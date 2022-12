Reto Gurtner bewegt Berge. Wenigstens sprichwörtlich und zumindest in seinem Wintersportgebiet «Weisse Arena Flims, Laax, Falera». Hier gehören ihm 28 Bahnanlagen, fünf Hotels, Ski- und Snowboardschulen und mehr als zwanzig Restaurants. Aufgebaut hat sich der 62-jährige Schweizer dieses Reich in Pionier­arbeit und gegen die Skepsis der einheimischen Dorfkaiser. «Ich war immer schon ein Rebell und ein Reisender», sagt er.

Seine erste Reise führte ihn 1973 nach Los Angeles, wo er Betriebswirtschaft und Jurisprudenz studierte. Dort lernte er surfen und sog den Lifestyle der Westcoast auf: sexy, grün und freiheitsliebend. In Unternehmern wie Jake Burton, Gründer von Burton Snowboards , oder Yvon Chouinard, Gründer der Outdoor-Kleidermarke Patagonia, entdeckte er naturverbundene und eigen­willige Geistesverwandte. Den Soundtrack für jene Jahre lieferten ihm die Beach Boys, Pink Floyd und Grateful Dead.

Erfüllt von diesem Freigeist, kam Reto zurück nach Europa – und wurde in der Schweiz der späten 1970er-Jahre mit der bunkerhaften Réduit-Mentalität konfrontiert, die dem Lebensgefühl Kaliforniens diametral gegenüberstand. «Vonseiten der Behörden und der Hotellerie hiess es dauernd: ‹So macht man das nicht!› Das waren Reizworte für mich, denn mein Antrieb ist es, Widerstände zu überwinden», sagt Reto. «Nie wollte ich ein strammer Soldat der Wirtschaft sein. Und polarisierend zu sein war auch kein Problem für mich.» Schon sein Vater, der Flimser Metzger Walter Gurtner, war polarisierend. Und genau wie Reto mit dem richtigen Riecher für den Zeitgeist gesegnet.

1962 pachtete Walter in Laax 100 Quadratkilometer Boden auf 99 Jahre, errichtete Lifte und Gaststuben. Dafür zog er den Widerstand vieler Einheimischer auf sich. Doch sein Sohn Reto setzte diesen Weg fort und verwandelte das Skigebiet 1992 in eine Oase für einen neuen Sport: das Snowboarden. «Was mich an Boardsportarten so faszinierte, war einerseits der Flow – und andererseits, dass sich Surfer und Snowboarder gegenseitig anfeuerten», sagt Reto. «Das Miteinander in der Natur hat mir immer besser gefallen als die Kampfstimmung bei den Ski­rennen.»

Jagd und Jumps

Während in anderen Regionen Snowboarder von den Liften verjagt wurden, schuf Reto einen Ort, der in der Szene schnell internationalen Ruf genoss. Mit den Laax Open, den Spring Sessions und dem Hotel Riders Palace importierte Reto den Surf-Spirit in die Alpen – und liess ihn gefrieren: Es gibt mehrere Snow­parks, eine Pro-Kickerline (mehrere Sprünge hintereinander; Anm.) mit einer Länge von 600 Metern, ­bestehend aus vier Schanzen und maschinell gesteuerten Halfpipes, die den Freestylern mehr Zeit in der Luft gewähren.

Mitte der 1990er-Jahre eröffnete Reto eines der ersten Internet-Cafés Europas in Laax. Für die Adresse laax.com fand Reto keinen Provider in der Schweiz, sodass die erste ­Domain in New York gehostet wurde. 90 Kilometer Glasfaserkabel liess er am Berg verlegen und zahlte alles aus eigener Tasche. Eine Investition, die den Hipness-Faktor von Laax nach oben schnellen liess wie die perfekte Schanze einen Freestyler.

Bürger und Freaks

Was Reto Gurtner sehr gut kann, ist, unterschiedliche Leute an einen Tisch zu bringen: den bürgerlichen Hotelier genauso wie den snowboardfahrenden Freak. Was er noch gut kann: reden. Wer ihn interviewt, muss damit rechnen, erst nach zehn Minuten mit einer Zwischenfrage in seinen Redefluss grätschen zu können. Wie viele CEOs hat er sich Schlagwörter wie «Emotionalität» und «Alignment» auf die mentale Festplatte geladen. Doch aus Retos Mund wirken sie nicht bloss wie ­Worthülsen, sondern auch wie verinnerlichte Werte. Bis 2030 soll die ­Weisse Arena energieautark und CO²-neutral sein. Auch dieses Ziel entspricht den Werten, die Reto ­seinerzeit in Kalifornien kennen­lernen durfte.

Obwohl viele der rebellischen ­Rider von damals heute selbst Eltern sind, hat die Weisse Arena noch ­immer einen Snowboarder-Anteil von einem Drittel, während in anderen Ski­gebieten der Alpen durchschnittlich 13 Prozent auf einem Brett ­unterwegs sind. Aber die Frage nach der touristischen DNA von Laax geht ­tiefer als die, ob man nun auf einem oder zwei Brettern unterwegs ist. Es geht ums Lebensgefühl. Und in dieser Hinsicht, ist sich Reto Gurtner sicher, «stimmt in Laax ganz einfach der Groove».

Laax Open: 16. 1. bis 22. 1. 2023, live auf Red Bull TV, redbull.com/laaxopen23