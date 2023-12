Trinity Rodman: This Girl is on fire!

Halbzeitpfiff – das Team der US-Frauen ist offiziell in die WM-Vorbereitung gestartet, mit einem Auswärtsspiel gegen Neuseeland. Obwohl die Amerikanerinnen in den ersten 45 Minuten mehr Ballbesitz hatten, sind noch keine Tore gefallen. Die USA starten mit vier Einwechslungen in die zweite Halbzeit, und auch Trinity Rodman kommt ins Spiel. Sechs Minuten später nimmt die junge Stürmerin einen perfekten Pass am rechten Flügel an. Eine Verteidigerin will Rodman in die Ecke abdrängen, doch die Amerikanerin verschafft sich durch eine blitzschnelle Körpertäuschung Raum. Noch einmal streichelt sie den Ball mit dem rechten Fuss und hebt ihn dann mit dem linken gefühlvoll in den Strafraum – von wo ihn eine Teamkollegin ins Tor köpft. 20 Minuten später bereitet Rodman ein weiteres Tor vor. Das Spiel endet 4:0 für die USA.

Auf dem Platz fühle ich mich frei – und wie ich mich fühle, so spiele ich. Trinity Rodman

Beobachter haben viele Fragen zum Thema Trinity Rodman. Sie ist ja noch so jung, ge­rade 21, und ihre Profi-Karriere beginnt eben erst – aber über ihre Starqualitäten herrscht kein Zweifel. Sie hat es von der Highschool in die US-Profiliga NWSL zu Washington Spirit geschafft und ist gleich in ihrer ersten Saison «Rookie of the Year» geworden. Im vergangenen Jahr hat sie ihren Vertrag verlängert und ist zur höchstbezahlten Spielerin in der Geschichte der NWSL geworden. Nun, in ihrer dritten Saison, versucht sie, auch bei der WM durchzustarten. In diesen Tagen lasten auf Rodman überbordende Erwartungen, sobald sie das Spielfeld betritt. Denn ihre Physis und ihr Tempo sind herausragend, aber ebenso ihre Zähigkeit, ihre Kreativität und die Spielfreude, die sie auf den Platz bringt. «Ich denke, meine Persönlichkeit zeigt sich in der Art, wie ich spiele», sagt sie. «Ich fühle mich sehr frei auf dem Platz.»

Indoor-Training: Trinity Rodman feilt unermüdlich an ihrem Volleyschuss. © Wolfgang Zac

Trinitys Vater ist Basketball-Legende Dennis Rodman, das ist hinlänglich bekannt. Trinity redet für gewöhnlich aber nicht über die Beziehung zu ihm. Sie konzentriert sich lieber auf jene Menschen, die immer an ihrer Seite waren – ihre Mutter Michelle, ihr Bruder DJ und ihre grosse Schwester Teyana. «Trinity fing mit vier Jahren an, Fussball zu spielen», erinnert sich Michelle. «Sie hatte schon damals diese Entschiedenheit.» Michelle glaubt, dass dieser Wille, auf dem Platz zu gewinnen, auch eine Antwort auf das Chaos ausserhalb gewesen ist.

Von wegen Luxus-Prinzessin

Trinity hatte es nicht leicht bei den anderen Mädchen, die annahmen, dass sie als Tochter eines NBA-Stars mindestens in einer Villa zu Hause sei. Die Realität sah anders aus: Michelle war eine alleinerziehende Mutter, die Familie schlitterte von einer bescheidenen Miete in die nächste. Eine Weile lebte die Familie sogar im Motel, und zum Abendessen gab es Tiefkühl-Burritos aus der Mikrowelle.

DJ und Trinity, die nur ein Jahr auseinander sind, waren von klein auf Konkurrenten. Sie behandelten jede kleine sportliche Rangelei wie ein bedeutendes Match. DJ, der heute am College Basketball spielt, sagt: «Ich kenne sonst niemanden mit dieser Wettkampf-Mentalität.» Trinity half dabei, ihr Jugend-Team Southern California Blues zum nationalen Titel zu führen. Mit 13 spielte sie für die US-Jugend­auswahl. Sie schaffte es auch in die U16, U17 und U20. Mit 18 stieg sie zur jüngsten Spielerin in der Geschichte der Profiliga auf – und bald auch zur jüngsten Torschützin. In ihrem zweiten Jahr beendete sie die Saison als beste Assistgeberin. «Ehrlich, mein erstes Jahr war bisher mein leichtestes», gibt sie zu. «Niemand wusste, was ich draufhabe. Es gab also so gut wie keinen Druck.»

Mein erstes Profi-Jahr war absolut easy – weil noch keiner wusste, was ich wirklich draufhabe. Trinity Rodman

Rodman gelang es auch, zur jüngsten Spielerin der Liga zu werden, die es auf zehn Tore und zehn Vorlagen brachte. Aber ihre Leistungen auf dem Feld sind nicht das Einzige, was sie für den Fussball tut. Während der Spiele von Washington Spirit sieht man Horden von Mädchen im Stadion, die ihr offizielles Trikot tragen und ekstatisch aufspringen, sobald ihre Lieblingsspielerin sich dem Strafraum nähert. Diese Mädchen, die später am Spielfeldrand für ein Autogramm oder ein Selfie anstehen, lieben die dynamische Fussballerin – und ebenso die überschwängliche, nahbare Trinity Rodman, die Tänze auf TikTok postet oder ihre Fol­lowe­rinnen auf Instagram um Farbvorschläge für ihre Nägel bittet. «Ich will, dass die Leute sehen, dass ich ganz normal bin und nicht nur eine berühmte Fussballerin», sagt sie.

Keiner kann den Mix ihrer Talente besser beurteilen als Mark Parsons, ihr Trainer bei den Washington Spirits. Er sagt: «Es kommt selten vor, dass man eine Spielerin mit all ihren Qualitäten findet – und das mit gerade einmal 21 Jahren.» Parsons erklärt, wie schwer es Verteidigerinnen gegen sie haben. «Sie kann links und rechts vorbeiziehen, sie ist beidbeinig im Abschluss, sie beherrscht das Kombinationsspiel. Du musst als Stürmerin immer etwas egoistisch sein, aber sie versteht auch, gute Chancen für die anderen herauszuspielen.»

Nach dem Training: Trinity mag es casual – aber mit einem Schuss Glam. © Wolfgang Zac

Dieser innere Antrieb

Auf dem Trinity-Level haben alle Spielerinnen eine ziemlich professionelle Einstellung, aber Parsons glaubt, dass Rodman noch etwas mehr hat: eine Art inneren Antrieb. «Wenn wir den Ball nicht haben, stürzt sie sich ins Gegenpressing, als ginge es um ihr Leben», sagt er. Und sie zeige nicht nur körperlichen Einsatz. Parsons ist ein Rückflug von einem Spiel in Orlando im Gedächtnis geblieben, den Trinity damit verbrachte, eine Aufzeichnung des Spiels zu analysieren. Zweimal.

Sicher, da sind Linien und Regeln und Vorgaben von Trainern, aber es gehört auch zur Wirklichkeit des Fussballs, dass talentierte Spielerinnen und Spieler grenzenlose Möglichkeiten zur Improvisation und zum individuellen Ausdruck haben – diese Freiheit, eine der schönsten Seiten des Fussballs!

Trinity im Dress der Nationalmannschaft – hier im Testmatch gegen Irland. © Getty Images

Wahrscheinlich überrascht es nicht, dass Rodman auch eine künstlerische Ader hat und gerne malt, wenn sie Zeit findet. Sie sagt, dass sie so ziemlich jeden Zeichenkurs besucht habe, den sie belegen konnte, und auf Reisen stets einen Block dabeihabe. «Ich liebe es, Skizzen mit dem Bleistift zu machen», sagt sie. «Ich zeichne, was immer mir gerade einfällt, Tiere, abstrakte Figuren und Porträts von Menschen. Sie müssen nicht perfekt werden. Ich mache das einfach zum Spass.»

Flugbahnen und magische Tunnel

Auch in ihrer Art, Fussball zu spielen, gibt es dieses Künstlerische. Sie kann diese kreativen Momente beschwören, die aus gewöhnlichen Situationen etwas Magisches machen. Es gibt ein YouTube-Video mit dem sperrigen Titel «Trinity Rodman Soccer Highlights That Will Blow Your Mind!», das solche Momente zeigt. Sie erläuft Bälle, die kaum erreichbar sind. Sie tunnelt Verteidigerinnen. Und am häufigsten: Sie flankt so platziert, als hätte sie die möglichen Flugbahnen schon intuitiv erfasst, bevor der Ball überhaupt zu ihr kommt. «So was kann ich nicht üben», sagt sie auf die Frage, woher ihre Kreativität auf dem Platz kommt. «Das passiert einfach. Wenn das Spiel anfängt, werden meine Beine selbständig.»

Klar, Rodman gehört bei der noch bis zum 20. August laufenden Frauenfussball-WM zum Kader der USA. Und die meisten Experten glauben, dass sie das Zeug hat, auch langfristig zum Team zu gehören. Doch noch ist die Challenge neu und ungewohnt. «Das Niveau ist enorm hoch», sagt sie.«Das ist eine neue Umgebung für mich, und ich muss sie erst verstehen, Beziehungen aufbauen und lernen, wie die anderen auf dem Platz denken.»

Trinity brennt für ihren Sport – mit Ball am Fuss ist sie kaum zu stoppen. © Wolfgang Zac

Kennengelernt hat sie schon die Intensität, mit der das Team trainiert. Lockere Trainingsspiele gibt es nicht. «Das ist ja auch der Punkt», fährt Rodman fort. «Es ist die Nationalmannschaft, und wir sind nicht dabei, um Freundinnen zu werden. Wir versuchen, uns gegenseitig zu pushen, und arbeiten im Zweikampf noch härter als gegen die echten Gegnerinnen.»

Kreativität kannst du nicht üben, sie passiert. Das Spiel beginnt – und die Beine werden selbständig. Trinity Rodman

Mark Parsons, ihr Trainer im Verein, sagt, dass Rodman in dieser Hinsicht gewachsen ist. «Sie hat sich im vergangenen Jahr noch ihre Auszeiten auf dem Platz genommen. Mal war sie die beste Spielerin der Mannschaft, dann ist sie wieder abgetaucht. Dieses Jahr ist sie viel konstanter.»

Meditation? Lieber ein Tänzchen!

Aber die eigene Leistung ernst zu nehmen bedeutet nicht, den Spass wegzulassen. Auf In­sta­gram und speziell TikTok will sie nahbar und fröhlich bleiben. «Man kann mich nicht zum Schweigen bringen», sagt sie und lacht. «Ich werde weiter tanzen und in der Kabine singen.» Das gehört sogar zu ihrer Vorbereitung für grosse Spiele, wo sie eher einen Tanzclip für TikTok aufnimmt, als still zu meditieren. «Ich kenne viele Sportler, die diese Momente mit ihren Kopfhörern verbringen, im Tunnel. Ich brauche Leichtigkeit. Ich spiele am besten, wenn ich nicht zu viel darüber nachdenke. Ich will lieber mit allen in Verbindung sein.»

Rodman kann keine simple Antwort auf die Frage geben, wie sie mit Druck umgeht. Sie erwartet viel von sich, nimmt ihre Vorbereitung auf jeden Fall sehr ernst – ob im Fitnessraum, während des Trainings oder beim Videostudium. Doch ausserhalb versucht sie, den Druck auszublenden. «Die beste Art, mit Druck umzugehen, ist, ihn einfach zu ignorieren», sagt sie. «Ich habe das Gefühl, dass ich aus einem ganz bestimmten Grund hier bin, und Druck von aussen wirkt negativ auf jedes kleine Detail des Spiels.»

Trinity Rodman besticht mit ihrer positiven Art. Egal in welcher Situation. © Wolfgang Zac Die beste Art, mit Druck umzugehen? Ich ignoriere ihn ganz einfach. Trinity Rodman über ihr Spiel mit den grossen Erwartungen

Viel von sich zu fordern und zugleich alles auszublenden, was mit Erwartungen zu tun hat – wie geht das? Trinity sagt: «Ich glaube, man wird nur anhand von Fehlern besser. Und wenn ich mir Fehler erlaube, hilft das meinem Spiel und meinem seelischen Wohlbefinden.» Rodman hat gelernt, auf ihren Instinkt zu vertrauen, schnelle Entscheidungen zu treffen – und es sich auch zu verzeihen, wenn etwas misslingt. Sie sieht sich jedes Spiel noch einmal an und hasst es, wenn sie Sololäufe gestartet hat, obwohl eine Mitspielerin frei war. Aber sie ist gnädig mit sich selbst, wenn sie einen Pass oder einen Laufweg aus einer guten Eingebung heraus gemacht hat und es nicht geklappt hat. «Beim nächsten Mal macht man es eben besser.»

Diese Art der Freiheit ist genau das, was Trinity Rodman am Fussball liebt. «Es ist ein Mannschaftsspiel, aber jede einzelne Spielerin hat im Grunde die Möglichkeit, zu machen, was sie will. Jede Spielerin kann so kreativ sein, wie sie will, kann allein etwas versuchen, etwas Aufregendes auf den Platz zaubern.» Das, sagt sie, mache das Ganze ja so interessant.

«O ja, für mich ist Fussball nicht nur ein Sport», sagt Trinity Rodman. Und für die Welt ist Trinity Rodman nicht nur eine Fussballerin.