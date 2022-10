Polestar will ein komplett klimaneutrales Auto liefern

Nachhaltigkeit steht zur­ zeit ganz oben auf der Prio­ritätenliste jedes Unterneh­mens. Fast könnte man von einem Wettkampf sprechen, in dem es darum geht, wel­che Firma umweltbewusster agiert als ihre Konkurrenz. Insofern kann man schon nachvollziehen, dass Green­washing (das Anpreisen von sauberen, grünen Produkten und Dienstleistungen, die ei­gentlich alles andere als grün und sauber sind) so weit ver­breitet ist: Klimawandel und Umweltverschmutzung sind das Problem, und niemand will Teil des Problems sein.