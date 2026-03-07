Knxwledge, ist die Musik in Games nicht einfach nur nettes Beiwerk?
Das wird dieser Musik nicht gerecht. Weil da buchstäblich jedes einzelne Genre drinnen steckt. Die Komponisten lassen sich von derselben Musik inspirieren, die wir alle lieben – das Zeug ist einfach gut.
Weisst du noch, welches Videospiel du als Erstes gespielt hast?
Das war ziemlich sicher das Original-Nintendo, das war noch in der Zeit vor Memory Cards. Du hast einfach versucht, das Game fertig zu bringen, bevor du in die Kirche musstest oder so. «Karate», «Excitebike», «Mario», «Contra» – ich zockte all die Klassiker. Danach kam Sega. Sega ging von 8‑Bit zu Poly-Sound, mit richtig guten Rhythmen und einer viel besseren Soundkarte. Die Musik wurde dadurch viel komplexer. Super Nintendo und Sega haben mich gelehrt: Diese Loops sind perfekt. Diese Musik ist so gut!
Gibt es ein bestimmtes Gaming-Genre, das dich besonders begeistert?
Ich bin ein Fighting-Game-Addict. Früher lief den ganzen Tag «Street Fighter», den ganzen Tag «Mortal Kombat». Ich war total fasziniert davon – und kannte irgendwann jede einzelne Melodie zu jedem Character-Theme, jedes Stage-Theme. Erst Games haben mein Gehör zu dem gemacht, was es heute ist.
Games haben mein Gehör zu dem gemacht, was es heute ist.
Wann wurde dir klar, dass Gaming und Musik zusammengehören?
Ich schreibe das der Dreamcast zu, Segas letzter Spielkonsole. Als ich die 1999 bekommen habe, gab es so unglaublich viele Titel, sogar heute noch entdecke ich manche davon neu. Das ist die zeitloseste Musik, die ich je gehört habe.
Viele sprechen bei der Dreamcast von einem Wendepunkt für Videospielmusik. Siehst du das auch so?
Ja. Selbst heute mache ich Beats direkt aus dem Spiel heraus. In den letzten zwei Jahren habe ich mir jedes in Japan veröffentlichte Dreamcast-Spiel besorgt, und ich gehe sie alle durch.
Wann hast du angefangen, Gaming- Musik systematisch zu bearbeiten?
Die VGM-Reihe begann während der Corona-Zeit. Aber eigentlich habe ich das schon viel früher gemacht. Ich stosse manchmal auf alte Beats und merke dann, dass sie direkt aus einem Spiel kommen.
Das Spiel «Street Fighter» taucht bei dir immer wieder auf. Warum?
Ich habe es hunderte – wahrscheinlich eher tausende – Stunden gespielt. Die Schwester meiner Mutter hatte fünf Jungs. Bei ihnen entdeckte ich Super Nintendo. Einfach mit ihnen in «Street Fighter II» zu batteln, ohne irgendwas über die Spielmechanik zu wissen – nur dieses spassige «Jump, Heavy Kick, Sweep». Das war damals mein Ding.
Was fasziniert dich an «Street Fighter» bis heute?
Das ist schwer an einem einzelnen Aspekt festzumachen. Ich glaube, es ist die Kombi aus allem – die komplette Ästhetik des Spiels, die Musik, die Charaktere, sogar ihre Outfits.
Was hast du aus Videospielmusik für deine eigene Arbeit gelernt?
Die Idee des perfekten Loops. Die meisten dieser Games hatten Beschränkungen: Zeit, Anzahl der Instrumente und so weiter. Dass sie aus so wenig etwas so Schönes erschaffen konnten, das ist genial.