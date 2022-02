5. Arbeite früh an deinem Laufstil

statt. Drei Monate haben Laufneulinge also noch Zeit, um sich auf das Rennen vorzubereiten. Max Studer, 25, amtierender Europameister auf der Tri­athlon­-Sprintdistanz, gibt Laufanfängern und solchen, die es noch werden wollen, sieben Profi­-Ratschläge für das Training.

Am 8. Mai findet der

Tempo oder lange Strecken sollten am Anfang noch nicht die Hauptrolle spielen. Zunächst ist es besonders wichtig, mit langsamem Joggen zu beginnen, um auf Touren zu kommen. So beugt man Verletzungen vor und bereitet den Körper optimal auf die neue Belastung vor.

Das richtige Equipment ist essenziell für den Spass beim Laufen. Zu kleine Schuhe oder Kleidung, die nicht richtig sitzt, killen die Motivation – je wohler man sich fühlt, desto mehr Freude hat man mit jedem Kilometer. Es lohnt sich also, genügend Zeit und auch Budget dafür aufzuwenden. Ich persönlich setze auf die Modelle «Cloudflow» und «Cloudboom Echo» von On.

