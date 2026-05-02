Von Crankflip bis Tire Tap: Profis erklären, wie Trial-Bike-Tricks gehen

Wenn man Raphael Dähler und Nico Altherr auf ihren Street-Trial-Bikes zusieht, wie sie über Mauern springen, Treppen hinunter fahren oder Tricks über alltäg­liche Hindernisse machen, dann will man daheim ein paar ernste Worte mit seinem eigenen Velo sprechen: «Hey, Citybike, warum kannst du nicht so coole Dinge?» Die ehrliche Antwort ist natürlich: Es liegt auch am Fahrer.

Raphael Dähler ist der Bedachtere der beiden Trial-Biker. @raphael.dahler © Jan Cadosch

Man kann Street Trial aber lernen. ­Dafür eignet sich nicht nur dieser Artikel mit Tipps der beiden – Raphael Dähler hat auch eine erstaunlich ausführliche Gebrauchsanweisung für seinen Sport formuliert. Auf seinem Instagram-Account findet man mehr als achthundert Posts, die sich über acht Jahre erstrecken und zeigen, wie er vom Anfänger zum Experten wurde. Alles beginnt am 29. April 2018 mit einem ersten Bild, es zeigt ihn auf einem orangen Rad balancierend, dar­unter schreibt er: «Got myself a trials bike, so excited!» Scrollt man dann hoch, beginnt eine Biografie im Zeitraffer: wie die Tricks immer schwerer werden, er ­andere Länder bereist, er sich bei einem Sturz die Ferse bricht, Shows fährt, sich verliebt, einmal (gewollt) in Flammen steht – und vor allem auch, wie er Nico Altherr kennenlernt und die beiden ­immer öfter ­zusammen fahren.

Quotation Gleichgültig wie oft du hin­fällst, mit etwas Durchhaltevermögen klappt es irgendwann. Raphael Dähler

Heimatverbunden

Die beiden leben heute in St. Gallen in ­einer WG zusammen, die Raphaels Freundin Chiara so beschreibt: «Hier stehen einfach überall Bikes in der Wohnung, der ganze Esstisch ist voller Bremsreiniger, Reifenheber liegen herum und überall Reifen.» Sie sagt es eher amüsiert denn vorwurfsvoll. «Im Keller haben wir eigentlich eine kleine Werkstatt», erzählt Nico. «Aber da unten ist es kalt, einsam, und es gibt kein Internet», sagt Raphael. Also schrauben sie lieber oben. In der Wohnung lebt damit auch die gesamte Street-Trial-Szene von St. Gallen zusammen. «­Wir haben schon viele hier fahren ge­sehen», sagt Nico Altherr. «Nur keine, die hier wohnen.» Erstaunlich, bei fast 80 000 Einwohnern. Aber ein bisschen versteht man es: St. Gallen hat lange Winter, der Fokus liegt auf anderen Sport­arten, und vor der Raiffeisenbank hat sie der Security Guard mal verjagt.

Nico Alther ist hart im Nehmen – u.a. zu sehen auf Instagram: @altherrnico © Jan Cadosch

Ja, sie könnten ins warme Barcelona ziehen, ins grössere Zürich oder ins ­Actionsport-Mekka Innsbruck – aber sie bleiben lieber in ihrem St. Gallen: «Unsere Familien wohnen nicht weit weg, die Miete ist günstiger als im Kanton Zürich, und wir haben eine schöne Wohnung gefunden», sagt Raphael. «Ich fühle mich hier sehr wohl und hab nicht das Gefühl, ich müsste an einem anderen Ort leben. Der Bodensee ist nah, und für Urban Free Riding ist es schon ideal, St. Gallen ist wie ein Tal, umgeben von Hügeln, egal wo du hingehst, hast du Treppen.»

Quotation Ich riskiere viel. Stürze oder gar Verletzungen sind für mich kein Grund aufzuhören. Nico Altherr

Nico, 21, ist CNC-Fräser für Flugzeugteile, Raphael, 24, arbeitet für einen grossen Radhersteller. «Meine Schicht beginnt heute um halb zwei und geht bis zehn Uhr abends», sagt Nico am Tag des Gesprächs mit The Red Bulletin. Raphael arbeitet im Veloshop im Verkauf von 10 bis 19 Uhr. «Wenn ich morgens zur Arbeit gehe, pennt Nico oft noch und andersherum», sagt ­Raphael. «Ich habe die Wochenenden frei, Raphael arbeitet samstags», erzählt Nico.

Verschieden und doch gleich

Die beiden fahren weniger oft zusammen, als man meinen würde, wenn man sie gemeinsam sieht. Überhaupt sind die ­beiden ein grosser Gegensatz: Nico feiert gerne und wild, kann dafür aber am nächsten Tag sofort wieder aufs Bike. Raphael, der Ältere, sieht lieber seine Freundin und spart sich öfter mal den Kater. Nico riskiert viel auf dem Rad, auch nach zwei heftigen Stürzen und einigen Verletzungen 2025. («Handgelenk ge­brochen, das Schlüsselbein, paar Bänder gerissen, Gehirnerschütterung – aber kein Grund aufzuhören.») Raphael fährt bedachter und filmt gerne. Nicos Eltern haben viel gearbeitet, in der Gastronomie, er musste früh selbstständig sein und ist eher introvertiert. Raphael hat vier Stiefgeschwister, die Eltern waren Künstler und Musiker, er ist offener im Gespräch.

So unterschiedlich sie als Menschen sind, ihre Liebe zum Street Trial ist die­selbe. «Wir sind uns sogar ähnlich vom Fahrstil», sagt Raphael. «Ich mache die Tricks aber an höheren Hindernissen», sagt Nico. Ein bisschen Konkurrenz gibt es also schon, aber das hält die Freundschaft gut aus. Nico etwa gewann 2020 einen der begehrten dreizehn Plätze beim «Under My Wiiings»-Förderkurs von Red Bull mit der Street-Trial-Legende ­Fabio Wibmer. Raphael hat dafür mehr Follower. Und er bringt selbst dann ein sehenswertes Video mit, wenn er im Urlaub gar kein Street-Trial-Bike dabeihat.

Wie letztes Jahr an Ostern in Budapest. Er konnte es sich nicht verkneifen, mit einem dieser schweren, unhandlichen Leihräder ein paar Street-Trial-Tricks zu probieren, das Rad hat den Sprung von einer brusthohen Mauer sogar überlebt.

Radfahren ist für Nico und Raphael weit mehr als nur ein Sport. Es ist eine Lektion fürs Leben: «Was du bei diesem Sport lernst, kannst du eigentlich bei ­allem anwenden. Ganz gleichgültig wie oft du hinfällst, wenn du Durchhalte­vermögen hast, klappt es irgendwann – und wenn du vierhundert Versuche brauchst», sagt Raphael. Wenn der eine fährt, filmt der andere und umgekehrt. Wobei Raphael mehr Freude am krea­tiven Filmen und dem Schnittprozess hat: So kam er auch auf die Idee mit dem brennenden Bike. «War eine richtig dumme Idee», meint Raphaels Freundin. Sah super aus, finden die Jungs. Wochenlang tüftelten die beiden mit einer Crew herum, bis das Experiment klappte. Mission accomplished.

01 Front Wheel Hops

RAPHAEL DÄHLER: «Der Front Wheel Hop gehört zu den absoluten Basics im Street Trial. Man gewinnt extrem viel Bike-Kontrolle, die man später für komplexere Tricks braucht. Vereinfacht gesagt hüpft man auf dem Vorderrad und hält dabei das Gleich­gewicht. Die kleinen Sprünge, manchmal nur wenige Zentimeter hoch, machen das Ausbalan­cieren einfacher als ­blosses Stillstehen.»

Raphael Dähler und Nico Altherr (r.) auf den Stufen im Landes­museum Zürich © Jan Cadosch

Worauf gilt es zu achten?

RAPHAEL DÄHLER: «Man muss sich trauen, in den Balancepunkt reinzugehen, weil der weiter vorne liegt, als die meisten glauben. Man muss sich wirklich weit übers Vorderrad lehnen. Das Gute ist: Stürze gehen glimpflicher aus, als man denkt, weil man beim Fallen gut von den Pedalen wegspringen kann. Der Back Wheel Hop ist ­übrigens etwas ein­facher.»

02 Crankflip

NICO ALTHERR: «Das ist ein Bunny Hop, bei dem man die Kurbeln einmal blitzschnell unter den Füssen dreht, während man in der Luft ist oder kurzzeitig vom Pedal abhebt. Den Trick verwende ich oft am Ende einer Line als letzten Trick im Flat. Beim BMX-Fahren wird der Crankflip auch gerne in Rampen gemacht, aber beim Street Trial ist es eher ein kleiner Trick.»

Beim Crankflip dreht man die Kurbeln unter den Füssen. © Jan Cadosch Nico zeigt beim Prime Tower und der Hardbrücke in Zürich einen Crankflip. © Jan Cadosch

Worauf gilt es zu achten?

«Die 360-Grad-Drehung der Pedale, das Rumflippen und Catchen kann man erst ohne Sprung üben. ­Anschliessend kombiniert man es mit dem Bunny Hop – aber unbedingt mit Schonern! Denn wenn du die Pedale nicht im richtigen Moment wieder fängst, haust du sie dir ins Schienbein, was echt schmerzhaft ist. Ich hab den Trick im Stehen und an eine Mauer gelehnt geübt – da hat man noch etwas Halt.»

03

NICO ALTHERR: «Footjam heisst übersetzt ‹Blo­ckade mit dem Fuss›. Beim BMX hat man oft keine Vorderbremse und nutzt den Fuss zwischen Reifen und Gabel, während man beim Street Trial die Vorderbremse ver­wendet. Man stellt den Fuss auf den vorderen Reifen dreht den Rahmen 360 Grad um die eigene Achse. Anschliessend springt man wieder auf die Pedale zurück.»

Nico Altherr zeigt den Footjam Tail­whip vor dem Landesmuseum. © Jan Cadosch

Worauf gilt es zu achten?

«Um den Trick konsistent zu beherrschen, hat es mir zu Beginn geholfen, neben dem Bike zu stehen, es seitlich herauszuschwingen, nur kurz auf dem Vorderrad zu balancieren und anschliessend kontrolliert wieder auf die Pedale zu springen. Der Rekord mit einem Street-Trial-Bike liegt bei fünf Umdrehungen.»

04 Fakie Nose Manual

RAPHAEL DÄHLER: «Das ist mein Lieblingstrick! Fakie heisst ­rückwärts, Nose heisst auf dem Vorderrad, und Manual bedeutet, nur auf einem Rad zu fahren. Der Fakie Nose Manual schaut echt cool aus, und man sieht ihn nicht oft. Theoretisch kann ich den Front Wheelie un­endlich lange ­machen, aber irgendwann lässt die Muskelkraft nach.»

Vor dem Toni Areal geht es mit einem Fakie Nose Manual rückwärts hinab. © Jan Cadosch

Worauf gilt es zu achten?

«Die Kombination aus der richtigen Dosierung der Vorderbremse und der Balance über dem Vorderrad. Wenn du dich ­rangetastet hast und deinen Kipppunkt kennst, ist es nicht mehr so schwer, dann geht es nur mehr ums richtige Spiel mit der Bremse. Ein Tipp: Je steiler die Strasse oder die Rampe ist, auf der man den Trick probiert, desto einfacher wird es.»

05 Up to back/Up to front

RAPHAEL DÄHLER: «Das ist die Haupttechnik, wie man beim Street Trial auf Hindernisse hochkommt. Und der essenziellste Trick in diesem Sport überhaupt. Wer Manuals, Bunny Hops und Front Wheel Hops beziehungsweise Back Wheel Hops kann, ist bereit für diesen Trick. Beim Up to Front springt man mit dem Vorderrad auf die Kante des Hindernisses, beim Up to Back mit dem Hinterrad. Dann folgt der Rest des Bikes.»

Wer den «Up to back up to front»-Trick beherrschen will... © Jan Cadosch ... muss eine Menge Vorarbeit leisten - sprich: viel üben. © Jan Cadosch

Worauf gilt es zu achten?

«Wie man auf den Fotos erkennt, ist der Balancepunkt extrem weit vorne beziehungsweise hinten. Springt man den Up to Front zu tief, haut es dich vorne über den Lenker aufs Hindernis, springst du zu hoch, slidet dein Hinterrad weg. Der Up to Back ist einfacher, beginne damit. Bei beiden Tricks gilt: erst mal auf einem Bordstein und niedrigen Hindernissen üben, auch wenn man schon höher springen kann. Entscheidend ist ­gerade beim Up to Front, dass man den Reifen exakt auf die Kante setzt.»

06 Tire Tap

NICO ALTHERR: «Einen Tire Tap macht man, um von Hindernissen runterzusprin­gen. Man dreht das Rad erst ­parallel zur Absprungkante, springt dann mit einer 90-Grad-Drehung mit dem Hinterrad auf die Kante, hält dort kurz das Gleichgewicht und springt dann mit einer kraftvollen 180-Grad-Drehung zurück auf den Boden.»

Tire Tap-Tipp: Mit dem Hinterrad zuerst aufkommen, um besser abzufedern. © Jan Cadosch

Worauf gilt es zu achten?

«Das Hinterrad muss genau auf der Kante stehen, sonst kriegt man zu wenig Pop und kann sich nicht fest genug vom Hindernis wegdrücken. Bei der Landung beim Street Trial gilt es immer mit dem Hinterrad zuerst aufzukom­men, dann kann man die ­Energie des Einschlags besser abfedern.»

Gestern Fans, heute Stars

Vom 28. bis zum 31. Mai fahren ­Raphael Dähler und Nico Altherr täglich drei Street-Trial-Shows auf der CYCLE WEEK in Zürich, der grössten Radmesse der Schweiz. 2019 waren sie noch im Publikum und bestaunten die Tricks des britischen Profis Danny MacAskill, heute sind sie selbst die Attraktion. Der Parcours aus rund 120 Euro-Paletten wird direkt am Zürcher Hauptbahnhof aufgebaut. Die CYCLE WEEK zeigt die ganze Bandbreite der Szene: Neuheiten aus der ­Branche, hunderte Testbikes, ob City-, Cargo-, Gravel-, Road- oder Mountainbikes, inspirierende Workshops, geführte Rides und zum ­ersten Mal spektakuläre Events. Unter den Highlights: Dance trifft auf BMX. Bei einem Show-Battle treten Tänzerinnen und Tänzer und BMX-Flatland-Athleten mit- und gegeneinander an. Der Zutritt zur Veranstaltung in der Europaallee und in der Brunau ist kostenlos. Alle Infos hier: cycleweek.ch