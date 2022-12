Als Pamelia Mitte der Neunziger das Theremin in Steven Martins Kult-Doku «Theremin – An Electronic Odyssey» entdeckte, veränderte das ihr Leben. «Mir war sofort klar, dass ich es ausprobieren muss!» Der russische Physiker Leon Theremin mag es vor mehr als hundert Jahren erfunden haben, aber es war eine Frau, die Geigenspielerin Clara Rockmore, die es revolutionierte und die Stickney bis heute als ihre grosse Inspiration zitiert. «Ich dachte mir: Wow, so kann es klingen, so melodisch! Das wollte ich auch, das hat bei mir Eindruck hinter­lassen.» Kurz vor Rockmores Tod hat Stickney die Künstlerin getroffen. «Du hast das gewisse Etwas», hat Rockmore zu Pamelia gesagt. Eine schöne Anerkennung.