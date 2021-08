Robby Naish: Nicht perfekt, aber glücklich

1976, mit dreizehn (!), holte Robby Naish den ersten von 24 WM-Titeln, er trieb Innovationen wie kürzere Boards und Fussschlaufen voran, sein Abbild schmückte bis in die 90er-Jahre als Poster Kinderzimmer rund um den Globus. Kurz: Naish hat Windsurfen zum Welterfolg gemacht und erfindet den Sport bis heute immer wieder neu (so war er auch am Aufstieg von Kitesurfen und Stand-up-Paddling beteiligt). Nun erscheint eine Doku über sein Leben nach der Titeljagd – höchste Zeit für ein Gespräch über die wahren Gründe für seinen Erfolg.

Im Gegenteil: Ich mache kein Yoga, ich dehne nicht einmal. Ich will, dass die Muskeln hart und kräftig sind. Sollten ein Fitnesstrainer und ein Psychologe herkommen, würden sie denken, sie hätten es mit einer Laune der Natur zu tun. Ich mache so ziemlich alles falsch, was man falsch machen kann. Ich mache das, was ich auch mit zwanzig gemacht habe.

