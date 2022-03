Bitcoin: Wie ist das mit den Steuern?

Der Kindheitstraum hat geklappt. Nach sechs Jahren im Geschäft ist Enzinger landauf und landab als die Bitcoin-Steuerberaterin bekannt. Die Frau, die sich mit Kryptos auskennt. Und sie ist gefragt. 15 Leute arbeiten inzwischen in ihrer Kanzlei in der steirischen Landeshauptstadt. Die meisten davon sind mit Blockchains beschäftigt, und das erst recht dieser Tage, denn die Regeln haben sich gerade verändert.

Aber der Reihe nach. Wir schreiben das Jahr 2014. Wie die meisten normalen Menschen hatte auch Natalie Enzinger noch nie etwas von Bitcoin gehört, bis plötzlich ein junger Unternehmer vor ihr stand: Max Tertinegg, der Gründer der Grazer Bitcoin-Firma Coinfinity. Er wollte Bitcoin an die Allgemeinheit verkaufen. Als Erster in Österreich. Aber wie wäre das steuerlich geregelt?

Doch die heute 39-Jährige liess sich nicht beirren. Bald akzeptierte sie Bitcoin auch als Zahlungsmittel. «Für mich war das eine gewisse Diversifizierung», sagt sie. Als sie die Krypto-Sparte in ihr Unternehmen aufnimmt, kostet ein Stück Bitcoin noch weniger als 300 Euro. Heute lassen sich Berufskollegen von ihr fortbilden – ihr Vorsprung ist gewaltig und die damalige Nische keine mehr. Spätestens 2017 wurde Enzinger klar, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hatte. Das Geschäft des ersten Kunden lief prächtig, ihr eigenes ebenso. Bei Veranstaltungen war sie plötzlich ein Star, schliesslich wollten hunderte junge Menschen mit der einzigen Person in Österreich sprechen, die sich mit Kryptosteuern wirklich auskennt. Bis Dezember 2017 explodierten die Kurse, wer rechtzeitig ausstieg, konnte ein Vermögen verdienen. Aber wie viel davon würde dem Staat gehören? Das wusste kaum jemand, doch Enzinger hatte die Antworten. Und dementsprechend Zulauf. «Das war wirklich arg damals. Nach den Events wurde ich richtig belagert.»

