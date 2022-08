In der Sommerpause, aber auch in der Zeit zwischen den Spielen von Bundesliga, Pokal, Champions League, Europa League und Co erfreut sich der Top Eleven Fussballmanager 2022 von Nordeus grosser Beliebtheit. Millionen Spieler verzeichnet der Titel schon seit jeher.

Mit unseren 13 genialen Top Eleven Tipps startet ihr perfekt in eure Managerkarriere oder helft eurer Saison auf die Sprünge – selbst als alter Top-Eleven-Hase. Am Ende zählen nur Siege, Titel und natürlich gescheffelte Millionen – ohne die geht auch im Top Eleven Fussballmanager nichts. Statt mit dem Ball jongliert ihr hier mit Zahlen und statt Torschüsse gibt es Vertragsabschlüsse. Macht es wie Star-Trainer José Mourinho und managt euch von Sieg zu Sieg.

01 Tipp 1: Das beste Team

Startet ihr eure Managerkarriere in Top Eleven, wird euch ein zufällig zusammengewürfeltes Team zur Verfügung gestellt. Versucht hieraus das beste Team auf die Beine zu stellen, indem ihr eure Spieler auf der jeweils bevorzugten Position auflaufen lasst. Es ist sinnvoll, mindestens zwei verschiedene Formationen zu speichern, um auf die Stärken und Schwächen sowie die Formation der Gegner einfach reagieren zu können.

Macht euren stärksten Kicker zum Kapitän und vergebt die die Standardsituation an (hoffentlich) vorhandene Spezialisten. Passt zudem auch die Taktik des Teams an die Stärken eurer Spieler sowie die Formation an. Es macht z. B. wenig Sinn auf Flanken zu gehen, wenn ihr keine Aussenbahnspieler und kopfballstarke Stürmer auf dem Feld habt.

02 Tipp 2: Transferkönig

Nutzt euer Budget sinnvoll und kauft nicht einen Top-Spieler, sondern lieber einige junge Talente. Die sind günstiger, entwickeln sich meist besser und bringen euer Team so langfristig nach vorne. Gebt eure Gebote bei den Transfers erst kurz vor Schluss ab und meidet Wettbieten mit anderen Spielern. Das treibt nur den Preis nach oben.

03 Tipp 3: Erst vergleichen, dann bieten

Informiert euch ausgiebig über neue Spieler, bevor ihr sie unter Vertrag nehmt. Schaut hierbei nicht nur auf die Sterne-Wertung, sondern auch detailliert auf die Stärken und Schwächen unter „Fähigkeiten“, „Spielstil“ und „Statistik“. Passen sie zur Position und eurem Spielstil? Habt ihr aussen Flankengötter, sollte innen auch ein Kopfballmonster warten. Vergleicht sie zudem über den Versus-Button mit euren eigenen Spielern. Sind sie wirklich eine Verstärkung für euer Team und ihr Geld wert?

04 Tipp 4: Verträge clever abschliessen

Ohne Moos nichts los – das gilt auch für den Top Eleven Fussballmanager. Sponsoring- und TV-Verträge sind eine gute Möglichkeit zum Generieren von Einnahmen. Je erfolgreicher ihr in eurer Karriere seid, desto bessere Angebote bekommt ihr. Zudem beinhalten die Verträge verschiedene Boni, z. B. für das tägliche Hineinschauen ins Spiel oder erreichte Siege. Nehmt die Sponsorenangebote an, die am besten zu eurem Spielstil passen und euch am meisten einbringen.

05 Tipp 5: Klug investieren

Investiert in euer Vereinsgelände. Unserer Erfahrung nach ist es sinnvoll, zunächst in den Bereich „Training“ zu investieren. Das verbessert eure Spieler und generiert Erholungspakete, sodass ihr euch vielleicht den einen oder anderen Transfer sparen könnt. Später sollten dann auch das Stadion und die Infrastruktur wie Fanshops und Co ausgebaut werden, um mehr Einnahmen zu generieren.

06 Tipp 6: Jugendakademie aufbauen

Statt teure Spieler zu verkaufen, könnt ihr euch auch einfach junge Talente heranziehen. Dies gelingt durch den Bau einer Jugendakademie, in der die Plätze allerdings begrenzt sind. Daher gilt es die Talente sorgsam zu wählen, um die Stars von morgen aufzubauen.

07 Tipp 7: Trainingsweltmeister

Trainiert eure Mannschaft regelmässig, aber dosiert, um sie kontinuierlich zu verbessern. Stellt die Trainingseinheiten dabei so zusammen, dass sie zu eurer Formation und der Taktik des Teams passen sowie um gezielt Schwächen auszumerzen. Wenn ihr z. B. gerne über die Aussen agiert, dann solltet ihr das Flügelspiel und Kopfbälle trainieren lassen.

Einzeltraining von fitten Spielern ist eine gute Möglichkeit, um ihre Fähigkeiten gezielt zu steigern - und damit euer gesamtes Team. Die restlichen Spieler können regenerieren und so ihre Fitness wieder erlangen. Die Finger solltet ihr hingegen vom Schnell-Training lassen. Das spart zwar Zeit, aber die Einheiten erfolgen hier zufallsbasiert.

08 Tipp 8: Regeneration muss sein

Übertreibt es nicht mit dem Training. Das schlaucht eure Spieler und lässt ihre Fitnesswerte sinken. Die Folge: Die Leistung im Spiel leidet und die Verletzungsgefahr steigt – und damit reduzieren sich auch eure Siegchancen!

09 Tipp 9: Seid ein Moralapostel

Die Moral der Spieler ist genauso wichtig wie ihre Kondition. Haltet eure Spieler bei Laune, z. B. durch regelmässige Einsätze – sonst sorgt dies für Leistungseinbussen. Am einfachsten und schnellsten beseitigt ihr diese natürlich mit dem Moral-Booster.

10 Tipp 10: Und täglich grüsst der Bonus

Loggt euch mindestens einmal täglich ins Spiel ein, um regelmässige Boni abzukassieren. Diese gibt es nicht nur von euren Sponsoren, sondern auch als tägliche Geschenke. Denn jede virtuelle Währung, die ihr für lau bekommt, bringt euch im Spiel ein Stückchen weiter, ohne dass ihr echtes Geld oder mehr Zeit investieren müsst.

Wenn ihr gewillt seid, euch Werbung anzusehen oder Freunde zu werben, bietet das Spiel weitere Möglichkeiten, kostenlose Tokens zu erhalten (Shop -> Gratistoken).

11 Tipp 11: Regelmässige Events

Unter dem Menüpunkt „Events“ gibt es regelmässige Angebote und Aktionen. Dort könnt ihr z. B. Leihspieler unter Vertrag nehmen, die euch bei einem kurzzeitigen Verletzungsausfall helfen können. Zudem gibt es verschiedene Veranstaltungen und Herausforderungen, für deren erfolgreichen Abschluss es Boni gibt.