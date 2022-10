Hai, Bahamas!

Karibische Palmenstrände, Rum, Piraten, James Bond, viele amerikanische Touristen und schwimmende Schweine: Das waren meine Vorstellungen vor dem Abflug. Auf meinem Segeltrip mit meiner Frau Melanie habe ich dann gelernt: Die Bahamas, der inselreichste Staat der Karibik, birgt fast so viele Überraschungen wie kleine und grosse Eilande, und das sind immerhin 700. Die perfekte Waterworld also für ambitionierte Segler, die gerne Herausforderungen mit Naturspektakel paaren.

Karibische Palmenstrände, Rum, Piraten, James Bond, viele amerikanische Touristen und schwimmende Schweine: Das waren meine Vorstellungen vor dem Abflug. Auf meinem Segeltrip mit meiner Frau Melanie habe ich dann gelernt: Die Bahamas, der inselreichste Staat der Karibik, birgt fast so viele Überraschungen wie kleine und grosse Eilande, und das sind immerhin 700. Die perfekte Waterworld also für ambitionierte Segler, die gerne Herausforderungen mit Naturspektakel paaren.

Karibische Palmenstrände, Rum, Piraten, James Bond, viele amerikanische Touristen und schwimmende Schweine: Das waren meine Vorstellungen vor dem Abflug. Auf meinem Segeltrip mit meiner Frau Melanie habe ich dann gelernt: Die Bahamas, der inselreichste Staat der Karibik, birgt fast so viele Überraschungen wie kleine und grosse Eilande, und das sind immerhin 700. Die perfekte Waterworld also für ambitionierte Segler, die gerne Herausforderungen mit Naturspektakel paaren.

Dafür bieten sich die Exuma Cays an, eine Region, deren Inseln oder Cays sich wie eine Perlenkette aneinanderreihen und die seichten Gewässer vom rauen Atlantik trennen. Viele der Inseln sind in Privatbesitz oder stehen unter Naturschutz, das bedeutet: kein Massentourismus, dafür unglaubliche Unterwassergärten und einsame Ankerplätze.

Dafür bieten sich die Exuma Cays an, eine Region, deren Inseln oder Cays sich wie eine Perlenkette aneinanderreihen und die seichten Gewässer vom rauen Atlantik trennen. Viele der Inseln sind in Privatbesitz oder stehen unter Naturschutz, das bedeutet: kein Massentourismus, dafür unglaubliche Unterwassergärten und einsame Ankerplätze.

Dafür bieten sich die Exuma Cays an, eine Region, deren Inseln oder Cays sich wie eine Perlenkette aneinanderreihen und die seichten Gewässer vom rauen Atlantik trennen. Viele der Inseln sind in Privatbesitz oder stehen unter Naturschutz, das bedeutet: kein Massentourismus, dafür unglaubliche Unterwassergärten und einsame Ankerplätze.

Von New Providence aus, der bevölkerungsreichsten Insel mit der Hauptstadt der Bahamas, Nassau, erreichen wir Exuma in einem sportlichen Törn übers offene Meer. Vier bis sechs Stunden brauchen geübte Segler, um die 40 Seemeilen (für Nicht-Segler: 75 Kilometer) entfernten ersten Cays zu erreichen.

Von New Providence aus, der bevölkerungsreichsten Insel mit der Hauptstadt der Bahamas, Nassau, erreichen wir Exuma in einem sportlichen Törn übers offene Meer. Vier bis sechs Stunden brauchen geübte Segler, um die 40 Seemeilen (für Nicht-Segler: 75 Kilometer) entfernten ersten Cays zu erreichen.

Von New Providence aus, der bevölkerungsreichsten Insel mit der Hauptstadt der Bahamas, Nassau, erreichen wir Exuma in einem sportlichen Törn übers offene Meer. Vier bis sechs Stunden brauchen geübte Segler, um die 40 Seemeilen (für Nicht-Segler: 75 Kilometer) entfernten ersten Cays zu erreichen.

Wir wagen uns mit Althario, Kapitän bei The Moorings, einem Vercharterer im Premiumbereich und ausgewiesenen Experten für diese Gewässer, in die Wellen. Unser Boot: ein Segelkatamaran Moorings 4500, geräumig Platz für acht Gäste, viel Tauchequipment und ein Beiboot.

Wir wagen uns mit Althario, Kapitän bei The Moorings, einem Vercharterer im Premiumbereich und ausgewiesenen Experten für diese Gewässer, in die Wellen. Unser Boot: ein Segelkatamaran Moorings 4500, geräumig Platz für acht Gäste, viel Tauchequipment und ein Beiboot.

Wir wagen uns mit Althario, Kapitän bei The Moorings, einem Vercharterer im Premiumbereich und ausgewiesenen Experten für diese Gewässer, in die Wellen. Unser Boot: ein Segelkatamaran Moorings 4500, geräumig Platz für acht Gäste, viel Tauchequipment und ein Beiboot.

Als ehemaliger Marine der Defence Force kennt Althario all die Riffe und Höhlen wie seine Schwimmwestentasche, war es doch jahrelang seine Aufgabe, sie vor potenziellen Invasoren zu schützen. Was viele nicht wissen: Piraten gibt es noch heute. Nicht im romantisierenden «Fluch der Karibik»-Stil, aber ganz handfest als Kuriere gefragter Exportgüter: Das wären zum Beispiel Drogen – für die Amerikaner, von Mittelamerika kommend. Oder tiefgefrorene Chicken Wings für die Einheimischen, kein Scherz.

Als ehemaliger Marine der Defence Force kennt Althario all die Riffe und Höhlen wie seine Schwimmwestentasche, war es doch jahrelang seine Aufgabe, sie vor potenziellen Invasoren zu schützen. Was viele nicht wissen: Piraten gibt es noch heute. Nicht im romantisierenden «Fluch der Karibik»-Stil, aber ganz handfest als Kuriere gefragter Exportgüter: Das wären zum Beispiel Drogen – für die Amerikaner, von Mittelamerika kommend. Oder tiefgefrorene Chicken Wings für die Einheimischen, kein Scherz.

Als ehemaliger Marine der Defence Force kennt Althario all die Riffe und Höhlen wie seine Schwimmwestentasche, war es doch jahrelang seine Aufgabe, sie vor potenziellen Invasoren zu schützen. Was viele nicht wissen: Piraten gibt es noch heute. Nicht im romantisierenden «Fluch der Karibik»-Stil, aber ganz handfest als Kuriere gefragter Exportgüter: Das wären zum Beispiel Drogen – für die Amerikaner, von Mittelamerika kommend. Oder tiefgefrorene Chicken Wings für die Einheimischen, kein Scherz.

Wir befinden uns auf seiner Lieblingstour, die uns zuerst auf Highbourne Cay führt, wo wir unseren Anker in einer beschaulichen Marina werfen. Dort wartet schon ein Schwarm Ammenhaie auf uns und dümpelt gemütlich im seichten Was­ser neben den Anlegeplätzen. Die sogenannten «Hunde der Bahamas» sind zwar von beeindruckender Grösse, aber abso­lut ungefährlich – was man von ihren Kollegen, den Bullenhaien, nicht sagen kann.

Wir befinden uns auf seiner Lieblingstour, die uns zuerst auf Highbourne Cay führt, wo wir unseren Anker in einer beschaulichen Marina werfen. Dort wartet schon ein Schwarm Ammenhaie auf uns und dümpelt gemütlich im seichten Was­ser neben den Anlegeplätzen. Die sogenannten «Hunde der Bahamas» sind zwar von beeindruckender Grösse, aber abso­lut ungefährlich – was man von ihren Kollegen, den Bullenhaien, nicht sagen kann.

Wir befinden uns auf seiner Lieblingstour, die uns zuerst auf Highbourne Cay führt, wo wir unseren Anker in einer beschaulichen Marina werfen. Dort wartet schon ein Schwarm Ammenhaie auf uns und dümpelt gemütlich im seichten Was­ser neben den Anlegeplätzen. Die sogenannten «Hunde der Bahamas» sind zwar von beeindruckender Grösse, aber abso­lut ungefährlich – was man von ihren Kollegen, den Bullenhaien, nicht sagen kann.

Auch sie hängen dort ab. Die Un­getüme erinnern in Sachen Optik und Gefahr an den «Weissen Hai», das lebens­lange Kindheitstrauma einer ganzen Ge­neration, und treiben jeden Planscher schnell aus dem tieftürkisen Wasser. Von Highbourne Cay, dem privaten Eiland mit Puderstrand, legt unser Kata­maran Richtung Warderick Wells ab.

Auch sie hängen dort ab. Die Un­getüme erinnern in Sachen Optik und Gefahr an den «Weissen Hai», das lebens­lange Kindheitstrauma einer ganzen Ge­neration, und treiben jeden Planscher schnell aus dem tieftürkisen Wasser. Von Highbourne Cay, dem privaten Eiland mit Puderstrand, legt unser Kata­maran Richtung Warderick Wells ab.

Auch sie hängen dort ab. Die Un­getüme erinnern in Sachen Optik und Gefahr an den «Weissen Hai», das lebens­lange Kindheitstrauma einer ganzen Ge­neration, und treiben jeden Planscher schnell aus dem tieftürkisen Wasser. Von Highbourne Cay, dem privaten Eiland mit Puderstrand, legt unser Kata­maran Richtung Warderick Wells ab.

Und: Sie ist das Nationalgericht der Bahamas. Wir geniessen sie frittiert mit typischem Kalik-­Lagerbier, Hartgesottene schlem­men sie roh als Salatvariation süss­sauer. Darüber trauen wir uns erst Tage später, als wir einen kurzen Abstecher in die Zivi­lisation machen, um den schwimmenden Schweinen am Big Major einen Besuch abzustatten.

Und: Sie ist das Nationalgericht der Bahamas. Wir geniessen sie frittiert mit typischem Kalik-­Lagerbier, Hartgesottene schlem­men sie roh als Salatvariation süss­sauer. Darüber trauen wir uns erst Tage später, als wir einen kurzen Abstecher in die Zivi­lisation machen, um den schwimmenden Schweinen am Big Major einen Besuch abzustatten.

Und: Sie ist das Nationalgericht der Bahamas. Wir geniessen sie frittiert mit typischem Kalik-­Lagerbier, Hartgesottene schlem­men sie roh als Salatvariation süss­sauer. Darüber trauen wir uns erst Tage später, als wir einen kurzen Abstecher in die Zivi­lisation machen, um den schwimmenden Schweinen am Big Major einen Besuch abzustatten.

Die frechen Dinger kommen unserem Beiboot bereits entgegengeschwommen, und ein rosa Riese ist dreist genug, einen Enterversuch zu star­ten. Gott sei Dank haben wir als Ablen­kungsmanöver genügend Essensreste aus dem Nationalpark mitgebracht, in dem eine No­-take­-no-­leave-­Policy herrscht. Schnell laben sie sich an unse­ren Melonen­ und Nudelresten. Satt­ gefressen lassen sie sich dann auch streicheln und posieren fürs Foto.

Die frechen Dinger kommen unserem Beiboot bereits entgegengeschwommen, und ein rosa Riese ist dreist genug, einen Enterversuch zu star­ten. Gott sei Dank haben wir als Ablen­kungsmanöver genügend Essensreste aus dem Nationalpark mitgebracht, in dem eine No­-take­-no-­leave-­Policy herrscht. Schnell laben sie sich an unse­ren Melonen­ und Nudelresten. Satt­ gefressen lassen sie sich dann auch streicheln und posieren fürs Foto.

Die frechen Dinger kommen unserem Beiboot bereits entgegengeschwommen, und ein rosa Riese ist dreist genug, einen Enterversuch zu star­ten. Gott sei Dank haben wir als Ablen­kungsmanöver genügend Essensreste aus dem Nationalpark mitgebracht, in dem eine No­-take­-no-­leave-­Policy herrscht. Schnell laben sie sich an unse­ren Melonen­ und Nudelresten. Satt­ gefressen lassen sie sich dann auch streicheln und posieren fürs Foto.