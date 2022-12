Marius Sommer am Gletscher in Saas-Fee.

Das ist Camus – nicht ­Albert, der Absurde, ­sondern Sebastian, der Abgefahrene, Snowboard-Profi aus Chile. In Mayrhofen im österreichischen Zillertal ist er schwer ­gestürzt. Die Folge: ein grossflächiges Hämatom am Oberschenkel – zum Glück war er nicht gebrochen, nur absurd violett.

Es war am 25. April, und Nicolas Müller aus Laax feierte an diesem Tag in Riksgränsen in Schwedisch Lappland seinen 18. Geburtstag. Und wie! Es passierte nach den letzten Aufnahmen für den Snowboardfilm «Tribal» auf dem Heimweg ins Hotel, als Nicolas die Strassenseite wechselte.

Was macht der Schneemann im Sommer? Er legt, wie hier US-Profi Travis Rice, den Overall ab und boardet einen Pick-up-Truck. Travis und ein paar andere Fahrer besuchten Armbruster und seine ­Kollegen, als sie die Filme des vergangenen Winters schnitten. Da zog man nachts ein paar Runden.

Sie sehen was , was du nicht siehst