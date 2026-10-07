O Captain!

Patrick Geering: Von meiner Persönlichkeit her würde ich sagen: ja. Wann immer ich in einer Gruppe bin, bin ich involviert. Das geschieht ganz automatisch. Aber in der Realität, mit all der Historie, mit der Tatsache, dass der Zett mein Jugendclub war und so weiter: Da ist die Situation so unglaublich speziell. Dass hier über Jahre und Jahrzehnte alles zusammenpasst, von Seiten des Vereins, der Familie, von meiner Seite: Das ist ein Glücksfall, für den ich mega dankbar bin. Und nein, ganz klar: Es ist für mich völlig undenkbar, für einen anderen Schweizer Verein aufzulaufen, geschweige denn als Kapitän.