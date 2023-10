Projekt «Polestar 0»: Null ist das Maximum

Jeden Montagmorgen treffen einander die Mitarbeiter von Polestar zum Brainstorming. Die einzige Regel: Es gibt keine. «Titel zählen nicht», sagt Arlena Amiri, Head of Polestar 0 Operations. Alles, was hier zählt, sind Ideen. Hat ein Admin-Mitarbeiter einen interessanten Gedanken, prüfen Chemikerinnen, Mechaniker und Designerinnen, ob die Vision umsetzbar ist. Als Team. Woher die Ideen kommen? Da versucht das Unternehmen Grenzen aufzuheben – in den Köpfen, aber auch in der Zusammenarbeit, etwa mit universitären Grundlagenforschern oder Expertinnen der Fashion-Industrie. Jeder Partner ist willkommen, wenn es dem Zweck dient. «Viele Firmen sprechen von Machern oder Träumern», sagt Amiri, «um unsere Vision zu verwirklichen, braucht es aber beides.