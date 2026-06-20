In zwei Disziplinen ganz oben: Skibergsteiger und Trailrunner Rémi Bonnet

Rémi Bonnet absolviert rund 500 000 Höhenmeter im Jahr. Das entspricht einer Besteigung des Matterhorns pro Tag, von der Hörnlihütte aus.

Am 18. Oktober 2025 sackt Rémi Bonnet hoch oben über dem Walliser Rhonetal auf den staubigen, steinigen Boden. Die Lungen versuchen, seinem Körper so viel Sauerstoff wie möglich zurückzuführen, sein Gesicht vergräbt er in der Ellenbeuge, an den Handgelenken hängen noch immer die Stöcke, ohne die er die letzten 27 Minuten und 21 Sekunden nicht geschafft hätte.

Rémi: Top 3 der Trailrunner weltweit, als Skiberg­steiger noch besser. © Sandro Baebler

Rémi hat auf einer Strecke von 1900 Metern 1000 Höhenmeter zurückgelegt, einer stillgelegten Bergbahnlinie entlang, gesäumt von den orange und gelb gefärbten Bäumen des Herbstes. Dieses Vertikalrennen ist so steil, dass manche Trailrunner Abschnitte auf allen vieren zurücklegen. Nach 600 Höhenmetern fühlen sich Rémis Beine an, als würden sie brennen. Eigentlich fühlt sich der ganze Körper an, als würde er brennen. Und es ist unklar, ob er den Soundtrack dieses Moments überhaupt wahrnimmt: «Allez Rémi! Allez Rémi! Allez Rémi!» Rémi hat den Weltrekord im «Kilomètre Vertical» gebrochen.

Der Ruhige

Genau ein halbes Jahr später, an einem warmen Frühlingstag 2026, steht Rémi vor seinem Haus im freiburgischen Cerniat. Er trägt weisse Socken und Crocs und sagt zum Gärtner in Bergschuhen: «Die Bäume trugen letztes Jahr viele Früchte.» Er blickt über den Garten, der sich über den Hang hinter seinem Haus erstreckt. Der Gärtner antwortet: «Warte nicht zu lange, bis du sie zurückschneidest, sonst hast du irgendwann ein Problem.»

Rémi ist keiner, der Worte verliert, die nicht nötig sind. © Sandro Baebler

Rémi ist keiner, der Worte verliert, die nicht nötig sind, kein Satz ist zu viel. Er, der nicht ruhen kann, strahlt Ruhe aus. In der Ruhe dieses Moments deutet nichts darauf hin, dass er zur absoluten Weltklasse gehört – und das in gleich zwei Sportarten.

Quotation Laufen ist nicht einfach das, was ich tue. Es ist das, was ich bin. Rémi Bonnet

Rémi Bonnet, 1995 im freiburgischen Charmey geboren, ist als Skibergsteiger Weltmeister, Europameister, Weltcupgesamtsieger. Und im Sommer gehört er weltweit zu den Top 3 der Trailrunner. Das ist etwa so, wie wenn der beste Langläufer der Welt im Sommer auch noch Marathons gewinnt.

Doch um Siege und Titel geht es Rémi längst nicht mehr. Seine Mission ist grösser, als Pokale es je sein können.

Die Abgeschiedenheit

Das Zentrum von Rémis Leben liegt in den Freiburger Voralpen, genauer in der Ortschaft Cerniat, knapp 1000 Meter über dem Meeresspiegel. Fünfhundert Menschen leben hier, das Postauto fährt sechzehn Mal hoch. Pro Woche.

Wer hier lebt, hat sich für die Abgeschiedenheit entschieden. Und wer wie Rémi ein Haus bewohnt, das am Hang und weitab des Dorfkerns liegt, der hat sich innerhalb der Abgeschiedenheit für die Idylle entschieden.

Aufgewachsen ist der heute 31-Jährige in Charmey, Kanton Freiburg. © Sandro Baebler

Rémi baut Gemüse an, hält Ziegen und Hühner. Das Gemüse und die Hühnereier sind Teil seiner Sportlerdiät. Die Ziegen hält Rémi, weil auch sie an einem solch schönen Ort leben sollen wie er selbst, sagt er.

Rémi nennt diesen Ort «meine Freiheit». Wenn er in die Stadt muss, dann ist sein einziger Gedanke: «Wie und wann komme ich hier wieder weg?» Nichts zieht ihn von seiner Heimat weg. Und trotzdem zieht er immer wieder los.

Der Dominator

Wenige Tage vor dem Treffen ist er von Aserbaidschan zurückgekehrt. Für die Europameisterschaft der Skibergsteiger. Doch wegen des Krieges im Nachbarland Iran sind die Franzosen nicht angereist.

Sie wären Rémis stärkste Konkurrenten gewesen. Doch hätten sie ihn bezwungen? Unwahrscheinlich. Denn Rémi hat in dieser Saison alle Rennen auf Schnee gewonnen, an denen er teilgenommen hat. Schon wieder. Wie wird einer so gut? Obwohl er so spät mit ­seinem Sport angefangen hat?

Rémis liebt die Übergangssaison, weil er dann beide Sportarten machen kann. © Sandro Baebler

Rémi steht in einem Hinterzimmer seines Hauses, halb Abstellkammer, halb Trainingsraum, vieles hat er als ausgebildeter Metallbauer selbst gemacht. Hier steht ein Laufband, auf dem er trainiert, wenn das Wetter eine Einheit im Freien verunmöglicht. Durch ein Fenster, so gross wie ein Werbeplakat, sieht er beim Training den Dent de Broc und den Moléson. Rémi kennt jeden Gipfel. Neben dem Laufband steht ein Tisch, auf dem Rémi einen Teil seiner Pokale und Kugeln und Medaillen deponiert hat. Jene von der EM in Aserbaidschan fehlen, sie sind noch in der Reisetasche.

Ganz so wichtig sind ihm diese Objekte ohnehin nicht mehr. Rémi erklärt das so: «Ich fühle deutlich weniger Emotionen als früher, wenn ich Rennen ­gewinne. Es ist irgendwie normal geworden.» Er sagt das ohne Überheblichkeit. Wer alles und immer gewinnt, für den öffnet sich eine neue Normalität. Und diese Normalität bedeutet für Rémi: «Meine ­Leidenschaft ist der Bergsport, alleine und für mich; nicht die Rennen gegen andere und vor Zuschauern.»

Die meisten Athleten trainieren, um Rennen zu gewinnen. Rémi gewinnt Rennen, damit er trainieren kann. So funktioniert sein Lebens- und Business­modell.

Der Verzicht

Auf Englisch heisst Skibergsteigen «Ski Mountaineering», woraus sich die Kurzform «Skimo» ableitet. Skimo ist als Wettbewerbsform aus dem klassischen Skitourenfahren hervorgegangen und besteht im ­Wesentlichen aus zwei Elementen: den Berg hoch und den Berg runter. Die Athletinnen und Athleten schnallen sich Steigfelle an die Ski, um den Berg hochzusteigen; für die Abfahrt nehmen sie die Felle ab. Es gibt Rennen in fünf Disziplinen: Der Sprint ist die Kurzform, die Rennen dauern nur knapp drei Minuten; das Individual ist die Königsdisziplin, bei der die Rennen deutlich länger ausfallen als beim Sprint; bei den Team- und Relay-Rennen spannen sich ­mehrere Athleten zusammen; und bei der ­Disziplin Vertical geht es nur den Berg hoch, ohne Abfahrt.

Rémis Weltrekord 2025 stellt eine neue Marke im Ausdauerbergsport dar. © Sandro Baebler

2008 wurde der internationale Verband gegründet. Seit 2026 ist Skimo olympisch. Und Rémi hat seitdem ein Problem.

Als am 19. Februar kurz nach dem Mittagessen das erste Olympische Skimo-Rennen startet, ist Rémi nicht dabei, sondern irgendwo in den Bergen am Trainieren. Er nimmt sein Handy, schaltet die Übertragung ein und verfolgt die Rennen über die Kopf­hörer, ohne auf den Bildschirm zu schauen.

Warum ist Rémi nicht selbst am Start? «Das ist nicht der Sport, den ich praktiziere», sagt er. Rémis Disziplinen sind Vertical und die Königs­disziplin Individual. Die Olympiamacher aber haben lediglich die Disziplinen Sprint und eine Mixed-Staffel ins Programm genommen – weil diese am TV als Kurzformate besonders gut funktionieren. Rémi sagt: «So wie die Olympischen Spiele unseren Sport in­szenieren, raubt man ihm seine Ursprünge in den Bergen. Ich bedauere es, dass sich der Sport den Spielen anpassen muss und nicht die Spiele dem Sport.»

Der Anfang

Rémi wächst in Charmey auf. Er spielt Fussball und fischt mit den Kollegen des Fischervereins. Mit Ausdauersport hat er nichts zu tun. Bis er mit siebzehn Jahren als Freiwilliger bei einem Rennen der Skibergsteiger hilft. Er steht an einem Kontrollposten und sieht die Athleten an sich vorbei den Berg hochsteigen. Heute sagt er: «Ich war hingerissen.»

Seit diesem Moment gibt er sich dem Skibergsteigen hin. Zuerst neben seiner Arbeit als Metallbauer. «Der Sport hat damals meinen Geist geöffnet», sagt er. Und der junge Rémi merkt: Er ist schnell. So schnell, dass er eine Entscheidung trifft.

Zwei Jahre gibt er sich Zeit, um an die nationale Spitze zu kommen und den Sport zu seinem Leben zu machen. Es ist eine Wette in die eigene Zukunft. Ausgang offen – bis zu diesem einen Tag und diesem einen Rennen: Keine zwanzig Jahre alt, tritt Rémi gegen die Mitglieder der Nationalmannschaft an.

1000 Höhenmeter in 27 Minuten und 21 Sekunden: Weltrekord für Rémi in Fully © BAPTISTE FAUCHILLE/RED BULL CONTENT POOL

Es fehlt ihm an Erfahrung in diesem Sport, in dem es im Aufstieg um das Einteilen der Energien geht und in der Abfahrt um das Dosieren der Geschwindigkeit, weil die ultraleichten Ski kaum technisches Fahren ermöglichen.

Rémi gewinnt. Innerhalb der gesetzten zwei Jahre steigt er an die Spitze. Und er weiss: Wenn ein Mensch in einem Land wie der Schweiz zu den Besten in einer Bergsportart gehört, warum soll dieser Mensch nicht auch der Beste der Welt werden? Was die körperliche Leistung betrifft, bringt er ­dafür alles mit. Was das alles im Kopf mit ihm macht, kann Rémi noch nicht erahnen.

Der Einsame

Heute ist Rémi 31 Jahre alt und absolviert als Trailrunner und Skibergsteiger rund 500 000 Höhenmeter im Jahr. Das entspricht einer Besteigung des Matterhorns pro Tag, von der Hörnlihütte aus.

Trailrunner & Skibergsteiger Rémi schafft gut 500.000 Höhenmeter pro Jahr. © Sandro Baebler

Bei dieser schieren Menge kann niemand mit ihm konkurrieren. Rémi sitzt am grossen Holztisch in seinem Wohnzimmer mit offener Küche und sagt: «Ich bin oft alleine. Und ich brauche das sehr. Das ist nicht nur so, wenn ich in den Bergen trainiere. Wenn ich hierher zurückkomme, ist hier niemand. Das geniesse ich. Und wenn meine Freundin am Abend heimkommt, geniessen wir das zusammen.» Rémi deutet auf das Fenster im Süden des Raumes. Kein Haus ist in Sicht, nur der schneebedeckte Schattenhang auf der anderen Talseite.

Dort, wo Rémis Haus steht, ist der Schnee bereits weg. Die Übergangssaison ist Rémis liebste. Weil sie bedeutet, dass er beide Sportarten machen kann. Nach dem letzten Rennen als Skibergsteiger hat Rémi ein paar Tage Zeit, bis für ihn die ersten Sommer-Wettkämpfe anstehen.

Die erste Lektion

In den Anfängen ist das Trailrunning für Rémi lediglich das Sommertraining für das Skimo im Winter. Es ist die Zeit, als er aus dem Nichts an die Spitze läuft und alle Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Die Medien wollen ihn. Die Menschen um ihn herum haben grosse Erwartungen. Rémi aber fragt sich, ob er dieses Leben zu diesen Konditionen überhaupt will oder ob ihn das nicht ziemlich schnell überfordern wird. Rückblickend spricht er von der schwierigsten Zeit seiner Karriere, weil der Körper alle Hürden nimmt, der Kopf aber zögert. Und dann kommt noch diese Extraportion Druck dazu, weil die Szene und die Medien anfangen, ihn mit dem Grössten der Geschichte zu vergleichen: mit Kilian Jornet.

«Der Sport hat damals meinen Geist geöffnet», sagt er über Skibergsteigen. © Sandro Baebler

Rémi findet erst zurück in die Spur, als er sich daran erinnert, warum er mit dem Hochleistungssport angefangen hat. Nicht für die anderen. Nicht für die Medien. Sondern für sich. Für dieses spezielle Gefühl, wenn er allein in den Bergen läuft und nichts anderes will und schon gar nichts braucht.

Der Trailrunner

Wenige Athletinnen und Athleten haben es geschafft, in einer Sommer- und einer Wintersportart Welt-klasse zu sein: Beispiele sind die Deutsche Christa Luding-Rothenburger, die in den Achtzigerjahren sowohl als Eisschnellläuferin als auch als Radfahrerin Olympia-Gold holte; oder aktuell Sophia Laukli, die im Winter zur Langlauf-Elite gehört und im Sommer als Trailrunnerin Ultramarathons gewinnt. Und dann ist da Kilian Jornet, mit dem Rémi immer wieder verglichen wird.

Der Spanier Jornet gilt bis heute als einer der Grössten des Ausdauerbergsports. Eigentlich hat sich Rémi erst 2025 endgültig aus dem Schatten Jornets herausgelaufen, als er den Weltrekord aufstellte, von dem am Anfang dieses Textes die Rede war. Jornet hat dieses Rennen zwar auch schon gewonnen. Aber Jornet hat nie den Weltrekord geknackt. Darum bedeutet Rémis Rekord besonders viel. Dass er diese neue Marke gesetzt hat, hat auch mit einer Lektion zu tun, die er knapp ein halbes Jahr zuvor erdulden musste.

Die zweite Lektion

Viele Athletinnen und Athleten sind es müde, ihr ­Leben auf den sozialen Medien auszubreiten. Rémi ist es nie so ergangen. Weil er Familie in Frankreich hat, nutzt er die Plattform schon seit jeher als digi­tales Archiv an Emotionen. Rémi im Aufstieg, Rémi auf dem Rad, Rémi bei einer Zielankunft.

Am 21. Juni 2025 publiziert er auf Instagram ­einen Post, der ihn ruhend zeigt. Dazu der Text: «Das ist gerade schwierig für mich. Laufen ist nicht einfach das, was ich tue. Es ist das, was ich bin.»

2025 hatte er einen Ermüdungsbruch am Schienbein – 2 Monate Zwangspause. © Sandro Baebler

Rémi hat sich einen Ermüdungsbruch am Schienbein zugezogen. Nachdem er zehn Jahre lang nie mehr als ein paar Tage pausiert hat, zwingt ihn die Verletzung zu zwei Monaten Pause. Nichts machen, weil er jahrelang zu viel gemacht hat. Rémi glaubt, dass ihn die Pause unglücklich machen würde. Aber sein Trainer Simon Gosselin sagt rückblickend: «Ich glaube, dass es absolut entscheidend war für Rémi, einen totalen Reset zu haben.»

Nach der Krise in den ersten Jahren an der Spitze, als Rémi alles zu viel wird, die Aufmerksamkeit, die Medien, die Erwartungen aus der Szene, erlebte er die erste Lektion in seiner Karriere: Ich mache das für niemand anderen als für mich selbst. Und jetzt, nach dem Ermüdungsbruch, erhält er die zweite grosse Lektion: Auch wenn ich pausiere, passiert mir nichts. Rémi kehrt zurück und gewinnt die nächsten Titel. Rémi hat gefunden, was er im Leben möchte. Ein Glücklicher, der das macht, was er wirklich will.

Wo das Nichts alles ist

In einer Stunde wird Rémi an diesem warmen Frühlingstag 2026 nochmals die Laufschuhe schnüren. Seine zweite Trainingseinheit des Tages steht an. Er wird sie in der Nähe seines Hauses absolvieren, hoch oben, allein und entlang einer Krete.

Dort oben gibt es für Rémi kein Podest, kein ­Publikum, keine Medien. Dort oben gibt es nichts. Dort oben gibt es alles.