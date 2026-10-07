O Captain!

Erinnerst du dich an den ersten Tag, als du in der National League spielen durftest?
Ha, eine lustige Geschichte! Ich kam vom Junioren-Team und wollte in die Kabine rein, doch die Tür ging nicht auf. Also habe ich daran gerüttelt, drei, vier Mal. Was ich nicht wusste: Ich hatte mir den Termin falsch eingetragen, hinter der Tür stand der Trainer Sean Simpson und sprach gerade zur versammelten Mannschaft. Der ideale Einstand für einen 18 Jahre jungen Spieler!
Der damalige Zett-Kapitän war Mathias Seger, der einzige Kapitän, den du in deinen über tausend Spielen für den Verein haben solltest. Mit welchen Augen hast du ihn damals gesehen?
Als grosses Vorbild. Als Typ mit Charisma, Persönlichkeit, ja: Aura. Als junger Spieler hatte ich Ehrfurcht – nicht nur vor ihm, sondern vor allen älteren Spielern. In die Kabine der ersten Mannschaft zu kommen, war ein gewaltiger Unterschied zu allem, was ich zuvor erlebt hatte.
War das tatsächlich Respekt vor den anderen Spielern – oder doch eher vor dem Spiel an sich? Die Gewissheit, jetzt zu den Grossen zu gehören?
(Pause.) Vielleicht … vielleicht beides.
Wie, glaubst du, sehen dich heute junge Spieler, wenn sie zum ersten Mal in die Kabine kommen?
Ich denke: als ganz normalen Kollegen. Aber wenn ich mit ihnen spreche, merke ich schon, dass es einen Generationenunterschied gibt: hier die Jungen, dort wir Arrivierten. Sie sind noch keine zwanzig, wir über dreissig Jahre alt. Da gibt es einen Unterschied, auch wenn er sicher nicht mehr so ausgeprägt ist wie früher, was ich persönlich aber gut finde.
Welche Rolle erfüllen junge Spieler in einem Teamgefüge?
Sie sollen uns ältere Spieler challengen im Training. Und während des Spiels nicht allzu viel nachdenken und Energie reinbringen, indem sie Gas geben.
Macht es einen Unterschied, wer dich challengt: ein alter oder ein junger Spieler?
(Zögert.) Im Spiel selbst eher nicht. Man wird hässiger, wenn es ein junger Spieler macht, aber andererseits ist das auch gut und wichtig. Die Jungen sollen nicht das Gefühl haben, nicht aufmucken zu dürfen, im Gegenteil.
Wenn Fehler im Match passieren – wo setzt du deine Duftmarke und sagst: «Kollege, jetzt hast du einen Blödsinn gemacht»?
Wer einen Fehler macht, weiss das ohnehin selbst am besten. Entscheidend ist, in welcher Situation wir als Team sind, bei welchem Spielstand Fehler passieren. Ein Beispiel: Ein junger Spieler probiert an der blauen Linie einen Trick, alles geht gut. Trotzdem nehme ich ihn danach zur Seite und erkläre ihm Folgendes: «Wenn du in dieser Situation auf den Trick verzichtet und das einfache Play gemacht hättest, wäre nachher keiner zu dir gekommen und hätte dir einen Vorwurf gemacht. Bei einem Turnover hingegen fragen alle, warum du das komplizierte Play probiert hast.» Ja, man muss einerseits mutig sein, auf der anderen Seite aber auch das Gesamtbild verstehen.
Wie Martin St. Louis, der Erfolgstrainer der Montréal Canadiens, immer predigt: «Never too high, never too low»?
Genau. Man kann auch «risk/reward» dazu sagen.
Teamkollegen berichten, du sprichst den Elefanten im Raum an. Welche Elefanten tummeln sich denn üblicherweise in Eishockey-Kabinen?
Ich versuche alles, was mir auffällt, anzusprechen. Das Schöne: Meist ist man mit seinen Gedanken nicht allein. Wenn mir etwas auffällt, haben es oft auch andere Spieler bemerkt. Aber in der Regel bin ich dann derjenige, der es verbalisiert – selbst wenn es im Moment unangenehm ist. Ich möchte mir nicht den Vorwurf machen müssen, etwas unversucht gelassen zu haben.
Wird man zum Kapitän, weil man Dinge ausspricht, oder spricht man Dinge aus, weil man Kapitän ist?
Man spricht sie aus, weil man Kapitän ist, und weil man sie ausspricht, ist man Kapitän. Beides ist nicht voneinander zu trennen. Ich war immer ein kommunikativer Spieler, das ist Charaktersache. Nach aussen hin tritt der Kapitän ins Licht, aber intern gibt es immer mehrere Jungs, die die Führungsgruppe bilden. Es gibt welche, die sagen wenig, aber wenn sie den Mund aufmachen, hat es umso mehr Gewicht.
Es ist ein Trugschluss, zu glauben, für den gemeinsamen Erfolg müssten alle beste Freunde sein. Ein Eishockeyverein ist kein Country Club.
Bist du ein ruhiger oder aktiver Kapitän?
Ein aktiver. Aber nicht, weil das von mir verlangt wird, sondern weil ich es für mich brauche. Ich muss involviert sein.
Gerade in der NHL werden Starspieler oft sehr jung zu Captains oder Assistant Captains ernannt. Auston Matthews, der als Junior für ein Jahr bei deinen ZSC Lions gespielt hat, ist ein gutes Beispiel: Bereits in seiner vierten Saison wurde er Assistant Captain der Toronto Maple Leafs in einem der hockeyverrücktesten Märkte weltweit. Wie hast du ihn erlebt?
Die Kultur drüben ist so, dass man Franchise-Spielern das «C» gibt und sie so zu Galionsfiguren ihres Clubs macht. Ich kann damit schon etwas anfangen: Wenn du in jungen Jahren das «C» auf der Brust trägst, geniesst du die Unterstützung der anderen Spieler in der Kabine. Matthews ist der Repräsentant nach aussen, aber innerhalb der Mannschaft wird das Machtgefüge durchaus breiter aufgestellt sein, nehme ich an. In der Regel ist es eine ganze Gruppe, die sich zum Beispiel mit dem Trainerstab austauscht, nicht ein einzelner Spieler allein.
Spieler mit einem Buchstaben auf der Brust sind nicht Bindeglieder zwischen Trainerstab und Team?
Sie repräsentieren das Team, und zwar zu hundert Prozent. Das Wichtigste ist, dass wir Jungs in der Garderobe eine Einheit sind. Zwischen Trainerstab und Kabine gibt es eine gesunde Distanz – auch wenn wir alle im selben Boot sitzen und dieselben Ziele verfolgen.
Dass sich die Spieler am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen, die Vorgaben der Trainer overrulen und mit der Kraft der Gruppe allein gewinnen …
… ist eine romantische Vorstellung von früher, die mit heute nichts mehr zu tun hat. Wenn es zum Punkt kommt, an dem Spieler eigenmächtig handeln, ist Hopfen und Malz verloren. Das heisst aber nicht, dass es immer Friede, Freude, Eierkuchen zwischen Trainer und Team sein muss. Da darf und soll es durchaus Friktion geben, finde ich.
Wenn wir uns kurz in die Rolle eines neuen Trainers versetzen: Er kommt in eine Kabine, da sitzt du als Kapitän mit mehr als tausend Spielen in den Beinen für deinen Verein, und er ist der Neue. Auch nicht einfach.
Er ist der neue Chef, der neue Chef hat neue Vorstellungen. Grundsätzlich ist es sein Job, seine Botschaft so rüberzubringen, dass alle daran glauben und an einem Strang ziehen. Aber in Teams gibt es immer mehrere Meinungen, und da ist es die Aufgabe der Führungsgruppe, für Einigkeit zu sorgen. Generell sind Trainer in der National League aber so gut, dass es als Spieler einfach ist, an ihr System, ihre Spielauffassung und ihre Ideen zu glauben.
Wenn ein 17-jähriger Spieler erstmals in die Kabine des ZSC Zürich kommt: Woran würde er merken, dass Patrick Geering der Kapitän ist?
Anfangs vielleicht gar nicht. Er würde mich vielleicht als einen der erfahreneren, kommunikativen Spieler in der Kabine wahrnehmen, in der ein guter Teamgeist herrscht. Aus dieser Gruppe könnte jeder das «C» auf der Brust tragen. Diese Gruppe ist so gut, da sticht keiner hervor. Dass ich der Kapitän bin, würde er wahrscheinlich erst merken, wenn es nicht so gut läuft, weil ich derjenige bin, der das Wort ergreift.
Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben?
Ich würde es lieber «Captain-Stil» nennen: direkt, emphatisch, klar und kommunikativ.
Humorvoll?
Je nach Situation.
Wie vermeidet man Gruppenbildung innerhalb eines Teams?
Dass es innerhalb dieser Gruppe Grüppchen gibt, ist ganz normal. Wichtig ist, dass alle miteinander reden können – und das auch tun. Das sehe ich als meine Aufgabe. Gruppenbildung finde ich nicht ausschliesslich negativ. Solange alle auf das gemeinsame Ziel zusteuern, können die einen eher so und die anderen eher so machen. Es ist ein Trugschluss, zu glauben, für den gemeinsamen Erfolg müssten alle beste Freunde sein. Ein Eishockeyverein ist kein Country Club.
Welche Vorzüge hat es, Kapitän zu sein? Kriegst du zum Beispiel einen besseren Sitzplatz im Bus?
Leider nicht. (Lacht.) Aber du darfst als Erster den Pokal in die Höhe stemmen, wenn dein Verein die Meisterschaft gewonnen hat. Genau darum geht es. Nur um das. Das ist das Privileg, für das wir alle das ganze Jahr lang schaffen. Doch lass es mich umdrehen: Kapitän zu sein, hat auch Schattenseiten. Nach Niederlagen gebe ich beispielsweise deutlich mehr Interviews als nach Siegen.
Macht Loyalität einen guten Kapitän aus? Könntest du – rein hypothetisch gesprochen – auch in Genf, Bern oder Davos Kapitän sein?
Von meiner Persönlichkeit her würde ich sagen: ja. Wann immer ich in einer Gruppe bin, bin ich involviert. Das geschieht ganz automatisch. Aber in der Realität, mit all der Historie, mit der Tatsache, dass der Zett mein Jugendclub war und so weiter: Da ist die Situation so unglaublich speziell. Dass hier über Jahre und Jahrzehnte alles zusammenpasst, von Seiten des Vereins, der Familie, von meiner Seite: Das ist ein Glücksfall, für den ich mega dankbar bin. Und nein, ganz klar: Es ist für mich völlig undenkbar, für einen anderen Schweizer Verein aufzulaufen, geschweige denn als Kapitän.
Wie fühlt es sich für dich an, wenn ein anderer Spieler das «C» auf der Brust trägt, zum Beispiel Roman Josi in der Nati?
Gut! Ich hatte das Glück, bei Mathias Seger vom besten Kapitän lernen zu dürfen. Jeder macht das ein wenig anders. Wichtig ist, authentisch zu sein. Es gibt nicht die eine Art, wie ein erfolgreicher Kapitän zu sein hat.
Aus deiner Erfahrung: Ist ein guter Kapitän automatisch auch ein guter Vater?
Spannende Frage. Ich versuche sehr, sehr, sehr viel zu machen, um meinem kleinen Sohn ein guter Vater zu sein, aber Kapitän eines Eishockey-Clubs muss man davon losgelöst sehen, finde ich.
Siehst du dich eher in der Rolle eines Vaters oder eines grossen Bruders für die jungen Spieler?
Eines Vaters sicher nicht. (Pause.) Vielleicht für den einen oder anderen doch so etwas wie ein grosser Bruder. Aber eigentlich finde ich diesen Vergleich auch komisch. Na ja, vielleicht kann man das doch stehen lassen, weil sich die Jungen an mir messen und ich sie pushe, sowohl verbal als auch auf dem Eis. Aber spätestens wenn es um die gleichaltrigen Jungs geht, hinkt dieser Ausdruck.
Erkennt man, wer aus einer Gruppe das Zeug zu einem künftigen Kapitän hat?
Mit den Jahren kristallisieren sich Personen heraus, die das gut könnten – und auch möchten. Andere hingegen wären hervorragende Kapitäne, bleiben aber lieber im Hintergrund. Gerade bei uns in der Kabine gibt es etliche Führungsspieler, die keine offizielle Rolle haben.
Was macht das «C» auf der Brust mit einer Persönlichkeit?
Man muss reinwachsen. Ich bin heute ein anderer Mensch als vor neun Jahren, als ich von Mathias Seger übernommen habe. Meine Fehler haben mich genauso geprägt wie unsere Erfolge.
Welche Fehler meinst du konkret?
Keine Mega-Fehler, aber das, was ich schon zuvor angesprochen habe: Man muss Dinge beim Namen nennen. Ich habe mir eines geschworen: Ich will mir nie, nie mehr den Vorwurf machen lassen, etwas nicht thematisiert zu haben. Das ist die wichtigste Lektion, die ich in all den Jahren lernen durfte.