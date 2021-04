So holst du das Optimum aus deinem E-MTB heraus

Als E-Mountainbikes auf den Markt kamen, wurden sie von der Szene eher mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Während einige Traditionalisten die elektrische Hilfe als echtes Cheating betrachten, finden andere E-MTBs nur für jene okay, die wegen ihres Alters oder aufgrund von Verletzungen sonst nicht mehr Radfahren könnten.

Sicher: Mit einem E-Bike sind harte Steigungen weniger schweißtreibend, doch das sollte dieser Fahrradgattung noch lange nicht die Daseinsberechtigung absprechen. Denn E-MTBs haben auch ihre guten Seiten, die wir hier etwas näher beleuchten wollen.

Wenn wir ehrlich sind, wird ein E-Bike niemals dein geliebtes MTB ersetzen. Dabei bietet es einige Möglichkeiten, um aus der Routine auszubrechen und dein gewohntes Riding zu verfeinern. Vielleicht willst du ja deine Skills verbessern oder für eine echte Power-Session schneller in den Bergen sein? Oder du möchtest mit deinen Kumpels mithalten, die ein bisschen besser in Form sind als du? Im Folgenden erhältst du ein paar nützliche Tipps, mit denen du das Optimum aus deinem E-Bike herausholen kannst.

1. Achte auf deine Technik

Mit einem E-MTB kannst du deine Technik verbessern © Alec Dudley

E-Bikes fahren sich anders als klassische Trail Bikes . Zum Beispiel sind sie bedeutend schwerer, was zu längeren Bremswegen führt. Dadurch musst du deine Kurventechnik entsprechend anpassen.

Meiner Meinung nach spielen E-MTBs ihre Vorteile dann am besten aus, wenn du eine gute Fahrtechnik hast. Technische Defizite verzeihen sie hingegen weniger. Ein Beispiel: Wenn du vor dem Kurveneingang bremst und eine gute Position auf deinem Rad eingenommen hast, profitierst du von mehr Grip und einer höheren Geschwindigkeit. So hast du das Gefühl, die Kräfte tragen dich förmlich um die Kurve, was ein völlig neues Erlebnis sein kann. Wenn du eingangs der Kurve allerdings immer noch auf der Bremse stehst oder keine optimale Position hast, musst du richtig viel gegensteuern – dein Rad wird dann nervös und unruhig.

Auch in Sachen Federung zahlt sich die richtige Einstellung bei deinem E-MTB aus. Dein Rad sollte sich stabil anfühlen und regelrecht am Boden festsaugen. Häufig ist die Federung zu weich eingestellt, was beim Bremsen dazu führen kann, dass sich dein Bike unangenehm nach vorne neigt. Mit zunehmendem Tempo schlägt auch das höhere Gewicht eines E-MTB zu Buche. Für ein optimales Handling kann es daher sinnvoll sein, einen genaueren Blick auf SAG und Zugstufe zu werfen.

Letztlich kann eine gelegentliche Tour mit dem E-Bike auch den Fahrspaß auf deinem normalen Rad erhöhen: Du spürst mehr Grip in den Kurven und eine höhere Traktion in schwierigem Gelände, kannst bei technisch anspruchsvollen Passagen besser mit dem Speed umgehen und dein reguläres MTB kommt dir dabei weitaus leichter und wendiger als das E-Mountainbike vor.

2. Erweitere deinen Tour-Horizont

Tom Pidcock bei der E-MTB-WM © Specialized

Wenn du mit einem traditionellen MTB unterwegs bist, sind Anstiege nicht immer eine Freude. Wie oft hast du schon den schnellsten Weg nach oben gesucht, um dann vom Gipfel endlich die Abfahrt in Angriff nehmen zu können?

Mit einem E-Mountainbike kannst du dir völlig neue Routen vornehmen – Anstiege machen auf einmal genauso viel Spaß wie rasante Abfahrten. Durch die Unterstützung beim Pedalieren meisterst du selbst steile, technisch anspruchsvolle Kletterpartien.

Analog zum Motorrad-Trial ist es auch beim E-MTB ziemlich erstaunlich, was der richtige Gang bzw. Modus in Verbindung mit der passenden Technik ausmacht, um selbst die schwierigsten Hindernisse zu meistern. Wenn du immer wieder neue Herausforderungen in deine Tour einbaust, sorgst du nicht nur für spannende Abwechslung, sondern kannst gleichzeitig deine Fahrkünste verbessern. Achte darauf, dass du immer den nötigen Grip hast und dein Vorderrad nicht den Bodenkontakt verliert. Und du wirst auch merken: der Boost-Modus ist nicht immer die beste Wahl.

3. Mehrere Runs hintereinander erhöhen den Spassfaktor

Mit einem E-MTB kannst du coole Passagen öfter geniessen © Alec Dudley

Wie oft fährst du die coolsten Passagen deiner Tour eigentlich mehrmals hintereinander? Wenn du mit deinem normalen MTB unterwegs bist, willst du den steilen Anstieg meist nur einmal erklimmen oder den Weg nach Hause mit einkalkulieren.

Mit einem E-Bike hingegen sieht die Sache schon anders aus. Denn auf einmal kannst du diesen versteckten Trail, der dich letztens so begeistert hat, problemlos mehrere Male hintereinander fahren. Auf diese Weise fällt es dir leichter, die Ideallinie zu finden und deine Technik in anspruchsvollem Terrain zu verfeinern. Wenn du bestimmte Passagen mehrmals nacheinander absolvierst, hebst du deinen Fahrstil mit Leichtigkeit auf eine neue Stufe.

4. Achte auf den richtigen Modus

Mach dich mit allen Modi deines E-Bikes vertraut © Alec Dudley

Wenn du dir zum ersten Mal ein E-Bike zugelegt hast, wirst du anfangs vor allem vom Turbo-Modus begeistert sein. Der Rausch der Geschwindigkeit zaubert dir ein breites Grinsen ins Gesicht und es wird dich umhauen, wie leicht du auf einmal die Anstiege hinaufkommst. Doch je mehr du dich mit deinem E-MTB vertraut machst, umso mehr wirst du merken, wie nützlich auch die anderen Modi sind.

Wenn du dir zum ersten Mal ein E-Bike zugelegt hast, wirst du anfangs vor allem vom Turbo-Modus begeistert sein. Der Rausch der Geschwindigkeit zaubert dir ein breites Grinsen ins Gesicht und es wird dich umhauen, wie leicht du auf einmal die Anstiege hinaufkommst. Doch je mehr du dich mit deinem E-MTB vertraut machst, umso mehr wirst du merken, wie nützlich auch die anderen Modi sind.

Der Modus hat auch Einfluss darauf, wie dein Rad in der Abfahrt reagiert. Bei engen Trails kann es im Turbo-Modus manchmal schwierig sein, dein Bike ausgangs langsamer Kurven zu kontrollieren, da dein Velo nach dem Scheitelpunkt tendenziell wieder kräftig Schub geben will. Auch dein gewählter Gang wirkt sich auf das Motorhandling aus. Bei leichteren Gängen mit höheren Umdrehungen wird die Kraft besser übertragen, was eine gewisse Umgewöhnung zum normalen Trail Bike bedeuten kann.

Zum Abschluss werfen wir noch einen Blick auf den Eco-Modus, der gern übersehen wird. Dabei sorgt dieser Modus für ein chilliges, entspanntes Fahrgefühl, das dem Feeling eines nicht motorisierten Bikes ziemlich nahe kommt – vor allem bergab. Nimm dir also Zeit, die verschiedenen Modi deines E-MTB genau kennenzulernen und finde heraus, wie sie sich auf das Fahrgefühl auswirken.