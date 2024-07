TopSpin 2K25: Der König der Tennis-Games kehrt zurück

Das erste TopSpin sollte im Jahr 2003 das Genre der Tennis-Simulationen revolutionieren und nachhaltig prägen. Ein voller Erfolg, auf den 2K Games drei nicht minder imposante Fortsetzungen folgen ließ. Doch dann wurde es ruhig um die Serie und das Genre im Allgemeinen. Wiederbelebungsversuche in den vergangenen Jahren scheiterten aufgrund mangelnder Qualität der Tennis-Spiele. Überraschend kündigte 2K Games erst vor Kurzem mit TopSpin 2K25 einen neuen Ableger ein, der noch dazu schon Ende April 2024 erscheint. Ein Comeback, das sich gewaschen hat.

01 Zurück auf dem Court

Mit Titeln wie AO Tennis, Matchpoint oder Tennis World Tour versuchten verschiedene Studios in den vergangenen Jahren, das Sportspiel-Genre wiederaufleben zu lassen. Doch an die Qualität der besten Tennis-Games reichten die Neuauflagen nicht heran.

Nun kehrt mit TopSpin 2K25 der Platzhirsch auf den Platz zurück und legt dabei ein Comeback hin, wie einst Roger Federer im Jahr 2017. Die schweizerische Tennis-Legende ist auch einer von derzeit 25 Profis, die im neuen Game zur Wahl stehen .

25 Stars der Moderne und Vergangenheit stehen zur Wahl. © 2K Games / Philipp Briel

Das Roster umfasst bekannte Namen der Moderne, aber auch Stars der 2000er, 1990er und 1980er . Neben dem Matteo Berrettini sind beispielsweise auch der Spanier Carlos Alcaraz oder die polnische Weltranglistenführende Iga Świątek spielbar.

Ergänzt wird das Roster durch Legenden wie Pete Sampras, Maria Sharapova, Steffi Graf oder eben Roger Federe r. Die Auswahl gefällt, zumal Entwickler Hangar 13 nach der Veröffentlichung weitere Spieler:innen nachreichen will – kostenlos, versteht sich.

Die Stars und Sternchen des Sports warten in TopSpin 2K25 alle mit ihren bekannten Stärken und Schwächen auf, was in einem abwechslungsreichen Gameplay gipfelt. Roger Federer heizt seinen Gegenspieler:innen mit seiner gefährlichen Vorhand ein, während Daniil Medvedev vor allem aus dem Lauf gefährliche Bälle spielt.

Zudem wartet jeder Profi mit drei besonderen und einzigartigen Eigenschaften auf, die das Spielgefühl weiter individualisieren. So wird jede Menge Abwechslung auf den Plätzen geboten, dank der sich keine Partie anfühlt, wie die andere.

Mit Rückschlägen umgehen: Tennis-Star Matteo Berrettini spricht in unserem Podcast ' Mind Set Win ' über seine Mentalität und darüber, wie wichtig der richtige Umgang mit Rückschlägen ist. Unbedingt reinhören.

02 Jeder Schlag will gelernt sein

Neulinge in der Serie müssen sich in TopSpin 2K25 erst einmal zurechtfinden, denn als Tennis-Simulation spielt sich der Titel deutlich realistischer als das, was uns in den vergangenen Jahren so geboten wurde.

Mit vier verschiedenen Schlagtypen wie Drive, Topspin, Slice und Lob jagt ihr eure Gegenspieler beim Return über den Platz. Damit die Bälle aber auch wirklich präzise und wuchtig zurückgespielt werden, kommt es auf die ideale Position zum Ball und das möglichst perfekte Timing an.

(Perfektes) Timing und Position entscheiden über die Präzision der Schläge. © 2K Games / Philipp Briel

Nur, wer gut zum Ball steht und diesen mit gutem oder gar perfektem Timing retourniert, kann punkten. Das erfordert einiges an Übung, resultiert jedoch in einem äußerst befriedigenden Spielgefühl, wenn man das Gameplay erst einmal verinnerlicht hat. Dafür gibt es im Game eine Timing-Anzeige, die über den idealen Zeitpunkt informiert. Mit etwas Übung kann man diese aber getrost ignorieren.

Neulinge, aber auch Kenner, treten dazu am besten in der TopSpin Academy erst einmal gegen die Ballmaschine an, um in verschiedenen Übungen die Grundlagen und fortgeschrittenen Techniken zu verinnerlichen. Kuratiert werden die Trainingsaufgaben dabei von Tennis-Ikone John McEnroe – ganz ohne seine ikonischen Wutausbrüche.

Oder ihr wagt euch in schnellen Einzel- und Doppelpartien direkt auf den Court. Gerne auf Wunsch auch gemischt, versteht sich. Alternativ kämpft ihr in der MyCAREER mit einem eignes erstellten Spieler oder einer Spielerin um den Platz ganz oben in der Weltrangliste oder wagt euch an Multiplayer-Modi an einem System oder online.

Acht Tennis-Stars, eine spanische Metropole und ein Event, das seinesgleichen sucht: Das war Red Bull Bassline 2023 . Schaut euch die Highlights in unserem Recap an.

23 Min Der ultimative Tennis-Showdown Erlebe die Highlights von Red Bull Bassline, wo acht der weltbesten Tennisspieler gegeneinander antraten.

03 Karriere machen

Haupt-Spielmodus von TopSpin 2K25 ist zweifelsohne MyCAREER, in dem ihr euch in einem umfangreichen Editor euren eigenen Profi zusammenschustert. Dann beginnt ihr ganz unten auf der Karriereleiter, kaum in der Lage, überhaupt einen Aufschlag übers Netz zu bringen oder einen längeren Ballwechsel zu überstehen.

Jeden Monat stehen dabei verschiedene Aufgaben an , in denen ihr Erfahrungspunkte sammeln und damit im Rang aufsteigen , sowie eure Fähigkeiten verbessern könnt. Die reichen von Trainingsherausforderungen zu speziellen Sponsoren-Events bis hin zu Turnieren. In insgesamt acht Kategorien wie Vor- und Rückhand, Aufschlag, Power oder Ausdauer stuft ihr eure Spielfigur dabei auf und werdet so im Laufe der Karriere immer besser.

Im Karrieremodus tretet ihr mit eurem eigens erstellten Pro an. © 2K Games / Philipp Briel Für Erfolge winken Erfahrungspunkte, mit denen ihr die Attribute verbessert © 2K Games / Philipp Briel

Doch bis ihr die großen Grand Slam-Stätten bereisen und euch mit den bekannten Namen des Sports messen könnt, zieht einige Zeit ins Land. Zunächst wollen kleinere Erfolge erzielt, Sponsoren an Land gezogen oder Fähigkeiten erlernt und ausgebaut werden.

Allerdings solltet ihr immer die Fitness eures Pros im Auge behalten : Wer die Spielfigur ohne Auszeit von Event zu Event jagt, riskiert Verletzungen, die euch mitunter monatelang zurückwerfen. Also immer schön Pausen gönnen.

04 Auf dem Platz so stark wie eh und je

Für spielerische Abwechslung in TopSpin 2K25 ist also gesorgt. Und auch wenn wirklich spaßige Minispiele als Zeitvertreib fehlen, brilliert die Simulation genau dort, wo es wichtig ist. Beim Gameplay auf dem Platz.

Nach der Odyssee der vergangenen Jahre tut es einfach gut, endlich wieder ein derart stimmiges Spielgefühl vorgesetzt zu bekommen. Eines, in dem sich bereits ein mehrfacher Ballwechsel wie ein Triumpf anfühlt. Eines, in dem ein Ass gefeiert wird, wie der Gewinn eines Grand-Slam-Turniers. Eines, in dem wir bei jedem Ballwechsel mitfiebern, als stünden wir selbst auf dem Platz.

Spielerisch bietet das Game jede Menge Abwechslung. Sei es durch die verschiedenen Schlagarten, Präzisions- und Schmetterbälle oder das Timing-System, das enorme Auswirkungen auf Stärke und Genauigkeit der Schläge hat.

Im Doppel wird das Gameplay umso spaßiger. Auf Wunsch auch online. © 2K Games / Philipp Briel

Allerdings entscheiden auch die richtige Position zum Ball, die Vor- oder Rückhand und die Attribute des eigenen Profis eine entscheidende Rolle über Erfolg und Misserfolg. Das benötigt natürlich zunächst etwas Eingewöhnung, aber wenn die Spielmechaniken in Fleisch und Blut übergegangen sind, sorgt das Gameplay für echtes Suchtpotenzial, mit dem TopSpin 2K25 ganz weit vorne unter den besten Tennis-Games mitspielt. Gerade der Karrieremodus bietet mit rund 20-25 Stunden ordentlich Tiefgang.

Gerade auch im Online-Multiplayer, der dank Crossplay-Support sogar plattformübergreifende Matches zwischen PC und Konsolen ermöglicht und mit Turnieren, Events und Einzelpartien eine Menge zu bieten hat. So schnürt TopSpin 2K25 ein rundes Gesamtpaket, das nicht nur Fans des Sports gefallen dürfte.