Track Bike: Das Fahrrad in seiner pursten Form

325 Kilometer, über 8.500 Höhenmeter: Im Film "unBRAKEable" stellt sich Track Bike Fahrer Patrick Seabase seiner wohl grössten Herausforderung. An einem Tag befährt er fünf Passsteigungen der Schweiz - ohne Bremsen, mit nur einem Gang. Der Film ist ab 21. Oktober bei

. «Es war eine visuelle Offenbarung», erinnert sich der Berner, dessen athletische Aktionen ebenso Kunst wie sportliche Höchstleistung sind. «Keine sich kreuzenden Kabel, keine das Bild störenden Bremsen – ein Velo, wie ein Kind es zeichnen würde. Das war die Zündung.» Seabase baute sich sein erstes Bahnvelo auf, Stück für Stück, genauso, wie er es haben wollte. «Das Fahrverhalten war die zweite Entdeckung. Man ist direkt mit dem Velo und der Strasse verbunden, es reagiert unheimlich schnell. Es fühlt sich an, als ob man auf eine Rakete mit zwei Rädern geschnallt wäre.»

Maximale Leistung mit dem absoluten Minimum an Fahrrad, so ist Patrick Seabase seit Jahren unterwegs. Im Herbst 2020 dreht er eine Extrarunde.

. Um rechtzeitig bremsen und ausweichen zu können, muss man die Bewegungen der anderen auf und neben der Strasse vorhersehen. «Das schärft die Sinne, ich bin zu hundert Prozent im Moment, weil es viel zu gefährlich wäre, tagträumend auf der Strasse mit dem Bahnvelo zu fahren.» Will Seabase seine Fahrt verlangsamen, drückt er gegen die Rotation der Pedale. Reicht das nicht oder ist er bereits zu schnell, entlastet er kurz das Hinterrad, stoppt in dem Moment dessen Rotation und bremst indem er den blockierten Hinterreifen über den Asphalt zieht.

Man ist immer in Bewegung. Es ist, als wäre man auf ein Laufband geschnallt.

Maximal minimalistisch

. Nur das absolute Minimum an Teilen wurde daran geschraubt: Räder, Kurbeln, Lenker, Sattel, ein Kettenblatt vorne, ein Ritzel hinten, eine Kette, welche die beiden verbindet. «Das Fahrverhalten des Velos hat einen enormen Einfluss, entweder behindert es mich oder es vergrössert meine Leistung. Deshalb muss alles perfekt für mich passen.»

Für sein neuestes Projekt machte sich Patrick Seabase auf, fünf Schweizer Pässe zu erobern - mit nur einem Gang, ohne Bremse. Am Simplonpass entstand ein ikonisches Bild durch Fotograf Phil Gale.

Fixed Gear Behind The Shot mit Patrick Seabase

Hardcore-Komponenten