Ganz neue Rollen

Rollschuhfahren ist ein globales Phänomen: In US-Städten wie Detroit und Chicago entstehen neue Styles, in Barcelona gibt es das grösste jährliche Rollschuh-Event Europas. Und London ist bekannt für den «Chop and Shuffle», einen Move, bei dem man schnell rückwärts skatet. Die kreativsten und leidenschaftlichsten jungen Skater machen die Stadt so zu ihrem Playground. Kidd-Smith: «Das Gefühl von Freiheit, der Wind in den Haaren, der Rausch, einen steilen Hügel hinunterzuskaten – wir lieben das.»