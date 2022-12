Ihr Weg führt weit, weit weg

Über dem Golf von Biskaya im Nordostatlantik hat sich Dunkelheit ausgebreitet. Hugo und Ross Turner – eineiige Zwillinge, beste Freunde, Abenteurer – scannen das düstere Wasser, ihre konzentrierten ­Gesichter leuchten rot im Nachtlicht des Bootes. Die Brüder halten Ausschau nach grossen Schiffen, die mit ihrer wasserstoffgetriebenen 12-Meter-Yacht kollidieren könnten. War da nicht eine Bewegung? Das CPA-System schlägt Alarm, kaum eine Sekunde später sehen sie es: Ein Koloss von einem Schiff bewegt sich mit beunruhigenden 18 Knoten (33 km/h) direkt auf sie zu, 48 Meter breit, 330 Meter lang, 218.000 Tonnen schwer – als sähest du dich dem 108-stöckigen Willis Tower von Chicago gegenüber, nur ist dieses Monstrum noch ein bisschen schwerer. Das Problem: Um zu wenden, bräuchten die Brüder Windkraft oder Zeit, und beides ist im Moment Mangelware. Bleibt also nur die Möglichkeit, das andere Schiff um eine Kursänderung zu bitten. Ross funkt die Anfrage, fünf Grad nach Backbord zu steuern. Bange Sekunden vergehen. Es funktioniert. Die Gefahr einer Katastrophe ist gebannt. Vorerst. Denn das war erst der Beginn einer langen, dunklen Nacht.

Die Brüder auf ihrer 12-Meter-Yacht zum «Pole of Inaccessibility». © Turner Twins/ PKC Media

Die 33-jährigen «Abenteuer-Zwillinge» aus Devon, England, sind an Nervenkitzel wie diesen gewöhnt. Hugo und Ross erforschen seit Jahren gemeinsam die Pole sowie die Berge und Ozeane dazwischen. Dass sie gerade am Atlantik herumschippern, hat mit ihrem mehrjährigen globalen Pro­jekt zu tun: Sie sind auf der Jagd nach sogenannten «Poles of Inaccessibility», kurz POIs. Diese «Pole der Unzugänglichkeit» sind schwer erreichbare, gefährliche Orte an Land, auf Eiskappen oder in Ozeanen, maximal weit von der nächsten Küsten­linie entfernt. Neun davon haben sie sich insgesamt vorgenommen, vier bereits erreicht (Übersicht siehe Seite 72), das Ganze ist halb «Indiana Jones»-Aben­teuer, halb GPS-gesteuerte „Pokémon GO“-Mission.

Zitterpartie auf der Öko-Yacht

Zwischen 2016 und 2019 hakten die Twins bereits die australischen, südamerikanischen, nordameri­kanischen und iberischen POIs ab, und zwar mit motorisierten Paragleitern, Fahrrädern und Elektromotorrädern. Jetzt ist ihr Blue Pole Project an der Reihe. Die Jagd nach dem mittelatlantischen «Blue Pole», einem POI, der von jeder Kontinentalküste mindestens 2033 Kilometer weit entfernt liegt. Die Zwillinge verbinden jedes POI-Abenteuer mit einem konkreten wissenschaftlichen oder ökologischen Ziel. Diesmal haben sie auf einer Segler-Charity ein gebrauchtes Boot gekauft, den Dieselmotor gegen einen Elektromotor getauscht und einen Generator für nachhaltige Wasserstoffzellen eingebaut. So wollen sie das Potenzial einer zu hundert Prozent emissionsfreien Yacht testen. Der Unsicherheitsfaktor: Ohne Dieselmotor ist die Abhängigkeit vom Wind grösser – und die Begegnung mit Schiffen eine Zitterpartie.

Die gefährlichen Schifffahrtsrouten des Atlantiks sind eine ferne Sorge, als wir die Turners im Yachthafen Saxon Wharf in Southampton treffen, an einem freundlichen Nachmittag nur wenige Tage vor ihrem nächsten Aufbruch. Zwischen den glitzernden Yachten ähneln die Jungs in ihren Jeansshorts und schmuddeligen T-Shirts eher Rucksacktouristen als eingefleischten Seemännern. Dabei sind die Turners keineswegs typische Abenteurer.

Wir haben ‹extreme Orte auf der Welt› gegoogelt, die Ergebnisse angesehen und uns gedacht: Warum versuchen wir nicht, uns zu jedem einzelnen durchzuschlagen?

Das beginnt schon damit, dass sie immer zu zweit unterwegs sind. «Uns bekommt man nur im Doppelpack», sagt Hugo. «Fällt der eine in eine Gletscherspalte, holt ihn der andere raus. Wir streiten nie – das wäre ja, als stritte man mit sich selbst. Wir sind genetisch identisch. Wir haben sogar die gleichen komisch blond-grauen Haare über den Ohren und dieselben seltsamen Eigenheiten an unserem Körper.»

Hugs und Rossy, wie sie sich gegenseitig nennen, sehen einander so ähnlich, dass ihre Eltern ein «H» und ein «R» auf ihre Schulpullover genäht haben, damit die anderen Kinder sie unterscheiden können. Bis zum heutigen Tag sind die beiden unzertrennlich. Die 1,88 Meter grossen Brüder leben beide im Südwesten Londons – in verschiedenen Wohnungen, aber in unmittelbarer Nachbarschaft. «Wir mögen auch ähnliche Filme: alles, was aus dem echten Leben kommt oder wo Menschen erstaunliche Dinge tun», sagt Ross. «Aber ich bin ehrgeiziger. Und Hugs verträgt ein oder zwei Bier mehr als ich.»

Ihre Ähnlichkeit stärkt das Band zwischen ihnen, und dank ihrer Unterschiede haben sie doppelt so viel Power und doppelt so viele Ideen. «Ross kommt nicht gut mit grosser Seehöhe klar, ich dafür schlecht mit extremer Hitze. Aber Teamwork erhöht unsere Chancen», sagt Hugo. «Noch ein Unterschied: Ross liebt es, Dinge aus Schrott zu basteln. Er geht kreativ mit Problemen um, während meine Herangehensweise eher – nun ja – durchdacht ist.»

Grosses Geschäft, kleiner Eimer

Viele Abenteurer sind mürrische, ein wenig verschrobene Zeitgenossen. Nicht so die etwas verspielten Zwillinge. Zur Begrüssung teilen sie ein Video von diesem «echt geilen» Gewitter von letzter Nacht und debattieren im Anschluss darüber, wo auf hoher See der Eimer fürs grosse Geschäft hin soll. Auf dieser Reise werden sie von der Seglerin Lisa Kingston und dem Content Creator Patrick Condy begleitet und kurzzeitig auch von dem Meeresfotografen George Karbus. Privatsphäre? Fehlanzeige!

Fällt der eine in eine Gletscherspalte, holt ihn der andere wieder raus.

«Wir blödeln herum, weil wir nie Ahnung haben, was wir da tun», sagt Hugo. «Aber wir lernen alles. Unsere Reisen haben einen roten Faden: Wir haben eine Idee, die Spass macht, kümmern uns um die Finanzierung und überlegen uns dann, wie wir das Ganze umsetzen können. Wir weichen wirklich von jeder Norm ab. Aber für Abenteuer darf man sich nicht an Regeln halten.» Wobei der Humor auch ein Geheimnis ihrer mentalen Belastbarkeit sein könnte. Das sagt jedenfalls die Wissenschaft, zum Beispiel der Sportpsychologie-Professor Andy Lane von der Uni Wolverhampton. Seine Studien kamen zu dem Schluss, dass Humor in schwierigen Zeiten vom Stress ablenkt und positive und kreative Gedanken weckt. «Klar sind wir auch mal schlecht aufgelegt, aber wenn uns das Wasser bis zum Hals steht, dann lachen wir über uns selbst», sagt Hugo. «Denn mit Erfahrung und Wissen kommen wir da schon wieder raus. Wenn die Situation nicht lebensbedrohlich ist, machen wir einen Witz drüber. Das ist unser Job, da braucht man ein gewisses Gleichgewicht. Wenn man Mordsspass hat und es vermasselt, steht man blöd da, aber wenn man keinen Spass dran hat, kann man es gleich lassen.»

Zwei akademische Tiefstapler

Wobei die beiden auch gerne ein wenig tiefstapeln: Denn sie sind erfahrene Segler und angesehene Mitglieder der Royal Geographical Society, sie haben Sponsoren wie Breitling und Land Rover und seit 2011 einen Abschluss in Industriedesign und -technologie. Den Spass stellen sie trotzdem immer in den Vordergrund. «Es gibt einen schmalen Grat

zwischen Badass, dem harten Typen, und Dumbass, dem Blödmann», sagt Ross. «Wir versuchen, auf der richtigen Seite zu bleiben.» Ihre Abenteuer verknüpfen die Turner-Zwillinge mit durchaus ernsthaften Zielen: Neben der Förderung nachhaltiger Wasserstoffenergie soll diese Atlantikmission im Auftrag der International Marine Litter Research Unit der Universität Plymouth die Plastikverschmutzung der Meere untersuchen. «Die POIs ziehen uns magisch an», sagt Ross. «Aber der Kern unserer Expeditionen ist die Neugier. Wir wollen etwas über Wissenschaft, unsere Umwelt, Technologie und den menschlichen Körper lernen.» Während sich die meisten Aben­teurer auf ein Gebiet spezialisieren, etwa das Bergsteigen, wechseln die Zwillinge unbeeindruckt vom Fahrrad aufs Boot, von den Polen auf die Ozeane. Am Rand der eigenen Fähigkeit zu balancieren macht für sie den Reiz aus: «Wir sind weder Hochseesegler noch Bergsteiger. Wir sind ein bisschen von allem», sagt Hugo. «Genau das ist der Riesenspass für uns. Wir können jeden neuen Ort neu er­leben. Uns treibt unsere Neugier an, wir wollen das Leben hinter­fragen und Unbekanntes entdecken.»

Wasserstrasse beim «Green Pole»: Auf Richtung des südameri­kanischen POI. © Turner Twins/ PKC Media

Der Abenteuerstil der Turners entspringt einer Kombination aus Kindheitsträumen, Teenager­tragödien und erwachsenem Ehrgeiz: Geboren am 22. Oktober 1988 in Exeter, waren die Zwillinge von klein auf am liebsten in der Natur, bauten Flösse, kletterten auf Bäume und bastelten Schlitten. Jetzt segeln sie in zwölf Meter lange Booten, besteigen schneebedeckte Berge und ziehen Schlitten über die Polkappen. «Die Erfahrungen, die wir als Kinder gemacht haben, prägen unser Leben als Abenteurer», sagt Hugo. Darüber, wie man leben soll, denken die Turners gerne nach. «Ich habe auf YouTube ein Video gesehen, in dem Hundertjährige gefragt wurden, was sie im Leben am meisten bedauern», sagt Ross. «Und die meisten bereuen, ihre Sehnsüchte vernachlässigt zu haben. Sie sagen: ‹Tu, was du tun willst! Niemand wird es für dich tun!›»

Die Unverwüstlichkeit der Turners rührt auch von einer traumatischen Erfahrung her. Mit siebzehn sprang Hugo ins Meer, prallte auf eine Sandbank und brach sich das Genick. Die Querschnitts­lähmung war nur Millimeter entfernt, sagten die Ärzte. Auf den Unfall folgten sechs Monate mit mehreren OPs und 18 Monate Reha. Danach war er wieder der Alte. «Wir wollen Abenteuer erleben, weil wir es fast nicht mehr gekonnt hätten», sagt Hugo. Aus ­diesem Grund unterstützen sie auch Wohltätigkeitsorganisationen zur Erforschung von Rückenmarksverletzungen wie Wings for Life.

54 Min The Turner Twins – Double or Nothing Die Turner-Zwillinge sind zwei professionelle Abenteurer, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die unzugänglichsten Orte der Welt zu erreichen.

Rudernd über den Ozean

Vier Jahre nach dem Unfall, gleich nach der Uni, starteten die Zwillinge ihr erstes Abenteuer. Mit ­ihren Freunden Adam Wolley und Greg Symondson stellten sie sich der Talisker Whisky Atlantik-Ruder-Challenge. Die 4300 Kilometer lange Strecke war eine zermürbende Tortur: Ein einziger Zentimeter auf ihrer Atlantikkarte entsprach einer Strecke von 560 Kilometern und bedeutete eine Woche Rudern. Hugos Unfall war die Motivation, von jetzt an das Maximum aus ihrem Leben zu holen. Nach 42 Tagen stellten sie zwei Weltrekorde auf: als jüngstes Vierer­team, das je den Atlantik überquert hat, und als erstes Zwillingspaar, das über einen Ozean gerudert ist.

Nach ihrem ersten Misserfolg, 2014, wo sie auf einer Polarmission mit einem Hubschrauber gerettet werden mussten, hatte sich ihr Mindset geändert. «Bis dahin waren unsere Reisen nur eine persönliche Machosache», gesteht Ross. «Von nun an wollten wir aber nicht nur Abenteurer sein, sondern Ent­decker. So wie die Entdecker der Vergangenheit wollten wir nicht nur neue Orte finden, sondern auch neues Wissen erlangen.» Und damit begann das POI-Projekt. «Wir haben ‹extreme Orte auf der Welt› ge­googelt, uns die Ergebnisse angesehen und gedacht: Warum versuchen wir nicht, uns zu jedem einzelnen durchzuschlagen? Und warum versuchen wir nicht, unterwegs neue Dinge zu entdecken?»

«Red Pole»: Paramotoring zum australischen POI im unwirtlichen Mid-Outback. © Turner Twins / PKC Media

Zum Glück haben die Turners auch im Meistern kleiner Zwischentiefs reichlich Erfahrung. So wie damals, als sie während ihrer 4300 Kilometer langen Atlantiküberquerung nachts von zwölf Meter hohen Monsterwellen überrascht wurden. «Es klang wie ein Brüllen», erinnert sich Hugo, «und dann traf uns mitten im Dunkeln diese Welle. Mehr Angst als in diesem Moment hatte ich noch nie.» In ihrem Alltag aus Kneipenbesuchen, Fitnessstudios und Fahrradtouren sind solche Momente weit weg. Aber nicht die Planung neuer Abenteuer. Ross’ Freundin Rosie Tapner, eine TV-Moderatorin für Pferdesportveranstaltungen, und Hugos Freundin Amy Poë, eine Lehrerin, unterstützen die wild-verrückten Ambi­tionen der zwei. Doch manchmal sehnen sich die Brüder selbst nach einem normaleren Leben. Ihre ältere Schwester Toddy, eine Innenarchitektin, und ihr älterer Bruder Crispin, ein Marketingexperte, leben ihnen vor, dass nicht jeder mit Gleitschirmen über polares Terrain fliegen möchte. «Crispin lebt ein Vorzeigeleben – wir tun, was uns einfällt», lacht Ross. «Aber nach einem 18-Stunden-Tag, den man mit Boot-Zerlegen-und-neu-Zusammenbauen verbracht hat, denken wir uns auch: ‹Sollten wir uns nicht doch mal lieber einen halbwegs angenehmen Job suchen?›» Diese Frage ging den Zwillingen zum Beispiel durch den Kopf, als der eingangs erwähnte 218.000-Tonner im Atlantik auf sie zusteuerte. «Wir hatten die Hosen voll», gibt Ross unumwunden zu.

So wie die Entdecker der Vergangenheit wollen wir nicht nur neue Orte finden, sondern auch neues Wissen erlangen

Seither sind Monate vergangen. Nach ereignis­reicher Expedition Mitte August wieder in London, sahen sie – bärtig und sonnenverbrannt, wie sie ­waren – aus wie Schiffbrüchige.

Die Zwillinge wissen nun jedenfalls, wie man mit der Angst umgeht. «Das Geheimnis ist, möglichst langsam panisch zu werden», sagt Hugo, «denn sobald die Panik da ist, hat man sich nicht mehr unter Kontrolle. Wir planen, denken Pläne durch und passen uns an: Der flexibelste Baum ist meist der stärkste.» Die beiden erzählen auch von den Höhepunkten der Reise: dem schillernden Sternenhimmel in der Nacht; den Delfinen, die um das Boot her­um sprangen; dem magischen Moment in der Biskaya, als sie von den grünen Küstengewässern in das leuchtende tiefe Blau des Ozeans glitten. Und von den skurrilen Erkenntnissen, die ein Leben auf See bringt, wie etwa: Hundenäpfe sind das optimale ­Essgeschirr. «Die sind nicht nur echt praktisch, man kriegt auch eine Menge hinein», lacht Hugo.

Esprit ganz ohne Sprit

Zum Abbruch brachte das Blue Pole Project dann ein unerwartetes Problem: anhaltende Windstille. Nach 1200 Kilometern blieb ihnen nichts anderes übrig, als umzukehren. «Nein, wir haben es nicht bis zum Blauen Pol geschafft», sagt Ross. «Aber wir konnten ein paar nützliche Dinge umsetzen: eine wissenschaftliche Untersuchung zum Plastikmüll im Meer etwa. Wir haben eine Treibboje abgeworfen, die Wassertemperatur, Salzgehalt und biochemische Veränderungen misst und weitersendet. Und wir sind 2400 Kilometer weit 100 Prozent emissionsfrei gesegelt, ganz ohne fossile Brennstoffe. So konnten wir demonstrieren, dass nachhaltiges Reisen möglich ist. Das war uns wichtiger als der POI.»

Hundenäpfe sind unser liebstes Essgeschirr – die sind so praktisch, und man bekommt jede Menge hinein.

Die Turners hoffen, dass sie ihr Experiment in den kommenden Jahren wiederholen können. Aber vorher ist 2023 noch eine 600 Kilometer lange Wanderung zum POI in Madagaskar an der Reihe, um die Abholzung und Zerstörung von Lebensräumen zu untersuchen. Ihr Interesse an Umweltthemen hilft ihnen, all den Stress und die Rückschläge zu ertragen. Auf ihrer Fahrt durch den Dschungel und die Berge zum südamerikanischen POI im Jahr 2017 erlebten die Brüder die Abholzung und die Umweltverschmutzung hautnah. «Wir haben die Natur­zer­störung aus nächster Nähe gesehen, es ist wirklich furchtbar», sagt Hugo. «Für den südamerikanischen POI hatten wir uns Bilder wie aus dem ‹Dschungelbuch› ausgemalt, stattdessen war da nur ein Feld nach dem anderen ohne einen einzigen Baum. Und überall Plastiktüten, Flaschen und Windeln, sogar in der Atacama-Wüste. Die Umweltforschung gibt uns eine zusätzliche Motivation.»

Hugo trug auf einer Polarkreis-Expedition moderne synthetische Stoffe... © Turner Twins ...während Ross auf die gleiche Kleidung wie Sir Ernest Shackleton setzte. © Turner Twins

Steuermänner ihres eigenen Lebens

Ihre Abenteuer haben die Brüder schon immer mit wissenschaftlichen Entdeckungen verbunden. Als Versuchskaninchen für die Abteilung für Zwillingsforschung des King’s College London (siehe Kasten) lassen die genetisch identischen Brüder ihre Reaktio­nen auf verschiedene Reize – Kleidung, Bewegung, Ernährung – von Wissenschaftlern testen. Mehr als das interessiert sie aber die Welt da draussen.

Je weiter, desto besser. «Unsere Expeditionen sollen langfristig Sinn stiften», sagt Hugo. Mit ihren POI-Abenteuern will das Duo andere dazu inspirieren, ihre Denkrichtung zu ändern. «Unser Motto ist: Lasst uns gemeinsam Dinge verändern und erforschen, wie wir grüne Technologie in unser Leben inte­grieren können», sagt Ross.

Ross (l.) setzte 12 Wochen lang auf Fleisch, Hugo auf vegane Ernährung. © Turner Twins

Trotz ihrer Ziele bleiben die Turners im Grunde ihres Herzens staunende Touristen. «Von allen erreichten POIs haben wir Erde oder Wasser in 50-Milliliter-Gläsern mitgenommen», verrät Ross. Sie bergen unzählige Erinnerungen: Freerunning auf den Bergen Südamerikas, Paddeln in den phosphoreszierend schimmernden Wellen des Atlantiks. «Irgendwann kommt immer dieser Moment, für den sich der ganze Mist lohnt», sagt Hugo. «Ich erinnere mich an einen Flug in der Nähe des Uluru (früher: Ayers Rock; Anm.) in Australien, als neben uns die Sonne unterging. Ich weinte in der Luft und dachte: Für solche Momente lebe ich!»

Hätten die Zwillinge nicht ihre Träume verfolgt, wären daraus nie Erinnerungen wie diese geworden. «Unser Alltag kann echt stressig sein», sagt Ross. «Aber wir sind Steuermänner unseres eigenen Lebens, und dafür lohnt sich alles andere.»

So gleich und doch so unterschiedlich

Zehn Wochen lang trainierte Hugo mit Gewichten... © Turner Twins ... Bruder Ross stattdessen Körpergewichtsübungen. © Turner Twins

Hugo und Ross Turner haben als eineiige Zwillinge eine identische DNA – und doch zuweilen unterschiedliche Merkmale wie etwa Blutzuckerspiegel und Darmflora. Experten der Abteilung für Zwillingsforschung des King’s College London führen an ihnen nun wissenschaftliche Untersuchungen durch und analysieren, wie ihre identischen Körper auf unterschiedliche Reize reagieren.

Training: Geräte vs. Körper In einem zehnwöchigen Experiment trainierte Hugo mit Gewichten (zum Beispiel Bankdrücken), während Ross Körpergewichtsübungen (zum Beispiel Liegestütze) machte. Hugo legte sechs Prozent an Muskeln zu, Ross nur zwei Prozent. Trotzdem waren starke Verbesserungen messbar: «Beim Kreuzheben steigerte ich mich von 90 auf 120 Kilo – ohne Gerätetraining», so Ross. Seine maximale Sauerstoffaufnahme verbesserte sich um acht Prozent im Vergleich zu Hugos zweiprozentigem Zuwachs – vielleicht, weil Körpergewichtstrainings in einem höheren, die Lunge stärkenden Tempo absolviert werden. Ausrüstung: alt vs. modern Auf einer Expedition zum grönländischen Polareis im Jahr 2014 trug Ross die gleiche Kleidung wie Sir Ernest Shackleton auf seiner Transantarktis-Expedition von 1914 bis 1917: Wollpullover, Jacke aus Gabardine (gewebter Baumwolle), Tweedhose und Lederstiefel. Hugo trug moderne synthetische Stoffe. «Die moderne Ausrüstung war leichter und hatte einen grösseren Temperatureinsatzbereich, aber die natürlichen Mate­rialien boten Wärme, Beweglichkeit und Atmungsaktivität», sagt Hugo. Ernährung: vegan vs. karnivor 2020 nahm Ross in einem 12-wöchigen Experiment mit fleischlastiger Ernährung 4,5 Kilo Muskeln und 2,8 Kilo Fett zu, während Hugo mit pflanzen­basiertem Essen nur 1,2 Kilo Muskeln zu­legte, aber 1,8 Kilo Fett verlor. Hugo hatte mehr Energie und einen niedrigeren Cholesterinspiegel, doch seine ­Libido und seine Darmflora litten. «Eine hö­he­re Anzahl von Mikro­organismen macht uns weniger anfällig gegenüber Krankheiten, also ist vegan nicht zwangs­läufig besser», so Ross.

Mission Possible

Die abgelegenen und oft gefährlichen «Poles of Inaccessibility» (POIs) liegen an Land, auf Eiskappen oder in den Ozeanen und sind weit von umliegenden Küstenlinien entfernt. Die Turner-Zwillinge wollen mindestens neun dieser abgelegenen Pole er­reichen – um unvergessliche Aben­teuer zu erleben und wissen­schaft­liche Erkenntnisse zu gewinnen.

Ice pole, Greenland © Getty Images

Eis-Pol (noch offen): Hugo und Ross planen eine 2500 Kilometer lange Kiteski-Expe­dition zum Zentrum der grönländischen Eiskappe, um im Auftrag der Europäischen Weltraumorganisation ESA die Schmelzvorgänge zu dokumentieren.

Turner Twins, Spanish road trip © Turner Twins/ PKC Media

«Iberian Pole» (2019): Die Zwillinge legten mit ihren emis­sionsfreien Elektromotorrädern vom Londoner Verkehrsmuseum bis zum iberischen POI in Toledo, Spanien, eine Strecke von 2534 Kilometern zurück. Die Fahrt dauerte sieben Tage und beanspruchte 59 Stunden Ladezeit.

Xinjiang, China © Getty Images

«True Pole» (noch offen): Die Zwillinge wollen Wasserstoff als Treibstoff nutzen, um 3500 Kilometer quer durch China zum eurasischen POI in Xinjiang zu ge­langen. Angesichts der Menschenrechts­verletzungen in dieser Region erweist sich das Projekt aber als sehr schwierig.

Madagascan rainforest © Turner Twins / PKC Media

«Island Pole» (noch offen): Als Nächstes wollen Hugo und Ross beim Insel-Pol 600 Kilometer ins Zentrum Madagaskars wandern und radeln, um die Auswirkungen der Abholzung und die Zerstörung natürlichen Lebensraums zu untersuchen.

Turner Twins in the Australian Outback © Turner Twins/ PKC Media

«Red Pole» (2016): Ausgerüstet mit motorisierten Paragleitern und 60 Stunden Trainingserfahrung, absolvierten die Zwillinge eine 18-tägige, 1600 Kilometer lange Motorschirm-Expedition von Adelaide bis zum australischen POI im glühenden Outback.

Turner Twins attempt to sail to the Atlantic point of inaccessibility © Turner Twins / PKC Media

«Blue Pole» (2022, noch offen): Die Zwillinge wollten mit einer umweltfreundlichen Yacht zum mittelatlantischen POI segeln. Sie legten mehr als 2600 Kilometer emissionsfrei zurück, mussten aufgrund schwacher Winde jedoch vorzeitig die Heim­reise antreten. Beim nächsten Versuch sollte es klappen!

South American point of inaccessibility, near Cuiabá, Brazil © Turner Twins/ PKC Media

«Green Pole» (2017): Hugo und Ross radelten 2500 Kilometer weit durch Dschungel, Salzwüsten, über die Anden und durch den weltgrössten Sumpf Pantanal bis zur Stadt Cuiabá, Brasilien. Sie haben in 34 Tagen jeweils 18 Kilo an Körpergewicht verloren.

Point Nemo in the South Pacific Ocean © Turner Twins / PKC Media

«Roaring Pole» (noch offen): Die Brüder wollen beim Rauschenden Pol zum legendären Point Nemo im Südpazifik segeln. Er liegt 2688 Kilometer von der nächsten Küste entfernt und ist damit der isolierteste Ort der Erde.

Badlands National Park, South Dakota. © Getty Images

«Bad Pole» (2018): Die Zwillinge radelten in vier Wochen 2500 Kilometer von Santa Monica durch die bis zu 51 Grad heisse Mojave-Wüste und die Rocky Mountains zum nordamerikanischen POI im Badlands National Park in South Dakota.