco Tripodo

Tatsächlich ist der Anlauf im Stabhochsprung für viele Fans eine unterschätzte Komponente. Je schneller der Sprint, desto mehr Energie wird auf den Stab übertragen, wenn er in den Kasten sticht, was sich direkt in den Schwung umsetzt, der den Springer nach oben katapultiert. «Geschwindigkeit ist gleich Höhe», sagte der amerikanische Stabhochspringer KC Lightfoot, der in der ewigen Bestenliste hinter Duplantis an vierter Stelle steht, im August gegenüber der New York Times. «Und Mondo ist um einiges schneller als wir alle.»

In einer typischen Trainingswoche beschränkt sich Duplantis auf einen Tag mit Sprüngen, zum Teil wegen der körperlichen Belastung, zum Teil wegen seiner herausragend stabilen Technik. Allerdings absolviert er dreimal pro Woche Sprinteinheiten. «Manchmal sprinte ich im Training auch aus Startblöcken», sagt er, «aber wahrscheinlich nicht so oft wie Karsten.» Und zu seiner Renntaktik sagt er: «Die ersten 50 Meter sind das Wichtigste. Da muss ich genug Vorsprung rausholen. Und ich weiss, ich bin heute viel explosiver als damals, als ich das letzte Mal die 100 Meter gelaufen bin.»

Der Startschuss

Je näher der grosse Tag rückte, desto mehr stellte sich eine Frage: Was genau sollte auf dem Spiel stehen, in diesem einzigartigen Sprint-Showdown zwischen dem Mann, der die zehn höchsten Sprünge aller Zeiten absolviert hat, und dem Mann, der bei den Spielen in Tokio die 400 Meter Hürden schneller lief als 18 Läufer im 400-Meter-Lauf der Männer ohne Hürden?

«Ruhm und Ehre! Für einen Athleten mit einem grossen Ego ist das wahrscheinlich das Grösste, was wir aufs Spiel setzen können», sagte Warholm.

Auf die Plätze, fertig, ... los! © Gianfranco Tripodo

«Ich hatte die Idee, dass der Verlierer beim offiziellen Letzigrund-Meeting am nächsten Tag das Trikot des Siegers tragen muss», lachte Duplantis. «Es gibt da diese Rivalität zwischen Norwegen und Schweden, eine brüderliche Rivalität, aber doch eine. Man stirbt als Schwede nicht daran, wenn man ein norwegisches Trikot tragen muss. Aber gerne tut man’s nicht. Aber eigentlich muss ich mir darüber ja keine Gedanken machen. Denn ich hoffe, dass er derjenige ist, der das schwedische Trikot trägt.»

«Ich werde nervös sein. Ich bin bei jedem Wettkampf nervös", gab Warholm zu. „Weil ich unbedingt gewinnen will, jedes Mal, wenn ich antrete. Mondo geht es sicherlich genauso. Er wird auch nervös sein.»

«Inzwischen bin ich ziemlich gut darin, Nervosität als Energie zu nutzen» sagt Duplants. «Aber dieses Duell ist besonders. Karsten ist ein Killer. Er ist am besten, wenn es am wichtigsten ist. Er hasst es zu verlieren – genauso wie ich.» Worauf sich der Schwede freut? «Auf die Geschwindigkeit und die Energie des Rennens. Diese Sekundenbruchteile vor dem Startschuss sind unvergleichlich.»

Karstens top Speed ist zwar höher, Mondo beschleunigt jedoch schneller. © Gianfranco Tripodo

«Ab dem Startschuss wird alles zur Instinktsache», erklärt Warholm. «100 Meter, 10 Sekunden – da bleibt keine Zeit zum Nachdenken. Du musst einfach nur funktioniern, du musst alles auf Anhieb richtig machen. So ein Rennen ist gnadenlos.»

«Bei den 100 Metern geht es nur um den Speed deiner Füsse – wer ist der Schnellste», sagt Duplantis. «Das macht alles so herrlich unkompliziert. Ich glaube nicht, dass es etwas Ursprünglicheres gibt, als gegen jemanden um die Wette zu laufen. Nichts geht über diese Momente kurz vor und nach dem Startschuss.»

Damit konnte das Rennen beginnen.

Karsten Warholm vs Mondo Duplantis – 100m sprint Werde Zeuge der Geschichte, wenn die Leichtathletiklegenden Karsten Warholm und Mondo Duplantis in einem epischen 100m-Sprint aufeinandertreffen.

Es sind angenehme 23 Grad im Stadion Letzigrund, während Flutlichter Tausende jubelnde Zuschauer erhellen, darunter viele Profisportler, die eine spätabendliche Show vor ihren eigenen Wettkämpfen am nächsten Tag geniessen. Die Atmosphäre ähnelt eher einem Boxkampf als einem Laufrennen.

Zu den Klängen des norwegischen Orchestermarschs „In der Halle des Bergkönigs" von Grieg tritt Warholm begleitet von seinem Trainer Leif Olav Alnes auf. Er trägt einen roten Seidenmantel, während Alnes Wikingerhörner und einen eng anliegenden Rennanzug mit den Worten «Fat by choice» trägt. «Das 'S' ist abgefallen», erklärt Alnes. «Es sollte ‚fast by choice' heissen.»

In Blau betritt Duplantis als Nächster die Bühne, begleitet von den Hip-Hop-Beats von Derek Minors «Lunchtime»; eine Entourage von Weltmeister-Sprintern im Schlepptau: Vernon Norwood, Sha'Carri Richardson, Letsile Tebogo und Fred Kerley. «Ich habe Speed mitgebracht», erklärt Duplantis.

„Keiner von uns verliert gerne. Wir sind uns sehr ähnlich", so Duplantis. © Gianfranco Tripodo

«Das ist kein Beliebtheitswettbewerb», sagt Warholm. «Und ich habe den besten Mann in meinem Team.» Er und Alnes lächeln sich warm an.

Sie legen ihre Mäntel ab und stellen sich in ihre Startblöcke. Warholm klopft sich auf Schultern und Brust und macht Hampelmänner. Mondo steht schweigend da. Er schliesst die Augen und versinkt in Gedanken. Beide wirken nun nervös. Sie nehmen ihre Startpositionen ein. «Fertig», ruft der Ansager. Sie beugen ihre Rücken. Der Startschuss fällt.

Beide starten; Duplantis einen Hauch schneller. Die Vorhersagen über seine Beschleunigung bewahrheiten sich, als er sich absetzt. Es ist vorbei, so schnell wie es begonnen hat. Duplantis wirft einen Blick über die Schulter, bevor er als Erster die Ziellinie überquert; seine Zeit: 10,37 Sekunden. Die Menge jubelt, als er mit den Fingern eine Pistole formt und den Klang von Schüssen mimt.

«Ich muss es Mondo lassen» sagt Warholm, während Fotografen sie umringen. «Er hat mich fair und ehrlich geschlagen. Glückwunsch, Mann.»

Karsten müsste den Anzug am nächsten Tag tragen, das war sein Wetteinsatz. © Gianfranco Tripodo

«Das fühlt sich wirklich gut an und wird morgen noch besser sein», sagt Duplantis und drückt seinem Freund und Rivalen einen Rennanzug in den Farben Schwedens gegen die Brust. «Er gehört ganz dir, Bruder.»

«Verdammt, verdammt, verdammt», sagt Warholm live im Fernsehen. Und während Feuerwerkskörper den Himmel erhellen, umarmen sich die beiden und grinsen.