Hans Rosling: «Wir überwinden die Armut»

Und zwei Milliarden Menschen, die bisher von der Hand in den Mund lebten, werden in 20 Jahren berufliche Investitionen tätigen, kleine Ersparnisse an legen und vielleicht sogar alle paar Jahre einen bescheidenen Urlaub machen können. Der 2017 verstorbene Hans Rosling, der seine letzten Lebensjahre der Aufgabe widmete, verzerrte öffentliche Wahrnehmungen zu korrigieren (etwa unsere Sicht auf die Armut in der Welt), erstellte für Asien und Afrika eine verheissungsvolle Prognose: Wirtschaftstreibende Investitionen werden zunehmen. Dazu werden sich moderne Anbieter eher mehr auf diesen Markt verlagern, leistbare Konsum- und Gebrauchsgüter für ihn produzieren – und so die dortige Lebensqualität weiter heben.

Christiane Varga: «Wir leben zufriedener»

Gitanjali Rao: «Wir stoppen Cyber-Bullying»