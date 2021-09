Pasha Petkuns: Der Mann im Riesen-Flipper

So ist denn auch der Stunt im Flipperautomaten als Metapher für die Fliehkraft zu sehen, die die Herausforderungen im Kosmos des Pasha Petkuns mitunter entwickeln. Dennoch hat sich der Lette eine simple Sicht auf das Leben bewahrt. «Hab keine Angst, über deine Träume zu sprechen», rät er. «Wenn du ein Kind sein willst, sei kindisch. Wenn du dir eine zwanzig Meter hohe Flipperwand einbildest, dann kannst du das schaffen. Tu einfach, was dich glücklich macht. Ich muss auf niemanden hören, ich muss nur tun, was zu tun ist. Und wenn dieser Moment da ist, dann genieß ihn.»