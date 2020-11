Touch Tipps: XCOM 2 Collection

Was erwartet dich?

In vielen kleinen Missionen übernimmst du das Kommando über die Einheiten. In

In vielen kleinen Missionen übernimmst du das Kommando über die Einheiten. In rundenbasiertem Ablauf gilt es taktisch klug die verschiedenen Umgebungen zu erkunden, allerhand Feinde zu eliminieren und dabei nie das Missionsziel aus den Augen zu verlieren. Der Titel verfeinert das Gameplay des bereits großartigen Vorgängers noch einmal.

In vielen kleinen Missionen übernimmst du das Kommando über die Einheiten. In rundenbasiertem Ablauf gilt es taktisch klug die verschiedenen Umgebungen zu erkunden, allerhand Feinde zu eliminieren und dabei nie das Missionsziel aus den Augen zu verlieren. Der Titel verfeinert das Gameplay des bereits großartigen Vorgängers noch einmal.

Darum solltest du XCOM 2 spielen!