Oliver Sim's Playlist: «Placebo waren für mich Aliens»

Als er siebzehn war, wurde bei Oliver Sim HIV diagnostiziert. Vor lauter Angst und Scham hielt der Sänger und Bassist von The xx die Erkrankung geheim. Jetzt ist er 33 und bringt mit «Hideous Bastard» sein erstes Solo-Album heraus, das er als «heiteres Gegengift» zu seinen lange verleugneten Gefühlen beschreibt.

