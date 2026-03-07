Lasst die Spiele beginnen

Der beste Freund des Breakers? Ist der DJ – dachte man. Doch dann kamen die E-Sportler ins Spiel. Jetzt batteln sich gemischte Teams aus Breaking- und Pixel-Stars. Klingt verrückt? Ist es auch.

Das Hauptevent findet vor 7700 Fans in der Ryōgoku-Kokugikan-Arena statt. © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Was für ein ungleicher Kampf: links der bullige und finster dreinschauende Kämpfer namens Ryu – rechts die lächelnde, elegante, ja zierlich wirkende Tänzerin Ami Yuasa. Gemeinsam stehen sie im Ring, umgeben von Tausenden begeisterten Zuschauern. Und jetzt?

Wer sich ein wenig bei Videospielen oder im Breaking auskennt, weiss, wer da jeweils gemeint ist: Ryu ist einer der beliebtesten Charaktere aus der legendären Videospielserie «Street Fighter», und Ami Yuasa ist Japans berühmtestes B-Girl und Breaking-Olympiasiegerin bei den Spielen 2024 in Paris. Er besteht nur aus Pixeln, sie aus Fleisch und Blut – und doch ­treten sie gegenein­ander an. Break Fighter verschmilzt E‑Sport und Tanzsport, heraus kommt ein völlig neuartiger Event, erstmals zu sehen am Tag vor dem Red Bull BC One World Final in Tokio Ende letzten Jahres im Yodobashi-J6-­Gebäude. Die Poster mit Ryu und Ami Yuasa zieren die ganze Venue: zwei japanische Helden, jeder aus einer anderen Welt und jetzt erstmals vereint.

Viele E-Sportler haben bei Break Fighter ihre eigenen Controller dabei. © Muriel Florence Rieben/Red Bull Content Pool Auf der grossen Leinwand läuft eine Runde «Street Fighter». © Muriel Florence Rieben/Red Bull Content Pool Für das Red Bull BC One World Final wurde die Arena komplett umgebaut. © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Das sind die Regeln des virtuell-reellen Schlagabtauschs: Je ein Breaker und ein Gamer bilden ein Team. Und dann wird gebattelt. Erst auf dem Floor, wo die B-Boys und B-Girls ihre Toprocks, Footwork, Freezes und Powermoves zeigen und Jury wie Publikum das Gewinner-Team küren. Dann verlagert sich der Wettbewerb auf den ­Bildschirm, wo die beiden Gamer der jeweiligen Teams sich in «Street Fighter 6» auf der PlayStation messen. Wenn es eins zu eins steht, dann wird es lustig: Dann greifen die Breaker selbst zum ­Controller und entscheiden das Spiel bei einer ­Runde «Street Fighter». Ausser im Finale: Da spielen die Breaker erst «Street Fighter», wenn es drei zu drei steht. Den E-Sportlern bleibt es übrigens ­erspart, sich mit Breaking-Moves auf dem Floor zu messen – obwohl das bestimmt ziemlich spannend anzu­sehen wäre.

Doch zurück nach Harajuku, einen Tag vor dem Red Bull BC One World Final, der grössten Breaking-Veranstaltung des Jahres 2025: Da wurde schnell klar, wie nah sich die Welten des Breaking und des Gaming sind. Die Breaker bringen ihren Stil und ihre Haltung mit in den Kreis, manchmal machen sie sogar Anspielungen auf Kampfspiele. Die Gamer wiederum drücken sich digital über ­ihren Spielstil und ihre Figuren aus. Eine Liebe zum Style zeigen auch sie: Viele E-Sportler haben ihre eigenen Controller dabei, etwa einen gold­farbenen Arcade-Stick der Marke Varmilo Kassai, der mehrere hundert Dollar wert ist. Dessen Besitzer Shimiso ist beeindruckt von dem Event: «Ehrlich gesagt wusste ich vorher nichts über Breaking», sagt er, kurz nachdem er sich mit seinem Partner Dragon Wrist für das Finale qualifiziert hat. «Ich bin wegen des Gaming gekommen. Aber was ich hier gesehen habe, ist wirklich stark.»

B-Boy Jose zieht im letzten Break Fighter World Final-Battle alle Register. © Little Shao/Red Bull Content Pool

Die ungewöhnliche Kombination aus realem und digitalem Sport klappt erstaunlich gut. Das ist keineswegs immer so bei derartigen Crossover-Experimenten: Wer schon mal beim Schach-Boxen zugegen war, wo nach einer Runde im Ring auf dem Brett gezogen wird, merkt schnell, dass Gehirnerschütterungen und Denksport kein gutes Team sind. Aber Gaming und Breaking eben schon. Was erstaunlich ist, denn: «Die meisten von uns B-Boys haben eigentlich gar keine Zeit zum Zocken», sagt Jose Cardenas. Er ist mit seinem Gaming-Partner Sydney aus den USA angereist. Für Tokio quali­fiziert haben sie sich über die US-Ausscheidung in Denver. «Sydney ist ein irre guter Gamer. Er hat uns hierher gebracht», sagt Jose. Doch gleich im ersten Match in Tokio kommt es zum 3:3-Gleichstand. Das bedeutet: Jose muss nun zum Controller greifen – und tatsächlich holt er den entscheidenden vierten Punkt. «Zum Glück konnte ich auf meine alte Arcade-Erfahrung zurückgreifen», sagt er und lacht. «Ich habe meinen Gegner einfach mit Low Kicks erledigt.»

Claudio (l.) und Sydney kämpfen in einer Break-Fighter-Runde gegeneinander. © Little Shao/Red Bull Content Pool

Im Finale treffen Jose und Sydney auf die lokale Breakerin Kona und ihren Gaming-Partner Tantanmen, die sich ihren Startplatz im September auf der Tokyo Game Show gesichert haben. Die Auf­regung ist ihnen ins Gesicht geschrieben, das Event könnte nicht hochkarätiger sein. Am Folgetag steigt das Red Bull BC One World Final, und das in der Ryōgoku-Kokugikan-Arena, Japans Ort für grosse Zweikämpfe. Jeden Januar, Mai und September werden hier vor 11 000 Zusehern die Honbasho ausgetragen, die wichtigsten Turniere im profes­sionellen Sumo-Ringen. 1500 Jahre ist diese Sportart alt, hervorgegangen aus rituellen Tänzen und teils tödlichen Kämpfen, mit denen die Menschen in Japan um reiche Ernten baten, gedacht zur ­Unterhaltung der Götter.

Deutlich jünger und doch schon eine lange ­Tradition haben in Japan auch Breaking und Videospiele. Beides erreichte in den 1980er-Jahren im Land erstmals ein grosses Publikum. Dass Japan ein Mekka für Videogames ist, weiss man, Stichwort «Mario», «Zelda», Nintendo und Sony. Die grosse Liebe der Japaner zum Breaking blieb in ­Europa lange verborgen, bis sich die enorm talentierten japanischen B-Boys und mittlerweile auch B-Girls in die Weltklasse tanzten. Es gab also kein besseres Land für diesen Crossversuch aus Tanz- und Tastenkultur. Nur: Die Trophäe ging ins Ausland.

Das US-Duo erwischt im Finale einen perfekten Start: Sydney gewinnt das erste Gaming-Match, Jose Cardenas das erste Breaking-Duell – und das einstimmig. Auch in der nächsten Gaming-Runde sieht Sydney, der den russischen Wrestler Zangief spielt, lange wie der sichere Sieger aus. Doch Tantanmen kontert. Seine Figur Jamie kämpft im Stil der «Drunken Fist» (einer betont unorthodoxen Kampfweise), deren Bewegungen vom Breaking ­inspiriert sind. Nach mehreren spektakulären Kontern wirft Tantanmen Sydney um – ein Comeback, das das Publikum beinahe auf die Bühne stürmen lässt vor Begeisterung.

B-Boy Lil H umarmt Teamkollegin Merrymore nach ihrem «Street Fighter»-Sieg. © Muriel Florence Rieben/Red Bull Content Pool

Der DJ legt einen Beat auf, die nächste Runde der Breaker beginnt. Man sieht, wie sehr Kona das Unentschieden erzwingen möchte – und tatsächlich gelingt es ihr. 2:2, «wir haben ein Match!», ruft der MC. Sydneys Zangief stellt Tantanmens Jamie mit einem Suplex k. o. – 3:2. Für die Entscheidung sorgt wieder Jose Cardenas. Er setzt sich im Cypher knapp gegen eine leidenschaftlich kämpfende Kona durch, 4:2, das Finale ist entschieden, der erste Red Bull BC One Break Fighter World Final-Pokal geht in die USA.

«Das Event hat zwei Kulturen zusammen­gebracht», sagt Jose, «und es hat Menschen zusammengebracht. Die Leute haben es geliebt.» Fort­setzung dringend erwünscht.