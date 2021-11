werden. Was wir hier aber vorab verraten, vor allem für alle, die mit der Welt des Snowboardens nicht völlig vertraut sind, ist die Rolle, die Anna Gasser in dieser speziellen Welt spielt.

Anna Gasser – The Spark Within

Anna hat diese Welt, in der das Höher, Weiter und Spektakulärer von entscheidender Bedeutung ist, revo­lutioniert. Und zwar ohne große Worte – einfach, indem sie, unbeküm­mert von jedem Drumherum, getan hat, was sie tun musste, weil Snow­boarden ihr Leben ist: «Nichts anderes gibt mir dieses besondere Gefühl.»

Tatsächlich hat Anna Gasser Sprünge geschafft (Mini­Spoiler: Ja, sie sind alle im Film zu sehen), die vor ihr keiner Frau gelungen waren. Und sie hat so dafür gesorgt, dass sie und ihre Kolle­ginnen so wahrgenommen werden, wie sie es verdienen – auf Augenhöhe.

