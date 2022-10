Die Röntgen-Revolution

Das Bildanalysegerät des Start-ups, genannt b-box, ist bereits an mehreren Schweizer Spitälern und bald auch in Skandinavien im Einsatz. Mit der Gründung des Health Innovation Hub entstand am USZ einer der ersten Spitalinkubatoren der Schweiz, der Projekte mit Spin-off-Potenzial aus der eigenen Forschung in unabhängige Firmen überführt. Mit b-rayZ wurde ein optimales erstes Projekt gefunden – wobei beide Seiten von der Zusammenarbeit profitieren.