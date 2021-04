Tadesse Abraham: «Du brauchst nur ein Ziel»

, aufgestellt in Seoul (womit er auf Platz vier landete, 1:27 Minuten hinter dem Sieger). Der Weg dahin war lang: In Eritrea geboren, setzte er sich während eines Wettkampfs in Belgien ab und stellte 2004 einen Asylantrag in der Schweiz. 2014 wurde er ein­gebürgert – und gilt heute als bestes Beispiel für gelungene Integration.

Er läuft 200 Kilometer pro Woche. Und liebt es, wenn ihm Zeit für einen ausgiebigen Mittagsschlaf bleibt. Denn im Leben von Tadesse Abraham geht es um die richtige Mischung aus Entspannung und Leistung. Seit 2016 hält er den Schweizer Rekord im Marathon – mit 2 Stunden, 6 Minuten und 40 Sekunden , aufgestellt in Seoul (womit er auf Platz vier landete, 1:27 Minuten hinter dem Sieger). Der Weg dahin war lang: In Eritrea geboren, setzte er sich während eines Wettkampfs in Belgien ab und stellte 2004 einen Asylantrag in der Schweiz. 2014 wurde er ein­gebürgert – und gilt heute als bestes Beispiel für gelungene Integration.

Jetzt hilft er jungen Menschen, die wie er Migrationshintergrund haben. Sein «THSN Refugee Team» wird am 9. Mai beim Wings for Life World Run in Genf mitlaufen. THSN steht für «The Human Safety Net», ein Start­up­-Programm, das Flüchtlinge bei der Verwirklichung ihrer Ge­schäftsideen unterstützt.

Klar, das macht mir manchmal schon Stress. Vor allem, wenn ich für mein Land laufe und die Erwartungshaltung gross ist. Ich denke dabei mehr an meine Heimat als an mich. Wenn Millionen Menschen an dich glauben, dann möchtest du die einfach nicht enttäuschen. Genau das gibt mir dann aber auch wieder den nötigen Kick, mich durchzukämpfen.

