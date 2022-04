Tiny Tina’s Wonderlands: Das macht das Spiel anders

Als das erste Borderlands 2009 erschienen ist, war es revolutionär. Der Mix aus Action-RPG und First Person Shooter wurde bisher nie in dieser Größe verwirklicht. Zahlreiche Spieler erfreuten sich an den interessanten Waffen, witzigen Dialogen und spaßigem Koop-Gameplay.

Ebenfalls wurde ein wichtiger Grundpfeiler der Borderlands-Reihe beibehalten: Koop. Egal ob Online oder per Splitscreen an einer Konsole:

Ebenfalls wurde ein wichtiger Grundpfeiler der Borderlands-Reihe beibehalten: Koop. Egal ob Online oder per Splitscreen an einer Konsole: Die gesamte Kampagne kann gemeinsam mit Freunden erlebt werden. Dieses mal sogar mit Crossplay.

Allem voran Sabine Bohlmann in der Rolle von Tiny Tina. Man kennt Bohlmann auch als Lisa Simpson, Sailor Moon und Pikachu. Auch eure Gegner werden euch nicht nur mit Geschossen, sondern auch zahlreichen One-Linern attackieren. Diese werden sich schnell wiederholen und sind so zahlreich, dass das Gefühl entsteht, es gibt keine Sekunde in der nicht eine Voice-Line zu hören ist. Etwas, das auf Dauer etwas anstrengend sein kann.

Ungeachtet wie gut (oder schlecht) die Witze des Spiels bei einem ankommen; die deutsche Synchronisation von Wonderlands ist wie immer großartig gelungen. Allem voran Sabine Bohlmann in der Rolle von Tiny Tina. Man kennt Bohlmann auch als Lisa Simpson, Sailor Moon und Pikachu. Auch eure Gegner werden euch nicht nur mit Geschossen, sondern auch zahlreichen One-Linern attackieren. Diese werden sich schnell wiederholen und sind so zahlreich, dass das Gefühl entsteht, es gibt keine Sekunde in der nicht eine Voice-Line zu hören ist. Etwas, das auf Dauer etwas anstrengend sein kann.

Was man sich aber immer wieder anhören kann, ist wie PaladinAmber mit anderen Spielern in Online-Games oder Twitch-Chat umgeht, die etwas über die Stränge schlagen.

Wer also das Gefühl einer zusammenhängenden Welt als Kaufgrund für bisherige Borderlands-Teile gesehen hat, wird hier eventuell enttäuscht werden. Auch wenn das Spiel sein bestes tut die Weltkarte mit zahlreichen Inside-Jokes für Tabletop-Spieler zu füllen. So stellen zum Beispiel Käseflips, die auf den Tisch gefallen sind plötzlich eine Barriere dar, die überwunden werden muss, oder Kronkorken helfen dabei Flüsse aus Limonade zu überqueren.

Wonderlands wirkt dadurch wesentlich segmentierter als seine Vorgänger. Wer also das Gefühl einer zusammenhängenden Welt als Kaufgrund für bisherige Borderlands-Teile gesehen hat, wird hier eventuell enttäuscht werden. Auch wenn das Spiel sein bestes tut die Weltkarte mit zahlreichen Inside-Jokes für Tabletop-Spieler zu füllen. So stellen zum Beispiel Käseflips, die auf den Tisch gefallen sind plötzlich eine Barriere dar, die überwunden werden muss, oder Kronkorken helfen dabei Flüsse aus Limonade zu überqueren.

Die unterschiedlichen Areale, dir ihr besucht, und die dann in der gewohnten Ego-Perspektive gespielt werden, nehmen im Laufe des Spiels allerdings an Komplexität zu und lassen dann auch durchaus die Möglichkeit für Erkundung und das Entdecken weiterer Nebenquests und Schatzkisten.

Die unterschiedlichen Areale, dir ihr besucht, und die dann in der gewohnten Ego-Perspektive gespielt werden, nehmen im Laufe des Spiels allerdings an Komplexität zu und lassen dann auch durchaus die Möglichkeit für Erkundung und das Entdecken weiterer Nebenquests und Schatzkisten.

Durch das Wegfallen von längerer Reisezeit seid ihr wesentlich mehr in der Action. Diese kommt in zwei unterschiedlichen Varianten:

Die Einführung der Overworld-Map sorgt aber auch dafür, dass das Gameplay von Wonderlands wesentlich fokussierter ist. Durch das Wegfallen von längerer Reisezeit seid ihr wesentlich mehr in der Action. Diese kommt in zwei unterschiedlichen Varianten: