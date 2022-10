Volvo verzichtet mit Nordico vollständig auf Leder

Die schwedische Auto­marke Volvo ist bekannt für ihre behaglichen Interieurs, in denen bislang Leder als Material für Sitzbezüge und Lenkräder vorherrschte. Doch wieso Leder, wenn es auch ganz untierisch geht?

«Als progressiver Automo­bilhersteller müssen wir uns mit allen Bereichen der Nach­haltigkeit befassen, nicht nur mit CO2-­Emissionen», erklärt Stuart Templar, bei Volvo weltweit für Nachhaltigkeit zuständig. «Eine verantwor­tungsvolle Beschaffung, auch unter Achtung des Tierschut­zes, ist ein wichtiger Teil die­ser Arbeit. In unseren Elektro­autos auf Leder zu verzichten ist ein guter nächster Schritt.»

für das Interieur Nordico entwickelt. Es besteht aus Textilien, die aus recycelten Materialien wie PET­-Flaschen, biobasier­tem Material aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Schweden und Finnland so­ wie aus recycelten Korken aus der Weinindustrie hergestellt werden.

Weitere verantwortungs­volle Initiativen sollen folgen: In den nächsten Jahren baut das Unternehmen seine Familie vollelektrischer Fahr­zeuge aus: Ab 2030 werden ausschliesslich reine Elektro­autos angeboten, die alle ohne Leder auskommen. Den Anfang macht der neue Volvo C40 Recharge, der noch 2022 als erstes Volvo-­Modell lederfrei auf die Strasse rollt.

