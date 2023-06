So wow wie Wout

Und wenn dieser Wout van Aert einmal endgültig aus dem Profi-Sattel steigt – wie soll man sich dann an ihn erinneren? Welchen Traum will er sich zuvor noch erfüllen? «Klar, da gäbe es noch ein paar grosse Rennen zu gewinnen», sagt er. Aber sein Ziel ist nicht ein möglichst monumentaler Wikipedia-Eintrag. Lieber möchte er mit Klasse fahren. «Ich mag Herausforderungen. Wenn du etwas erreichst, das alle für unmöglich hielten, fühlt sich das umso besser an. Ich möchte als jemand in Erinnerung bleiben, der versucht hat, immer etwas Besonderes herauszuholen.» Die Route stimmt!