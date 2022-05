Patrick Seabase ist auf den Spuren einer Legende

Die Tour de France wird sich 2022 nach fünf Jahren Pause für die Etappen 8 und 9 in der Schweiz aufhalten. Lasst mich euch auf die abwechslungsreiche neunte Etappe mitnehmen. Mein Name ist Patrick Seabase , und ich fahre seit meinem dritten Lebensjahr Rad. Das ist nun 35 Jahre her. Einer der ersten Radrennsportler, die ich bewundert habe, war der Zürcher Hugo Ko­blet (1925–1964), der 1951 die Tour de France ge­wonnen hat. Was mir an Koblet gefallen hat: Er hat sich auch Gedanken über seine Präsenz gemacht, nicht bloss über seine Leistungen.

Ich selbst bin früher hin und wieder Rennen ge­fahren, aber schon bald wurde mir dieser Zirkus zu bunt, und ich beschloss, meine Karriere individueller anzugehen. Ich bin grundsätzlich kein kompetitiver Typ und stehe nicht allzu gerne im Mittelpunkt.

Die diesjährige Etappe 9 der Tour de France bildet eine Schleife und führt von Aigle am Genfer­see über das Berner Oberland wieder zurück nach Aigle und noch 38 Kilometer darüber hinaus, bis über die französische Grenze.

Hoch hinaus: Patrick Seabase beim Aufstieg zum Pas de Morgins © Phil Gale

Es handelt sich um eine sehr hügelige und teil­weise bergige Strecke über 183 Kilometer und 3700 Höhenmeter. Ein langer Tag also, an dem ich etwa sieben Stunden auf dem Rad sitze. Wer bereits mit Hügeln und Langdistanzen Erfahrung hat, dürfte das auch in diesem Zeitrahmen schaffen. Aber natür­lich können sich auch fortgeschrittene Radfahrer zwei bis drei Tage Zeit für diese taktisch clever aus­gewählte Etappe nehmen, um die Landschaft zu ge­niessen. Clever ist sie auch deshalb, weil das Haupt­quartier der Union Cycliste Internationale (UCI) , also des Internationaler Radsportverbands, in Aigle daheim ist und die Route zweimal durch den Ort führt: als Startpunkt und dann noch einmal kurz vor dem Etappenziel.

15 Kilometer nach Aigle erreichen wir eine meiner Lieblingsstädte: das wunderschön ans See­ufer geschmiegte Montreux. Ab hier schlängelt sich die Strasse weiter in Richtung Osten, durch das Lavaux, das sind 830 Hektar Weinterrassen, die als UNESCO­-Weltkulturerbe geschützt sind. Nun wird es steiler, und wir gewinnen langsam an Höhe. Wenn das Wetter mitspielt, solltet ihr an dieser Stelle unbedingt eine Pause machen und den Blick über die Weite des Sees geniessen! Da es auch Zeit für eine Pause ist, empfehle ich das charmante alte Dorf­-Café de la Poste in Chexbres.

Weltkulturerbe: Patrick bei den Weinterrassen des Lavaux am Genfersee © Phil Gale 183 Kilometer pures Radglück: Patrick Seabase in Châtel © Phil Gale

Auf solchen Radtouren lernst du manchmal, über die eigenen Grenzen zu gehen.

Etwa 30 Kilometer nach Chexbres erreichen wir Bulle, womit wir 60 der 183 Kilometer langen Etappe hinter uns haben. Es wird wieder hügeliger, denn wir be­finden uns in den Freiburger Voralpen. Die Gastlosen, Vanil Noir und Le Moléson, alle über 2000 Meter hoch, ziehen links und rechts unsere Blicke auf sich.

Wenig später erreichen wir den Ort Gruyères. Hier können wir in kleinen Geschäften Verpflegung kaufen und unsere Wasserflaschen am Brunnen auf­füllen. Ein grosser Vorteil der Schweiz ist ja, dass es fast überall Trinkwasser gibt. Ein enormer Luxus! Wer einen kulturellen Zwischenstopp einlegen möchte, dem empfehle ich das Schloss St­Germain, in dem sich ein Museum dem Werk des Zeichners und Bildhauers Hans Ruedi Giger («Alien») widmet.

Weiter geht unsere Fahrt taleinwärts. Die kleinen Dörfchen und Bauernweiler geben uns das Gefühl, im 19. Jahrhundert zu Besuch zu sein. Besonders märchenhaft ist Rossinière auf 908 Metern, wo auch das ikonische Grand Chalet des Malers Balthus steht.

Das charmante Café de la Poste im 2000-Seelen-Ort Chexbres © Phil Gale Die kleinen Dörfchen und Bauernweiler geben uns das Gefühl, im 19. Jahrhundert zu sein. Patrick Seabase

Eng und steil steigt das Tal weiter an, und mit dem Col des Mosses (1445 Meter über dem Meer, also noch unterhalb der Baumgrenze) haben wir fast 100 Kilometer der Etappe hinter uns. Der Anstieg zum Pass ist angenehm zu fahren und verläuft relativ unspektakulär über drei Haarnadelkurven. Die Ge­gend ist nun nicht mehr so charakterstark. Als Schwei­zer beeindruckt sie mich visuell nicht unbedingt: Wir könnten quasi überall in den Voralpen sein.

Einen Halt wert

Diese fünf Punkte der 9. Etappe der 2022er Tour de France findet Patrick besonders bemerkenswert.

Montreux: Eine fast mediterrane Stadt am Ufer des Genfersees. Das berühmte Jazz-Festival dort habe ich bereits mehr als 20 Mal besucht. Lavaux: Landschaftlich ein erstes Highlight des Tages und UNESCO-Welterbe. Der Blick schweift über Weinterrassen und den Genfersee. Gruyères: Idyllisch und altmodisch. Einer der inspirierendsten Orte auf der Route; nicht nur wegen des Giger-Museums, aber auch. Col de la Croix: Der härteste Anstieg dieser Etappe. Hochalpines Flair mit den imposanten Berner Alpen als Hintergrund. Pas de Morgins: Auf diesem Streckenabschnitt hast du das Gefühl, mit den Dents du Midi auf Augenhöhe zu sein.

Nach einer kurzen Abfahrt geht es weiter nach Les Diablerets, einem Klassiker unter Skifahrern. Über dem Ort thront ein gigantisches Bergmassiv mit mehreren Gipfeln, zwischen denen das Skigebiet Glacier 3000 eingebettet liegt. Wer sich Zeit lassen kann, sollte auf jeden Fall die Bergwelt, die der Sage nach von kleinen Teufelchen bewohnt wird, erkunden. Doch allein schon der Blick von der Strasse ist imposant!

Schliesslich erreichen wir nach einem anstrengenden Anstieg von 7,6 Prozent den Col de la Croix, mit 1778 Metern der höchste Punkt der Etappe. Es ist auch der einzige Abschnitt der Strecke, auf dem wir uns in hochalpinem Gelände befinden. Generell sollte man die Passhöhen nutzen, um zu trinken, zu essen und eine Pause einzulegen. Danach kann man sich gestärkt und konzentriert in die Abfahrten stürzen und es richtig laufen lassen.

Wir verlassen nun die schroffe Landschaft der Berner Alpen über teils steile Kehren, halten uns bergab in Richtung Villars-sur-Ollon, und langsam kommen wir wieder auf Terrain, das uns vom Start bekannt ist. Etwa 23 Kilometer nach dem Col de la Croix und 1384 Höhenmeter tiefer schliesst sich unsere Schleife, und wir sind wieder in Aigle angekommen. Hier könnten wir es eigentlich gut sein lassen. Da es sich aber um die Tour de France handelt, haben wir noch ein knackiges Tagesfinale vor uns. Also, weiter in die Pedale treten!

In Richtung Südwesten geht es nun über die Rhone und dann rund 20 Kilometer bergauf, mit einer Steigung von 6,1 Prozent, zum Pas de Morgins auf 1377 Meter Höhe. Die Landschaftskulisse ist voralpin und typisch für die französische Schweiz. Die Strassen sind breit, mit viel Übersicht.

Bald ist die Etappe geschafft: Patrick auf dem Pas de Morgins. © Phil Gale

Auf und ab - das Höhenprofil

Die neunte Etappe der Tour de France führt uns über 183 Kilometer und 3700 Höhenmeter.

Diese Etappe der Tour de France führt durch Städte, über Hügel und Berge. Nach Montreux wird es steiler, man gewinnt an Höhe. Der erste steile Anstieg führt auf 1445 Meter auf den Col des Mosses, gefolgt von einer kurzen Abfahrt nach Les Diablerets. Der strengste Anstieg ist der auf den Col de la Croix (Steigung: 7,6 %), mit 1778 Metern auch der höchste Punkt der Etappe. Es folgen ausgiebige Abfahrten, ehe man den Startort Aigle erneut passiert und sich auf den letzten Anstieg konzentrieren kann: 20 Kilometer bergauf zum Pas de Morgins (Steigung: 6,1 %) auf 1377 Metern.

Was mir besonders gefällt: der Ausblick von den Serpentinen bei Troistorrents auf die Dreitausender der Dents du Midi im Süden. Ihr Anblick begleitet uns fast bis Morgins, wo wir die Grenze zu Frankreich überqueren und die idyllischen Portes du Soleil erreichen, übrigens eines der feinsten Skigebiete der Gegend. Wem jetzt, nach dem Anstieg aus dem Rhone-Tal, zu heiss geworden ist, der kann im Lac du Morgins Abkühlung finden. Eine gute Idee, wenn wir bedenken, dass der Endspurt eigentlich sehr anspruchsvoll ist: Zuletzt geht es noch einmal kurz für vier Kilometer bergauf, und wir beenden unsere Etappe in Châtel Les Portes du Soleil.

Patrick Seabase nach der Ankunft in Châtel, Frankreich © Phil Gale Die Abfahrt, bei der mich der Wind kühlt und die Geschwindigkeit die Nerven kitzelt. Der Reiz liegt darin, sich diese Belohnung zu erkämpfen. Patrick Seabase

Noch ein Tipp und ein paar Gedanken: Wer die Etappe ohne den Endspurt in Frankreich fahren will, parkt am besten das Auto in Aigle und nimmt nur das Notwendigste auf dem Velo mit. Ich habe in den Taschen meines Trikots ein, zwei Bananen dabei und genügend Wasser. Je flüssiger die Energiezufuhr, umso besser für den Körper. Snacks und alles Weitere kannst du in kleinen Dorfläden kaufen. Was ich sonst noch mithabe: Reifenflickzeug und ein kleines Reparaturset. Ebenso eine Windjacke, da es besonders auf den Abfahrten empfindlich kalt werden kann. Macht euch unabhängig!

Die Möglichkeit, aus eigener Kraft einen Berg zu erklimmen, ist etwas enorm Ereignisreiches, weil man sich selbst beeindrucken kann. Ich möchte eigentlich immer nur mich selbst beeindrucken, niemanden sonst.

Auf psychologischer Ebene lernst du auf solchen Radtouren manchmal, über eigene Grenzen zu gehen. Das heisst aber nicht, dass man leiden muss. Ich leide auch nicht gern und versuche, möglichst flüssig und genussvoll unterwegs zu sein.

Nach 183 Kilometern endet die Etappe in Châtel, Frankreich. © Phil Gale

Letztendlich geht es darum, in eine angenehme Trance, in einen Flow zu kommen. Wichtig ist auch, die Augen offen zu halten für die Schönheit der Landschaft. Manchmal habe ich bei einem Anstieg das Gefühl, unter Wasser zu sein, wegen des leisen Knackens in den Ohren, wenn ich höher komme. Aber auch wegen der sparsamen Bewegungen, die wie in Zeitlupe wirken. Und dann die Belohnung: die Abfahrt, bei der mich der Wind kühlt und die Geschwindigkeit die Nerven kitzelt. Der Reiz liegt darin, sich diese Belohnung zu erkämpfen. Denn alles, was man sich im Leben erkämpfen muss, wirkt länger nach als das, was einem einfach so zufällt.

Egal ob du bei der Tour de France gewinnst oder ob du gemütlich eine Etappe nachfährst: Es ist deine individuelle Leistung, die niemand genau so erbringen kann wie du selbst in diesem Moment. Das ist eine Art gesunder Egoismus, der nicht auf Kosten von anderen geht – übrigens der einzige Egoismus, der für mich nicht nur akzeptabel ist, sondern sogar inspirierend sein kann. Denn er führt zu einer Balance, die dann entsteht, wenn du dich mit deinem Körper und deinem Geist auseinandersetzt und beide forderst.