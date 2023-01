So gut ist Schweiz-Rap! Das sind unsere Top 10 Alben vom letzten Jahr

In Basel ist er ein fester Bestandteil der Szene, in der restlichen Schweiz fliegt er eher (noch) unter dem Radar. Jiggo267 macht Strassenrap, bei dem Nackenmuskelkater vorprogrammiert ist. Die Beats hämmern rein und die Texte erzählen von einem Leben, das geprägt ist von der Strasse. Das war schon sein Erfolgsrezept auf dem ersten Album «Blocktherapie» und es funktioniert weiterhin. Ohne zu viel aufgesetzter Prahlerei, kauft man Jiggo jede einzelne Line über Gewalt, Drogen, Aggressionen und Ängste ab.

Spätestens seit der Erfolgssingle «Will Nomeh» haben sich L Loko und Drini in die Herzen der breiten Bevölkerung gerappt. Der Song ist genug poppig für den Durchbruch und gleichzeitig genug Rap, dass es auch den Hiphop-Nerds Spass macht. Es ist darum, nicht weiter verwunderlich, dass das dazugehörige Album mindestens genauso gut ist. «Made in Wiedike» erfüllt alle Erwartungen, die man an zwei aufstrebende Rapper hat, die vor noch nicht allzu langer Zeit ihre Verträge mit dem Majorlabel Sony Switzerland abschliessen konnten. Selbstverständlich findet man auf dem Album auch die beiden anderen 50% von Sektion Züri: Jordan Parat und MC Hero.

Weniger rappig und dafür mehr R’n’B: So zeigt sich der Musiker Z the Freshman auf seinem Album «Poésie Nocturne». Die Höhen, die der junge Berner mit seiner Stimme erreicht, sind beeindruckend und man kriegt sofort Lust die Songs live auf einer Bühne zu sehen. Übrigens gibt es auch hier eine konkrete Hörempfehlung: «Downtown/ Asphalt» hat absolutes Hitpotenzial.

