Elon Musk: «Wir reisen mit Schall-Geschwindigkeit»

Jaime Waydo: «Wir schaffen Autounfälle ab»

Die KI-Expertin Jaime Waydo möchte nicht ein, zwei oder eine Handvoll Leben retten. Sondern 1,35 Millionen, Jahr für Jahr. So viele Männer, Frauen und Kinder sterben nämlich jährlich bei Verkehrsunfällen – der Grossteil von ihnen aufgrund menschlichen Versagens. «Selbstfahrende Autos könnten diese Unfälle verhindern und gleichzeitig unseren Alltag deutlich bequemer machen», schreibt Jaime Waydo in einer ihrer Studien.

geholt. Hier leitet sie seit zwei Jahren – «die Mutter aller KI-Projekte», so Cook – eine Forschungsabteilung für autonome Steuersysteme. In Waydos streng geheimem Projekt soll Apple selbstfahrende Autos konzipieren, die die bisherigen Prototypen in den Schatten stellen – und herkömmliche Autohersteller schon jetzt mächtig nervös machen.

Elon Musk: «Wir reisen mit Schallgeschwindigkeit»

Von Hamburg nach München in 45 Minuten: Das könnte für Zugpendler schon in ein paar Jahren Realität sein, sobald das Hyperloop-Konzept von Tesla-Gründer Elon Musk ausgereift ist. Die Grundidee hatte die London and Edinburgh Vacuum Tunnel Company bereits 1825. In luftleer gesaugten Röhren gebe es demnach für Hochgeschwindigkeitszüge keine Tempobeschränkung, weil der Luftwiderstand wegfällt.

Musks Magnet-Konzept wäre auch in puncto Nachhaltigkeit eine Revolution: Die benötigte Energie für Schalltempo-Reisen könnten allein die Solarpanels auf den Röhren bereitstellen. Derzeit arbeiten einige Firmen an der Umsetzung, das niederländische Start-up Hardt Hyperloop hat die Nase vorn: Ab 2025 sollen Güter, ab 2028 Personen mit 700 km/h von Amsterdam nach Den Haag transportiert werden.

Dongheui Lee: «Wir machen Roboter menschlicher»