Stalamuerte: The Sky is the Limit

Schlichte Streetwear. Gerader Blick. Straight-back Cornrows. So erscheint Cédric Jorge Borges an der Seepromenade seiner Heimatstadt Vevey, der Typ, der sich unter dem Namen ­Stala­muerte im Battle-Business an die ­Weltspitze getanzt hat. Mit seinen 33 Jahren ist er einer der Big Player der internationalen ­Hip-Hop-Szene.

Er wirkt unnahbar, leicht einschüchternd. Ein Eindruck, der sich schnell auflöst, als er seinem Bullterrier Ginsha das Balli wirft und ihn in – vergleichsweise cooler – Babysprache lobt. «Ich bin chill», sagt Cédric. Das kann er auch sein. Cédric hat schon alles erreicht. Stalamuerte aber will mehr.

Stala­muerte hat sich & die Schweiz auf die Hip-Hop-Tanz-Landkarte gesetzt. © Muriel Florence Rieben

Das Fundament

Am Quai Perdonnet riecht es nach Rauch. Es gibt dort einen öffentlichen Grillplatz unter Bäumen. «Meine Familie hat hier früher oft Barbecues gemacht», sagt Cédric wie zu sich selbst. Er lebt nicht mehr hier. Seine Eltern und zwei Brüder sieht er nur noch selten und doch so oft es geht. Die Familie ist sein Fundament.

Cédric Jorge Borges, besser bekannt als Stalamuerte. © Muriel Florence Rieben

Der grosse Bruder prägte Cédrics gesamte Hip-Hop-Sozialisation. Er führt ihn in die Kultur und Szene ein, zeigt ihm Filme wie «Breakin’», gibt ihm VHS-Kassetten mit Tanzvideos. Einmal nimmt er Cédric mit zu einem Streetdance-Event am See. «Ich sass auf seinen Schultern und habe mein erstes Breaking-Battle gesehen. Und dachte nur: ‹Das ist krank. Das will ich machen.›» Er will es unbedingt. Die Schule beendet er nach Pflicht. Seine Logistik-Ausbildung nennt er «meine persönlichte Hölle». ­Danach ist Cédric zwei Jahre lang Verkäufer bei Foot Locker, fünf Jahre lang Manager bei Snipes in Genf. Nebenbei tanzt er in jeder freien Minute. An wichtigen Battles kann er teilnehmen, weil seine Arbeitgeber ihm extra dafür freigeben. Langsam macht Cédric sich einen Namen in der Szene. «Meine Mutter stand immer hinter mir. Sie hat mir bei­gebracht, meine Träume zu verfolgen und nie aufzugeben», sagt er. Nur dem Vater wäre lieber gewesen, er hätte sein Talent fürs Fussballspielen monetarisiert. «My old man ist eben oldschool», sagt Cédric schulter­zuckend. Er weiss, dass sein Vater stolz auf ihn ist. Gestern hat er bei ihm übernachtet. Im Wohnzimmer steht Cédrics ­Trophäe vom Fusion Concept World Final 2017 – dem grössten internationalen Hip-Hop-Freestyle-Tanzfestival der Welt.

Stalamuerte beim Battle der Red Bull Dance Tour in Fukuoka, Japan 2024. © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

In der Gelateria Artigianale am Place du Marché bestellt Cédric sich eine Kugel Fior di Latte. Während er versucht, sein Eis zu essen, zieht sein Hund Ginsha ihn ruckartig hinter sich her. Inzwischen kann er vom Tanzen leben und ist sein eigener Boss. «Ich habe keinen Chef mehr, dem ich Schuhe für die Kunden holen oder sonst irgendwas muss.» Cédrics Drang nach Selbstbestimmung ist gross. Er hat eigene Ziele. Und er braucht Raum, um zu wachsen.

Das Stilmittel

Ein Typ am Kai nickt Cédric im Vorbeigehen zu. Später am Tag Handshake mit ein paar Buddies, die am Kiosk «Olivier Paradise» hocken. «Vevey ist eine kleine Stadt. Jeder kennt hier jeden» – offenbar gut genug, um zu wissen, dass weder Cédric noch Stalamuerte für Smalltalk zu haben sind. Er wird hier in Ruhe ­gelassen. «Wenn die Leute auf Social Media etwas von ihm sehen, taggen und supporten sie mich aber immer.» Er war schon als Kind eher verschlossen, sagt Cédric. «Es fällt mir nicht leicht, mich zu öffnen. Beim Tanzen kann ich das.» Beim Tanzen kann er ­zeigen, wer er ist.

Cédric probierte sich bereits mit etwa 7 Jahren durch diverse Tanzstile. © Muriel Florence Rieben

Es muss befreiend gewesen sein, dass er seine Art des Ausdrucks schon früh entdeckt – «mit sieben oder acht». Er probiert sich durch Tanzstile – fängt auf dem Boden an, mit Breaking, geht ins Stand-up über, groovt sich in Smurf ein, bounct zum Krumping. Sein Bruder verpasst ihm den Spitznamen Stylez’C. Freunde machen daraus erst Stala, im Remix mit dem spanischen Idiom «hasta la muerte» – treu bis in den Tod – entsteht Stalamuerte.

Quotation Es fällt mir nicht leicht, mich zu öffnen. Beim Tanzen aber kann ich das. Stalamuerte

Gemeinsam fangen die Freunde an, auf der Strasse zu freestylen. Zum Glück ist Vevey klein – und die Welt ist es auch. Tanzlegende Mamadou Kalombo, genannt Mams, kommt auch aus Vevey, hat dort eine Tanzschule und erkennt Cédrics Feuer sofort.

Die Essenz

«Mit vierzehn bin ich zum ersten Mal aufgetreten, bei einem kleinen Event hier, das Animai heisst», ­erzählt Cédric und zeigt auf die schmale Freiluft­bühne am Jardin du Rivage, wo es heute noch stattfindet. «­Unsere Show war ehrlich gesagt ziemlich low. Jeder hat ein bisschen Freestyle gemacht, seine ­Akrobatik gezeigt – das war’s.» Das Publikum flippt trotzdem aus. In der Menge steht Mams. Er sieht den ver­planten Haufen und lädt die «Locos» in sein Studio ­Leszarts ein. Cédric ist der Einzige, der kommt und bleibt. Mams wird sein Mentor. Bisher hat er vor ­allem experimentiert und improvisiert. «Mams hat mir beigebracht, zu verstehen, was ich da eigentlich tue. Er hat mir eine Grundlage in allen Styles gegeben – House, Popping, Locking, Hip-Hop.» ­Elemente und Einflüsse, aus denen er jenen Stil ­entwickelt, mit dem er die internationale Hip-Hop-Szene aufmischt: kraftvoll, eigenwillig und mit ­einer physischen Präsenz und Intensität, die alle – im Cypher und im Umkreis – mitreissen.

V.r.: Tänzer Di-Meh, Stalamuerte und Diablo beim Red Bull Soundclash 2023. © Muriel Florence Rieben/Red Bull Content Pool Quotation Mit Jean-Michel Cruel tanzt Stalamuerte seit zehn Jahren: «Die Verbindung zwischen uns ist krass. Er ist mein Bruder. Wir können über alles reden.» Stalamuerte

Es ist auch Mams, der Cédric 2009 nach Paris ­mitnimmt und ihm dort quasi seine Zukunft vorstellt: Juste Debout (JD; französisch für «nur stehend») – das weltweit grösste und bedeutendste Hip-Hop- und Streetdance-Battle. Der «Olymp des Tanzes». «In ­Paris habe ich das grosse Ganze langsam begriffen» – Freestyle als Kunstform, die Battle-Kultur, die internationale Szene. Cédric will auf der JD-Bühne stehen, «wenigstens ein Mal in meinem Leben». Zehn Jahre später crasht Stalamuerte diese Bühne regelrecht. Zusammen mit dem Menschen, auf den seine Verlobte eifersüchtig ist: dem Franzosen Jean-Michel Cruel, früher Diablo genannt – mehr Bruder als Tanzpartner.

Das Duo

Cédric braucht lange, um Nähe zu einem Menschen zuzulassen, um Freundschaften zu schliessen. «Ich bin ein Beobachter. Ich vertraue anderen nicht schnell.» Am besten spricht die andere Person seine Sprache – Tanz. «Der Vibe muss stimmen. Bei Jean Michel wusste ich sofort: Mit dem will ich was ­machen.» Sieben Jahre nach ihrer ersten Begegnung schreibt Cédric ihm. Die Zeit ist reif. «Ich hatte davor mit vielen getanzt, nur Schweizern. Bei Diablo ­wusste ich, er ist stärker als ich, er zwingt mich dazu, noch härter zu trainieren.» Bei einem Battle in Deutschland starten die beiden einen Testlauf im Duo: «Im Halbfinale haben wir verloren. Aber die Verbindung zwischen uns war krass. Wir haben uns die ganze Zeit kaputtgelacht, es fühlte sich an, als würden wir uns schon ewig kennen.» Und es soll nicht enden.

Stalamuertes Bewegungen entladen sich tief aus ­seiner Seele. © Muriel Florence Rieben

Wen Cédric einmal in seinen ­Inner Circle geschlossen hat, der bleibt. Wenn er von Diablo, Jean-Michel Cruel, spricht, spürt man Bewunderung, Dankbarkeit, ­Vertrautheit. «Er ist mein Bruder. Wir können über alles reden. Meine Verlobte macht immer Witze über uns.» Mit der Hip-Hop-Tänzerin Perla ist er seit vierzehn Jahren zusammen. Mit Diablo tanzt er nun seit zehn. Seit 2016 räumen sie im Doppelpack als «Los Diablos de la Muerte» internationale Hip-Hop-Battles regelrecht ab. Ihr Honeymoon hat ein ­Datum: 3. März 2019.

Quotation Don't go into a battle to win. Go to show who you are. Stalamuerte

Die Klimax

Zweimal standen «Los Diablos de la Muerte» schon im Finale von Juste Debout: Hip-Hop, 2 vs 2. Beide Male mussten sie sich geschlagen geben. An diesem Tag treten sie in der Accor Arena Paris im Viertel­finale gegen das berüchtigte Duo «Les Twins» an. Die französischen Brüder Larry und Laurent Bourgeois sind globale Superstars und gelten als praktisch ­unbesiegbar. Stalamuerte und Diablo starten ihre Combo bei Minute eins. Kurz vorm Time-out per­formen sie ein Dap Greeting – einen dieser ­Secret Handshakes zwischen Freunden. Drei Minuten später stehen sie im Halbfinale.

Beim Juste Debout Final 2019 räumten Diablo (li.) und Stalamuerte ab. © Little Shao Stalamuerte bei Red Bull Dance Your Style in Georgien 2024. © Tamuna Kulumbegashvili/Red Bull Content Pool Bei der Red Bull Dance Tour 2020 performte Stalamuerte (r.) in Paris. © Little Shao/Red Bull Content Pool

Das Video zu diesem legendären Battle muss man gesehen haben. Die Zwillinge haben Bock, sie sind ­pumped. Die Dynamik der «Diablos de la Muerte» ist ein ganz anderes Level: Ihre Bewegungen ent­laden sich tief aus der Seele – aus Trauer, Hoffnung, Schmerz, Wut. «Tanzen ist eine Art, sich auszu­drücken. Diablo und ich hatten an diesem Tag sehr viel zu sagen. Wir haben jede Menge Persönliches in ­diesen Tanz gesteckt – und das hat die anderen zerstört. We fucked them up», erklärt Cédric ihren Sieg. «Es war die härteste Zeit meines Lebens. Ich habe viel durchgemacht.» Seine Mutter ist damals unheilbar an Krebs erkrankt. «Sie hat mich überhaupt dazu überredet, ein drittes Mal anzutreten. ‹Mach es für mich›, hat sie gesagt. Ich hatte gar keine andere Wahl, als zu gewinnen.» Noch am selben Tag besiegt das Duo im Finale Team «Waydi & Rochka». Wenige Monate später verstirbt Cédrics Mutter.

Die Wende

«Meine Gefühle kann ich nur beim Tanzen raus­lassen», sagt Cédric. So ganz stimmt das nicht. Mit Lachen geht es offensichtlich auch. Auf Lebenskrisen, innere Konflikte, Kummer trifft es wohl zu. Einige Jahre nach dem Tod seiner Mutter verarbeitet Cédric deren enge Bindung, seine kapverdische Herkunft und seine Trauer in dem Theater- und Tanzstück «Maman». «Tanzen ist meine Therapie», sagt er selbst. Ausgerechnet die aber fällt direkt nach dem Juste-Debout-Triumph – «der glücklichste Tag meines Lebens» – aus. Er ist leer. «Ich habe beim Tanzen plötzlich nichts mehr gefühlt. Nicht mal ­einen Adrenalin-Rush.»

Tanzpause zwischen Rollfeld und Gepäckband am Flughafen Kloten. © Muriel Florence Rieben

Um «das Gefühl zu vermissen und wiederzufinden», battelt Cédric eine Weile nicht mehr. Manchmal braucht es Abstand, um sich nah zu bleiben. «Seitdem mache ich häufiger Pausen ­zwischen den Battles. You have to stay hungry», so sein Fazit. Die Burger Bar «Le Non-Stop» hat noch ­einen Platz frei. Cédric bestellt einen Black Bun Angus (mit schwarzem Brötchen). «Hab ich noch nie probiert», sagt er und haut rein. Vielleicht war Juste Debout seine Katharsis – ein Reset. Denn ­obwohl Cédric beim Tanzen wieder etwas fühlt, reicht es ihm nun nicht mehr.

Das Vermächtnis

Wie er angesprochen werden will? «Cédric, Stala, Stalamuerte – ist egal, bin alles ich.» Einen Unterschied macht er doch: «Cédric hatte grosse Ziele – ­genau das, was ich hier und jetzt erreicht habe: ­Juste Debout gewinnen, Fusion Concept gewinnen, bei Red Bull unterschreiben.» Cédric reist heute für Events, Videodrehs und Model-Gigs um die Welt, ­aktuell baut er ein Modelabel auf. Stalamuerte steht für ­etwas Grösseres. Grösser als er selbst.

«Es geht darum, dem Hip-Hop etwas zurückzugeben.» © Muriel Florence Rieben

Nach März 2019 gibt es für ihn als Tänzer nichts mehr zu holen. «Ich muss niemandem mehr etwas beweisen.» Am liebsten würde er jetzt auch gar nicht über sich reden – schon gar nicht über Trainings­routinen oder Role Models. Wenn schon reden, dann über das, was er erschaffen will. Etwas, das ihn selbst überdauert. «Sobald du deinen Stempel hinterlassen, deinen Namen und dein Land auf die Landkarte gesetzt hast – was kommt danach? Genau in diesem Übergang bin ich gerade.» Stalamuerte will ein Vermächtnis hinterlassen. «Die Leute denken oft, dass ich arrogant bin. Yeah, definitely.» Weil er verschlossen und zurückhaltend ist. Und weil er es wagt, viel zu wollen und an seinen Erfolg zu glauben. Eine Strasse in Vevey wird nach ihm benannt werden, sagt er: «Rue Stalamuerte.» – «Das wird ­passieren, spätestens sobald ich tot bin.» Er klingt selbstsicher, aber auch trotzig. Vevey fördert seine Kultur nicht. «Wir wollten auf dem Basketballplatz meiner alten Schule ein Event machen – haben sie nicht erlaubt.» Trotz kann ein starker Motor für ­Veränderungen sein. Er setzt Energie frei.

Die Mission

Stalamuerte will keinen Kult um seine Person aufbauen. Wenn es um seine Vision geht, seine Legacy, spricht er im «Wir» – im Namen von «LDDLM». Das Duo «Los Diablos de la Muerte» ist zu einer Underground-Entity aus 18 Leuten mit einer Mission gewachsen: «Ich selbst bin nicht mehr wichtig. Es geht darum, der Hip-Hop-Kultur etwas zurückzugeben.» Stalamuerte will, dass Tänzerinnen und Tänzer ­ihren eigenen Stil und ihren eigenen Blick auf die Welt entwickeln. Wer nur die Techniken und Vorstellungen der OGs wiederholt, macht aus Hip-Hop eine Konvention statt einer lebendigen Kultur, postet «LDDLM» auf Instagram. Unterschiede bereichern – eine Haltung, die auch dem Rest der Welt guttäte. Stalamuerte selbst tanzt längst nicht mehr, um zu gewinnen. «Ich mache es für die Crowd und für die Crew – bei uns tanzen die Besten aus Malaysia, Indien oder Frankreich», schiebt er nach. Denn achtzehn klingt erst mal nicht nach viel. Dafür zeigt das «LDDLM»-Insta-Business-Profil: 15,8 Millionen Views in 30 Tagen. Stalamuerte ist ein Beweis dafür, dass wir Zahlen oft überschätzen oder falsch bewerten, wenn es um Sichtbarkeit geht. Die krassesten Reactions bekam er nie, weil er gewonnen, sondern deswegen, wie krass er performt hat. Was bewirken Titel und Erfolge, wenn sie niemand sieht?

Cédric reist heute für Events, Videodrehs und Model-Gigs um die Welt. © Muriel Florence Rieben

Die Monster

Während Cédric isst, pickt er Fleischstücke aus ­seinem Patty und legt sie auf den Tellerrand. Als er fertig ist, gibt er sie Ginsha. Ein Spatz am Tisch bekommt einen Krümel Pommes. «Ich gebe gerne. Alles, was ich gelernt habe, was ich kann, geht an die neue Generation. Das ist mir wichtiger.» Jedes Wochen­ende unterrichtet er an der Deekay Dance School in Lausanne, in Genf regelmässig an der Fighting Spirit. «Genf ist mir schon zu gross. Aber der Flughafen ist wichtig.» Cédric mag es familiär, vertraut. Stalamuerte muss sich global vernetzen. «Wenn wir auf Reisen sind, scouten wir immer. Wenn wir jemanden sehen und denken: He is close to our vision of dancing, schauen wir, was daraus entstehen kann. Ich bin ­immer ehrlich zu meinen Students. Ich bringe ihnen bei, dass sie nicht wie ich tanzen sollen. Sie müssen ihren eigenen Weg finden.» Die «Little Monsters», wie er sie nennt, sind Teil des grossen Ganzen. «Sie repräsentieren uns.» Und sie spreaden bereits. «Jedes Wochenende trägt jemand aus dem Team unsere Message weiter. Irgendjemand rockt auf irgendeine Art und Weise. Überall, wo ich hinkomme – zu Events, zu Battles –, sind die Leute von unserem Tanz, unserer Art, unserer Ästhetik inspiriert.» Als Cédric das Restaurant gegen Abend verlässt, ist es draussen noch hell. Die selbsttönenden Gläser seiner Brille dunkeln ab. Für heute schaltet Stalamuerte ab.