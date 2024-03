Padel: Ein Sport hebt ab

Wer beim Wort Padel zunächst ­Kanus oder Rafting­boote im Kopf hat, dem sei ver­ziehen. Noch ist der Sport, der meist als Mischung zwischen Tennis und Squash beschrieben wird, in unseren Breitengraden nicht allen bekannt. Und ganz ehrlich: Glücklich gewählt ist der auf den Schläger zurückzuführende Name nicht.

Doch Padel, oder Padel-Tennis, wird nicht mehr lange mit dem Paddel fürs Wasser ver­wechselt werden. In Spanien und Argenti­nien längst Nationalsport, greifen auch in Europa immer mehr Menschen zu den charakteristischen Schlägern mit Löchern in der Schlagfläche, was Padel zur schnellstwachsenden Ballsportart der Welt macht.

Aber woher kommt diese Entwicklung? Was macht den Sport aus? Wir haben mit­hilfe von Juan Lebrón, 28, und Alejandro Galán, 27, zehn Gründe gefunden. Die beiden Profis aus Spanien waren von 2020 bis 2022 die Nummer eins der Welt, spielen seit ihrer Kindheit und wissen daher nur zu gut, was genau an Padel so faszinierend ist – und warum der Sport dich dazu bringen kann, auch deine Beziehung zu überdenken.

01 Der Geometrie-Unterricht hat endlich Sinn

Wer sich immer schon gefragt hat, wieso er in der Schule Winkel berechnen musste, der findet auf dem Padel-Court endlich eine zufriedenstellende Antwort. Das Spielfeld ist auf allen Seiten durch Wände begrenzt. Dadurch fliegt ein fest geschlagener Ball nicht bloss wie im Tennis an einem vorbei, sondern wieder zurück ins Feld – von wo er dann auf die Seite des Gegners (immer erst auf den Boden, dann an die Wand) gespielt werden muss.

Kurz: ein kleineres Tennis­feld in einem Käfig aus Plexiglas & Drahtgitter © Sascha Bierl

Schlaghärte, Winkel und Drall bestimmen, wie und wie weit der Ball von der Wand abprallt. Den Ball volley zu übernehmen ist eine Option. Denn wer nach einigen Ballwechseln glaubt, dank geometrischer Kenntnisse und Erfahrungen vom Billardtisch den Padel-Code entziffert zu haben, für den gibt’s noch das Gitter – jenen Bereich nahe dem Netz, von wo der Ball an jedem Zentimeter anders zurückspringt. Auch für Mathematiker unberechenbar.

02 Du wandelst auf adeligen Spuren

Wer hat’s erfunden? Nicht die Schweizer, sondern ein Mexikaner (so erzählt man sich zumindest): Enrique Corcu­era baute auf seinem Anwesen einen Platz mit niedrigem Netz und kleinem Feld, begrenzt durch seine Hausfassade und eine zusätzliche Mauer. Dorthin lud er unter anderem seinen Geschäftspartner Alfonso zu Hohenlohe-Langenburg ein. Der adelige Vater von Hubertus von Hohenlohe (ja, dem Jetsetter und Skifahrer, der für Mexiko an 26 Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen teilgenommen hat) war so begeistert, dass er in seinem in den 1970er-Jahren berüchtigten Marbella Club zwei Plätze installierte.

Alfonso zu Hohenlohe-Langenburg liess 1974 die ersten Padel-Courts bauen. © Getty Images

Von Spaniens Costa del Sol aus trat der neue Sport durch argentinische Millionäre und spanische Celebritys seinen Siegeszug in der spanischsprachigen und dann auch der restlichen Welt an. «Wir können nicht sagen, dass es unser Sport ist», so Champion Alejandro Galán, einer von knapp 3,5 Millionen spanischen Padel-Spielern. «Padel kommt aus Argentinien und wurde in Mexiko erfunden. Und jetzt freut es mich, dass es in immer mehr Ländern gespielt wird.»

03 Gross und stark hilft nicht viel

Feste Schläge, Winner, Smashs, Asse. Je grösser und kräftiger ein Gegner beim Tennis, desto schwieriger, gegen ihn zu bestehen. Beim Padel wird physische Überlegenheit durch Aufschlag unter Hüfthöhe, einen weicheren Ball sowie die Plexiglas-Begrenzungen relativiert. Da harte Schläge von der Bande zurück­prallen (siehe Punkt 1), hat man nur drei Optionen, um einen Punkt zu «killen», wie Profis zu einem Winner sagen. Erstens: Man drischt den Ball in einen Winkel, dass er – nach Bodenkontakt – über die Bande hinausgeht (in Fachkreisen «Smash x4» genannt). Zweitens: Man drischt den Ball so fest, dass er über die Bande und über das Feld des Gegners zurück ins eigene fliegt. Drittens: Man spielt mit Finesse.

Es geht ums gemeinsame Spielen, um Gespräche auf dem Feld, um Taktik statt Physis – und um die Zeit danach. Alejandro Galán

«Es bringt nichts, wenn du zwei Meter gross, aber kein guter Spieler bist», sagt Alejandro Galán. «Du brauchst Charakter, Technik und Präzision – vor allem fürs Verteidigen.» So erklärt sich auch, warum der durchschnittliche Ballwechsel beim Padel 60 Prozent länger dauert als beim Tennis. Selbst ein «Smash x3» – also ein fester Schlag, der über Boden und hintere Bande seitlich über das Gitter geht – wird von Profis mitunter spektakulär erlaufen und durch den kleinen Eingang zurück ins Feld gespielt.

04 Du lernst etwas über Beziehungen

Padel wird in der Regel zwei gegen zwei gespielt. Das bedeutet, dass sich jeder Spieler auf Partnersuche begeben, Beziehungen pflegen und manchmal auch Trennungen verkraften muss. «Ich sehe das nicht so schlimm», sagt Alejandro Galán, der vor Juan Lebrón mit vier verschiedenen Partnern auf der Tour gespielt hat und durch dessen Verletzung im Mai vorübergehend allein dastand. «Partnerwechsel sind etwas Normales in unserem Sport. Es ist wichtig, stets das Beste für sich zu suchen. Und wenn es mit dem Partner einmal nicht passt, muss man halt etwas ändern.»

Ale und ich ergänzen uns gegenseitig, heben so unser Niveau und sind auch menschlich auf einer Linie. Unsere Partnerschaft ist ein Projekt für die Gegenwart und die Zukunft. Juan Lebrón

Irgendwann findet man schon den richtigen. Lebrón: «Ale und ich ergänzen einander, heben so unser Niveau und sind auch menschlich auf einer Linie. ­Unsere Partnerschaft ist ein Projekt für die Gegenwart und die Zukunft.» Sätze, die auf jede Hochzeitskarte passen würden.

05 David Beckham macht es. Und Zlatan. Und Neymar. Und ...

Die Liste der Persönlichkeiten, die dem Padel-Hype verfallen sind, liest sich wie das Who’s who des Fussballs: Brasi­liens Rekordtorschütze Neymar hat zwei Plätze auf seinem Anwesen in Rio de Janeiro installieren lassen, und David Beckham schlug mit weiteren Altstars medienwirksam am Rande der Fussball-WM 2022 in Katar auf.

Was Ex-Kicker Zlatan Ibrahimovic künftig macht? Mehr Padel-Anlagen bauen. © Getty Images

Zlatan Ibrahimović hat in seiner Heimat Schweden sogar bereits fünf Padel-Center – pardon, «Padel-Zenter» – errichten lassen. Auch Deutschlands Teamchef Hansi Flick betreibt mehrere Anlagen. Und Liverpool-Coach Jürgen Klopp, seit Jahren einer der leidenschaftlichsten Padel-Botschafter («zusammen mit Fussball für mich der geilste Sport der Welt»), hat nicht nur eine Padel-Halle in Berlin, sondern auch seine eigene Schläger-Linie.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp begann seine Padel-Karriere mit 47 Jahren. © Getty Images

Aber was bringt all die Ex-Kicker zu Padel? Marc Janko, ehemaliger österreichischer Nationalspieler (70 Spiele) und heute einer der besten Padel-Spieler in Österreich, erklärt: «Padel ist eine Möglichkeit, sich mit anderen sportlich zu messen, ohne weiteren Raubbau am Körper zu betreiben.» Das Feld ist klein, Körperkontakt nahezu ausgeschlossen. Das schont auch im Vergleich zu Squash mit den tiefen Beugungen oder Tennis die Gelenke, die laut Janko «während der Karriere ohnehin schon genug mal­trätiert wurden».

06 Spitznamen haben hier wilde Ursprünge

Lionel Messi ist «La Pulga» (dt.: der Floh) – weil er so klein ist. Max Ver­stappen wird seit seinen ersten verrückten Manö­vern auf der Rennstrecke «Mad Max» gerufen. Nicht nur schmeichelhaft! Padel-­Superstar Juan Lebrón hingegen ist als «El Lobo» (dt.: der Wolf) bekannt. War­um? Weil er den Hals bei einem Überkopfschlag derart überstreckt, dass seine Silhou­ette jener eines heulenden Wolfs gleicht. Auuuuuuuuuuu!

07 In der Gemeinschaft liegt Magie

«Padel heisst für mich, gemeinsam Spass zu haben», sagt Juan Lebrón und erinnert sich, was ihn am Padel in den Bann gezogen hat. «Von klein auf habe ich es geliebt, durch den Sport neue Leute kennenzulernen. In den Stunden im Bus auf dem Weg nach Madrid, während der Turniere, nach den Spielen – du triffst einfach immer Gleichgesinnte. Und heute ist es für alle dank der Apps nicht anders. Du verabredest dich mit drei anderen zum Spielen, matchst dich am Feld und knüpfst Freundschaften – unter Mitspielern und Gegenspielern.»

Zwei gegen zwei: Alejandro Galán (re.) steht seit 2020 an Lebróns Seite. © Jaime De Diego/ Red Bull Content Pool

Padel ist ein Gemeinschaftssport, ergänzt Alejandro Galán und sieht darin auch den Grund, warum kaum Einzel gespielt wird. «Dabei verliert der Sport seine Magie. Es geht ums gemeinsame Spielen, um Gespräche auf dem Feld, um Taktik statt Physis – und um die Zeit danach.»

08 Du hast (bald) einen Platz in deiner Nähe

Während vielerorts Fussballklubs und Tennisvereine über schwindende Mitgliederzahlen klagen, wächst die Anzahl an Padel-Courts in manchen Ländern nahezu exponentiell. Gab es in ganz Österreich bis 2019 gerade eben 16 Plätze, waren es 2021 schon 100, ein Jahr später sogar 220.

Es bringt nichts, wenn du zwei Meter gross, aber kein guter Spieler bist. Du brauchst Charakter, Technik und Präzision – vor allem fürs Verteidigen. Alejandro Galán

Wie diese Entwicklung voranschreiten könnte, verrät ein Blick nach Skandinavien. In Finnland hat sich die Zahl der Courts von 2019 bis 2022 auf 788 verachtfacht, in Schweden sind Padel-Plätze binnen drei Jahren sogar um den Faktor 12 auf 3500 gewachsen. Die Chance, einen Padel-Court zum Spielen zu finden, steigt nahezu täglich – sogar in Deutschland, mit knapp 200 Anlagen bislang Nachzügler, aber von Investoren als unmittelbar vor dem Aufwachen befindlicher Riese betrachtet.

Investoren sind es auch, die anstelle öffentlicher Institutionen vorwiegend die Kosten für die Anlagen tragen. Sport als Geschäftsmodell. Mit 60.000 Euro für einen Platz inklusive Fundament, Belag (z. B. zwei bis drei Tonnen Sand) und Flutlicht ist man dabei. (Wohn­immobilien kann sich ohnehin keiner mehr leisten.)

09 Du weisst endlich, was du auf TikTok postest

Einer der zentralen Gründe für den Padel-Boom ist der einfache Einstieg. Während man beim Tennis etwa für einen sauberen Schwung jahrelanges Techniktraining absolvieren muss, geht es beim Padel schnell hin und her. Der Schläger, der aus einer soliden Schlagfläche aus Kunststoff besteht (ergo nicht bespannt ist), verzeiht Haltungsfehler und muss manchmal nur hinter den Ball gebracht werden.

Teamwork: Juan Lebrón (li.) und Alejandro Galán in Action. © Jaime De Diego/Red Bull Content Pool

Das Ergebnis: spektakuläre Ballwechsel, die als Beweismittel am besten per Video aufgenommen und via Social Media geteilt werden. Die Herzen werden dir zufliegen.

Du kannst dich von der Couch aus verbessern

Harte Schläge, die von der Wand bis ins eigene Feld zurückprallen? Spieler, die einen verloren geglaubten Ball per Sprint aus dem Court hinaus noch retten? Juan Lebrón, der sich wie ein heulender Wolf streckt? Alles schwer vorstellbar?

Checke redbull.com/padel für mehr Infos zum Trendsport, wo du Padel live sehen und dir ein paar Kniffe für deinen nächsten Auftritt auf dem Court abschauen kannst.