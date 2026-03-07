«Das Zeug ist einfach gut»

Videospielmusik hat Glen Earl Boothe, 37, besser bekannt als Knxwledge, seit seiner Kindheit inspiriert. Konsolen-Soundtracks waren sein liebstes Rohmaterial für Experimente. Der Hip-Hop-Produzent und Songwriter aus New Jersey zeigt auf seiner VGM-Beat-Tape-Serie «Flips» von Game-Soundtracks, die er oft live auf Twitch remixt. Seine Liebe zur Gaming-Kultur blieb auch Capcom nicht verborgen. Der japanische Spieleentwickler («Street Fighter») ­engagierte Knxwledge, um Songs für die Fighting Collection zu bearbeiten. «Ich habe mit der Arbeit nicht mal eine Stunde nach dem Auftrag begonnen», sagt der Grammy-Gewinner. «Ich konnte nicht fassen, dass sie mir diese Chance geben.»